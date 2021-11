Avtomobilska tovarna prihodnosti? Ključni stroj so izdelali v Italiji.

Elon Musk je v zadnjih tednih spet poskrbel za mnogo dvignjenega avtomobilskega prahu. Najprej z rekordno vrednostjo Tesle, nato prodajo dela lastnega deleža v družbi. Na glede na njegovo kontroverznost ga še vedno lahko opisujemo kot avtomobilskega Steva Jobsa in tudi novodobnega Henryja Forda. Tako kot je ta nekoč z uvedbo tekočega traku revolucioniral proizvodnjo avtomobilov in omogočil velikoserijsko proizvodnjo avtomobilov, danes tudi Teslin sistem v marsičem kaže potrebe avtomobilskih tovarn prihodnosti. Da Američanom trenutno uspeva avtomobile izdelovati veliko bolj učinkovito kot tradicionalnim proizvajalcem, sta nedavno že priznala tudi predsednika Volkswagna in (evropskega) Forda.

Tesla trenutno vse svoje avtomobile izdeluje v dveh tovarnah, čaka pa na zadnja dovoljenja za obratovanje nove tovarne pri Berlinu. Ta bo spet ena najpomembnejših za celovit Muskov avtomobilski posel, saj se tudi Tesla utaplja v naročilih in ne more pravočasno izdelati vseh novih avtomobilov. Marsikje se dobavni roki podaljšujejo, prihod prenovljenih modelov S in X so iz letošnje jeseni že potisnili vsaj v leto 2023.

Toda ne glede na te zamude jim uspe električni avtomobil izdelati trikrat hitreje kot Volkswagnu. Tako je ocenil nihče drug kot Diess. Nemci potrebujejo 30 ur, Tesla le deset.

Foto: Reuters

Ena od skrivnosti uspeha se skriva v povsem začetni fazi izdelave avtomobila. Tesla z velikanskimi stroji, ki so dolgi kot tovornjak vlačilec in visoki kot dvonadstropna stavba, vse potrebne dele za sprednji in zadnji del vozila izdela iz enega kosa kovine. Tak pristop zahteva manj časa, denarja, zmanjšuje tudi maso avtomobila in s tem podaljšuje njegov doseg.

"Tesla izdeluje avtomobilsko tovarno prihodnosti. Ima priložnost, da povsem spremeni proces izdelovanja avtomobilov in s tem tudi zasnovo tovarn," je v svojem poročilu zapisal Adam Jonas, vodilni avtomobilski analitik pri družbi Morgan Stanley.

Foto: Gašper Pirman

Osnovni princip izdelave ogrodja avtomobila kot pri majhni igrački

"Z našimi velikanskimi stiskalnimi stroji nameravamo avtomobile izdelovati v osnovnem principu enako kot majhne avtomobilske modelčke," je letos na Twitterju sporočil Musk.

V Berlinu namerava dva največja dela za model Y – to sta sprednji in zadnji del spodnjega dela karoserije – izdelati iz enega kosa kovine. Trenutno za model 3 samo za zadnji spodnji del potrebujejo 70 različnih delov kovine.

#GigaFactory Berlin gets two more early approvals before next round of repetition talks https://t.co/zt6iky4Xbj pic.twitter.com/9va1uIhfgg — TheTeslaLife (@TheTeslaLife) November 16, 2021

Osem velikih strojev za Teslo so izdelali blizu Brescie v Italiji

Kot obljubljajo veliki plakati okrog Tesline tovarne pri Berlinu, nameravajo aluminij vbrizgati v največje stroje za tlačno litje. Ti bodo kovino stisnili z več kot šestimi tonami pritiska, kar je primerljivo z maso več kot tisoč afriških slonov.

V Berlinu bodo uporabili osem takih strojev. Čeprav Musk tem strojem pravi Giga press, jih niso izdelali sami. V Berlin so jih namreč pripeljali iz okolice Brescie, kjer so prostori tovarne Idra Group. Italijani so podobne stroje prodali tudi trem drugim naročnikom na treh različnih celinah, dogovarjajo pa se še z več proizvajalci in dobavitelji. Tak stroj torej v prihodnje ne bo le Teslina domena, temveč bi podoben pristop k izdelavi avtomobilov lahko uporabili tudi njihovi tekmeci.

Berlinska tovarna bo tudi poskusni zajček

Musk je že opozoril, da bodo v berlinski tovarni uporabili mnogo novih prijemov, ki sprva predstavljajo določeno tveganje. Zato jih za zdaj načrtujejo le v Nemčiji, v preostalih dveh tovarnah v Freemontu in Šanghaju pa jih bodo predvidoma prevzeli v roku dveh let.

Stroji topijo aluminijevo zlitino na temperaturi do 850 stopinj Celzija, nato se kovina premakne v le nekoliko manj vročo peč. Proizvodni proces je zapleten tudi zato, ker mora zlitina vstopiti s hitrostjo, ki zagotavlja enakomerno hlajenje celotne strukture.

Pri kompleksnejši ponudbi avtomobilov ima tak pristop precejšnje omejitve

Tak pristop k proizvodnji je odvisen od kompleksnosti ponudbe posameznih proizvajalcev. Tesla ima dokaj preprosto ponudbo vozil brez veliko različnih karoserijskih izvedb.

Zato na primer z velikimi stroji za litje še ne more delati BMW, je povedal Milan Nedeljković, vodja proizvodnje pri nemški avtomobilski znamki. BMW mora na isti proizvodni liniji izdelati več izvedb avtomobila in s takim pristopom bi močno omejili svojo prilagodljivost. "Če bo pri Tesli tak pristop deloval, bomo morda tudi sami razmislili o taki novosti," je dodal Nedeljković.