Albanci gradijo objekt, ki je v Sloveniji še neuresničen #foto

Slovenija bo v širši regiji očitno še bolj osamljena kot država, ki kljub članstvu v Evropski uniji kot edina še nima prave avtomobilske dirkaške steze. Obstajata sicer stezi Lindauring pri Petišovcih, ki jo je z zasebnimi sredstvi zgradil domačin Čaba Lazar, in Race Land pri Krškem - projekt družine Staut - toda oba objekta sta prvenstveno namenjena ali motociklom ali kartingu, ne pa pravi avtomobilski uporabi.

Hrvati imajo Grobnik, Srbi objekt Navak pri Beogradu, Romuni dirkaško stezo pri Bukarešti, Bolgari pa stezo pri Plovdivu. Estonci so pred leti moderni objekt Porsche Ring odprli pri mestu Pärnu in ta steza danes velja za najmodernejši tovrstni objekt v Severni Evropi.

Dirkaško stezo oziroma širše uporaben avtomobilski objekt gradijo tudi Albanci. Ti bodo stezo postavili blizu mesta Elbasan. To je visokopotezno zastavljen investicijski projekt, ki so ga Albanci predstavili že pred meseci. Takrat so v domači javnosti naleteli na precej skeptikov in prav tako je marsikdo znal pripomniti, da je tak projekt predvsem privlačna predvolilna pobuda.

Toda z gradbenimi deli so v Elbasanu začeli. Graditi so začeli prve cestne priključke na mestno obvoznico.

Steza bo predvidoma dolga pet kilometrov, ob njej pa načrtujejo tudi dodatni stezi za karting in motokros, prav tako pa tudi površine za poligon varne vožnje.

