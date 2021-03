Audi: novih bencinskih in dizelskih motorjev ne bo

Predsednik Audija Markus Duesmann je v pogovoru za nemški časnik Suddeutsche Zeitung spregovoril o prihodnosti klasičnih motorjev na notranje izgorevanje. Ohranjanje teh motorjev v skladu z vse ostrejšimi okoljskimi standardi zahteva velike razvojne stroške, in ko oziroma če ti enkrat ne bi bili več potrebni, bi lahko ta sredstva namenili za poln zagon lastne ponudbe s področja elektromobilnosti.

Markusa Duesmanna, predsednika Audija, čaka prihodnost, polna izzivov. Foto: BMW

Po Duesmannovih besedah bodo še naprej razvijali obstoječo generacijo motorjev in jih ohranjali v skladu v veljavnimi okoljskimi standardi. Predvsem novi standard Euro 7 bo po besedah prvega moža Audija velik tehnični izziv, na drugi strani pa ne bo prinesel bistveno zmanjšanega vpliva na okolje.

Toda če lahko še nekaj let pričakujemo audije s klasičnimi bencinskimi in dizelskimi motorji, novih generacij motorjev v Ingolstadtu ne bodo razvijali. Konkretne časovnice, kdaj bi se lahko pri znamkah, kot je Audi, bencinski in dizelski motorji umaknili iz ponudbe, danes ne upa napovedati še nihče. Tudi pri Mercedes-Benzu so pred kratkim napovedali ustavitev razvoja novih generacij motorjev na notranje izgorevanje.

Quattro nove dobe - električni audi e-tron GT Foto: Audi