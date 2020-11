Avtomobil, ki razbija največje mite o električnih avtih

Oglasno sporočilo

Električni avtomobili niso več novost na naših cestah, a kljub vsemu se jih držijo napačna prepričanja in razni miti. Novi Volkswagen ID.3 razbija najbolj pogoste mite in marsikatere napačne trditve o električnih vozilih. S seboj prinaša veliko vsega, predvsem pa vse tisto, kar je pomembno, da se bodo kupci v njem znebili strahu pred električnimi avtomobili: zmogljive baterije, velik doseg, uporabno prostornost, lahkotno upravljanje ter ugodno ceno.

1. mit: Električni avtomobili imajo kratek domet

Narobe! Z napredkom v razvoju baterij vztrajno raste domet električnih vozil z enim polnjenjem. Volkswagen ID.3 prihaja na evropske trge v izvedbah ID.3 Pro Performance in ID.3 Pro S, ki se razlikujeta po vgrajeni bateriji.

Ta ima pri ID.3 Pro Performance uporabno kapaciteto 58 kWh, kar pri polni napolnjenosti zadostuje za 420 km vožnje (WLTP), povprečna poraba pa po kriterijih NEVC znaša od 14,5 do 15,4 kWh/100 km.

ID.3 Pro S ima baterijo s kapaciteto 77 kWh, njegov največji doseg pa znaša kar 550 km (po kriterijih WLTP), kar zadostuje celo za daljše vožnje na dopust. Po kriterijih NEVC je poraba izvedbe ID.3 Pro S od 13,5 do 14,1 kWh/100 km. Volkswagen ID.3 je ne glede na veliko baterije s tem dovolj vsestranska izbira za kratke mestne poti in dnevna opravila, kot tudi za daljša potovanja.

Volkswagen z modelom ID.3 odpira novo poglavje v zgodovini mobilnosti – ta postaja električna in trajnostna.

2. mit: Električni avtomobili so predragi

Narobe! Medtem ko je povprečna cena EV ob nakupu višja od klasičnih avtomobilov, se ta razlika vztrajno zmanjšuje. Država ob tem ponuja še subvencijo v višini 6.000 evrov za fizične osebe, ki krepko zniža nabavno ceno, izpostaviti pa velja tudi, da so tekoči stroški električnega avtomobila bistveno nižji kot pri klasičnih. A ker je dobro biti prvi, je Volkswagen električno mobilnost z lansiranjem novega ID.3 še bolj približal ljudem - ID.3 1st je na voljo že za 159 evrov na mesec!

V posebni akciji do konca leta Volkswagen za ID.3 1st ponuja finančni leasing vozila z ostankom vrednosti po 36 mesecih. Tako najprej plačate skupni polog v višini 10.695 evrov, po nakupu zaprosite za subvencijo Eko sklada in prejmete 6.000 evrov, nato pa 36 mesecev plačujete obrok v višini 159 evrov. Po treh letih znaša preostanek vrednosti 20.291 evrov - s plačilom tega zneska lahko vozilo v celoti odkupite, preostanek vrednosti lahko tudi ponovno financirate ali pa se odločite za nakup novega vozila. Ob tem bo v prihodnjem letu na voljo še osnovni ID.3 z baterijo 45 kWh in dosegom 330 km, ki bo še dostopnejši za uporabnike.

ID.3 1st v posebni ponudbi že za 159 €/mesec! Ponudba za finančni leasing in zavarovanje pri Porsche Leasing SLO d. o. o. Cena vozila z DDV po ceniku uvoznika: 39.786,12 €. Cena vozila z bonusom financiranja z DDV: 34.786,12 €. Mesečni obrok financiranja: 159,43 €/ mesec. Polog: 10.435,84 €. Odplačilna doba: 36 mesecev. Ostanek vrednosti: 20.290,92 €. Efektivna obrestna mera: 2,71-odstotna. Pogodbena obrestna mera: 2,50-odstotna na leto, spremenljiva. Stroški obdelave: 100,00 €. Skupni znesek financiranja: 24.350,28 €. Skupni znesek za plačilo: 20.290,92 €. VW-zavarovanje: 61,61 €/mesec. Mesečni strošek (leasing + zavarovanje): 221,04 €. Prvo plačilo z vključenim DDV: 10.695,27 €. Zgornje financiranje je le ena od možnosti. Glede na željo stranke pa so na voljo tudi druge oblike financiranja, in sicer, glede na: dobo financiranja, višino pologa in letno število prevoženih kilometrov, kar vpliva na preostanek vrednosti vozila po pretečenem financiranju.

