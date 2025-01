Audi je lani prodal 1,67 milijona novih avtomobilov, kar je bilo skoraj 12 odstotkov (-11,8 %) manj kot predlani. V Ingolstadtu razloge iščejo v razmerah na trgu, pritiskih na cene in tudi dobavljivosti nekaterih sestavnih delov. Doma v Nemčiji so dobave upadle za 21 odstotkov, v Severni Ameriki za 13 in na Kitajskem za skoraj 11 odstotkov.

Električni audi Q4 e-tron. Foto: Gregor Pavšič

Med posameznimi modeli v Evropi so bili v vrhu Q5 (298 tisoč), A6 (244 tisoč) in Q3 (215 tisoč). Skupno so v Evropi predali 655 tisoč vozil, od tega 466 tisoč izven Nemčije.

Delež električnih vozil je bil pod desetimi odstotki. Audi je predal 164 tisoč polno električnih avtomobilov, kar lahko Ingolstadt skrbi pred letom 2025 (ostrejši predpisi za izpuste CO2 v Evropi, konkurečnost na Kitajskem).

Letos se vodstvo Audija nadeja predvsem prodajne pomoči novega audija Q3. Pri elektriki je prodajno še vedno najuspešnejši model Q4 e-tron, ki pa prihaja še z Volkswagnove platforme MEB. Lani so jih prodali 108 tisoč.

Na globalni ravni je Audi tako lani prvič kupcem predal manj avtomobilov kot ameriška povsem električna Tesla, ki jo pri Audiju že nekaj časa vključujejo v premijsko družbo in jo jemljejo za neposrednega tekmeca. Tudi Tesla je lani dosegla nekaj slabšo skupno prodajo kot v predlanskem letu.

BMW je lani prodal 2,2 milijona, Mercedes pa 1,9 milijona novih avtomobilov.