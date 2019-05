Avtomobilska kriza: v pol leta brez službe ostalo 38 tisoč ljudi

Po desetletju rasti se proizvajalci pripravljajo na nekoliko večji padec prodaje, zato so začeli prekonstruiranje procesa proizvodnje. Hkrati so začeli velika odpuščanja, saj je v zadnje pol leta v globalnem smislu službo izgubilo vsaj 38 tisoč ljudi.

Padec prodaje, razvoj električnih vozil in avtonomne tehnologije so avtomobilske proizvajalce prisilili, da se pripravijo na težje prihajajoče obdobje. Foto: STA

Avtomobilske težave niso ozko usmerjene le na Evropo, temveč se s številnimi izzivi spopadajo tudi na Kitajskem, v Kanadi in ZDA. Podjetja so zaradi tega v zadnjih šestih letih zmanjšala število zaposlenih za vsaj 38 tisoč ljudi. Vse to naj bi bil le začetek. Na to je opozoril tudi Dieter Zetsche, zdaj že upokojeni izvršni predsednik Mercedes-Benza, ki je medije opozoril na vse bolj zahtevna zniževanja stroškov zaradi industrijskih preobratov brez primere.

Ne le v Evropi, težave so globalnega značaja

Avtomobilski proizvajalci zmanjšujejo izmene ali zapirajo tovarne v številnih državah sveta. Nižje plače delavcev se odražajo tudi v padcu prodaje, še zlasti na dveh največji trgih - v ZDA in na Kitajskem. Zaslužke pa so odnesli tudi razvoj električnih vozil in avtonomne tehnologije.

Ford je že pred časom napovedal odpuščanja, zdaj pa so sporočili, da bodo odpustili še približno 7 tisoč ljudi, ki delujejo v pisarnah in različnih uradih. Med zadnjimi so velike spremembe napovedali tudi pri Daimlerju. Do leta 2021 želijo prihraniti 6 milijard evrov in še dodatni dve milijardi na oddelku tovornih vozil.

Trgovinska vojna ne prinaša nič dobrega

Trumpova trgovinska vojna bi lahko s prihodom višjih carinskih tarif prinesla kar nekaj skrbi. Zaradi omejitve poslovanja z domačimi in tujimi proizvajalci je v ZDA ogroženih 700 tisoč delovnih mest. Še posebno so zaradi zaostrovanja odnosov v zadnjih tednih zaskrbljeni pri Toyoti in drugih japonskih proizvajalcih.

Prodaja osebnih vozil je v letu 2018 padla za 0,5 odstotka, kar je prvi padec po letu 2009. Hiter padec prodaje na kitajskem trgu pa zadeve še zaostruje.