3. mit: Pomanjkanje polnilnih mest

Narobe! V Sloveniji je že zdaj na voljo okoli 300 javnih polnilnic, vključno z visokozmogljivimi hitrimi polnilnicami. Število pa vztrajno raste, vse več je namreč polnilnic v delovnih območjih in na javnih parkirnih površinah, Volkswagen ID.3 tako lahko polnite doma, na poti ali na avtocesti.

V domači garaži lahko model ID.3 polniš z elektriko, pridobljeno iz obnovljivih virov. Serijsko je na voljo kabel za polnjenje prek gospodinjske vtičnice, odločiš pa se lahko tudi za domačo polnilno postajo, ki je na voljo v treh različicah, vse pa omogočajo polnilno moč do 11 kW. Ko je baterija prazna, polnjenje doma do 100 odstotkov traja od približno šest ur do 7,5 ure.

ID.3 lahko polniš tudi na javnih polnilnih postajah, s pomočjo storitve We Charge pa lahko dostopaš do enega največjih polnilnih omrežij v Evropi, ki vključuje več kot 150 tisoč javnih polnilnih točk.

Skoraj kot blisk pa traja polnjenje na visokozmogljivih polnilnicah na avtocestah. ID.3 je serijsko opremljen s polnilnim priključkom CCS, največja možna polnilna moč pri polnjenju z enosmernim tokom pa znaša 100 oziroma 125 kW. V praksi to pomeni, da je napolnjenost baterije v dobre pol ure mogoče povečati s pet na 80 odstotkov – to pa zadostuje za nadaljnjih 350 km vožnje.

4. mit: Na trgu ni električnega avtomobila, ki ustreza mojim potrebam

Narobe! Izbira električnih avtomobilov je v zadnjem času močno narasla. Vse od kompaktnih mestnih malčkov, do križancev, SUV in seveda “golfov”, vsak lahko najde ustrezno vozilo glede na svoje želje in potrebe. Veliko jih izpolni Volkswagen ID.3, s katerim se začenja tretje veliko poglavje v zgodovini vodilne nemške znamke. Tako kot sta bila prvi hrošč in golf I, je tudi popolnoma električni kompaktni model ID.3 sinonim za začetek nove dobe, saj gre za prvi električni avto, ki je optimalno prilagojen vsakodnevni uporabi in bo dostopen več milijonom kupcev.

Modularna platforma za električna vozila (MEB), na kateri je osnovan 4,26 metra dolg ID.3, v polni meri izkorišča možnosti, ki jih ponuja izključno električni pogon. Previsa sta neobičajno kratka, notranjost pa izredno dolga, saj je razmik med sprednjo in zadnjo premo zelo velik. Medosna razdalja petvratnega kompaktnega električnega modela tako meri kar 2.765 mm – skoraj toliko, kot pri passatu.

Kabina v ID.3 je zasnovana kot salon, v katerem je prostora na pretek. Voznik in sopotniki sedijo prijetno visoko, vstopanje je udobno, preglednost dobra. Na zadnji sedežni klopi je prostornost primerljiva s klasičnimi modeli srednjega razreda. Prostornina prtljažnika meri 385 litrov in se pri podrtem deljivem naslonjalu zadnjih sedežev poveča na 1.267 litrov.

5. mit: Vožnja električnih avtomobilov ni zabavna

Narobe! V primerjavi z bencinskimi in dizelskimi avtomobili so električni precej bolj tihi in ponujajo prijetnejšo vožnjo. Večina EV ima obenem boljše pospeške od klasičnih avtomobilov in boljšo vozno dinamiko zaradi nizkega težišča. Tudi Volkswagen ID.3 ni izjema, zmogljiv elektromotor, pogon zadaj in njegove dimenzije pa so najboljša osnova za športne vozne lastnosti.

Volkswagen ID.3 tako zmore največjo moč 150 kW (204 KM) in 310 Nm navora, kar ga do stotice požene v le 7,3 sekunde. Poleg tega elektrika omogoča maksimalno moč v trenutku, regenerativno zaviranje pa ponuja enostavno vožnjo z enim pedalom.

Velika baterija je nameščena med premama, na najnižji točki vozila, in porazdelitev mase je povsem blizu idealnemu razmerju 50 : 50. Če voznik želi, ID.3 zapelje v ovinek zelo hitro in stabilno ter domala nevtralno – tudi zaradi upravitelja vozne dinamike, s katerim voznik uravnava razpon med izrazito udobno vožnjo in čvrstimi nastavitvami. Del športnega paketa je poleg tega tudi progresivno krmiljenje, ki pri večjih kotih zasuka volana deluje vedno bolj neposredno.

