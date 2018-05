Oglasno sporočilo

Zakaj je Superb prava izbira za vašo družino, posel ali izzive aktivnega preživljanja prostega časa? Slovenski lastniki izpostavljajo pravljičnih 7 razlogov za nakup tega čisto zares izjemnega vozila!

Superb se lahko pohvali s številnimi domačimi (bralci Avto Magazina so ga izbrali za naj avtomobil leta 2018 v svojem razredu) in tujimi nagradami (What Car 2018, Red Dot 2016, Auto Express Family Car of the Year 2017, Executive Sedan of the Year 2017 - FlyWheel, Car of the Year 2017 - TopGear India, World Car of the Year finalist 2016, Car of the Year finalist 2016).

“Vanj sem se zaljubil v trenutku, testna vožnja pa je samo še potrdila mojo odločitev. Niti enkrat mi ni bilo žal, da sem ga kupil. Že ko ga samo zagledam, kako me čaka na parkirišču, se nasmehnem. Kako šele uživam med vožnjo!” pripoveduje Ljubljančan Grega, lastnik Superba 2.0 TDI Style. Da je Superb res odličen avto, sicer potrjujejo tudi številne nagrade v tujini in doma, a zadovoljstvo lastnikov je tisto, kar je pravzaprav edino pomembno. In slovenski lastniki so med razlogi, zakaj bi tudi drugim priporočili nakup tega vozila, najpogosteje našteli naslednjih sedem Superbovih adutov!

Imate polne roke? Prtljažnik lahko odprete z brco pod odbijačem! Praktično – Simply Clever!

1. "Vse gre vanj!"

Prostornost je tista prednost, na kateri temelji suverenost tega vozila. Razkošje spredaj, zadaj in v prtljažniku ne čudi, saj je Superb s 4,86 metra ena največjih limuzin oziroma karavanov v svojem razredu, medosje pa so Škodini strokovnjaki raztegnili na 2,84 metra. Voznik in sovoznik imata tako res veliko prostora za noge in roke, prednja sedeža sta ob tem vsestransko nastavljiva, udobna in z dolgim sedalnim delom, opcijsko ponujata tudi masažno in prezračevalno funkcijo. Brez konkurence pa je prostornost na udobnih zadnjih sedežih. Tam bi se brez težav peljal tudi kak visokorasli košarkar, saj je v Superbu v primerjavi s tekmeci na voljo skoraj dvakrat več prostora za noge (16 centimetrov) ter največ prostora za glave v razredu (98 centimetrov). Limuzinski prtljažnik ob tem ponuja 625 litrov prostora oziroma kar 1.760 litrov s podrto zadnjo klopjo, obenem pa ima še uporabna peta zadnja vrata, ki na široko odpirajo pravo prtljažno brezno. Zgodba zase je prtljažnik karavanske različice, ki zmore prepeljati 660 litrov prtljage, pri podrti zadnji klopi pa kar 1.950 litrov!

Limuzinski prtljažnik ima 625, karavanski pa kar 660 litrov prostornine. Na kratko: veliko.

2. "Mar ni lep?"

Gotovo ste ju že opazili! Superb in Superb Combi navdušujeta z izjemno obliko. Celo tako zelo, da je Superb v različici Combi s svojo dinamično in samozavestno eleganco očaral strokovno žirijo ter prejel prestižno oblikovalsko nagrado Red Dot. Superb je v obeh različicah na pogled pač dinamično in mišičasto vozilo, ki ima dolg in nizek sprednji del, značilna Škodina maska in ponosen logo pa mu krepijo samozavest. Ostri robovi poudarjajo športnost, prednje in zadnje luči pa celoti dodajajo eleganco.

3. "Vse je tako, kot mora biti!"

Superb in Superb Combi predstavljata popolno kombinacijo udobja visokega razreda in visoke tehnologije. Notranjost je sodobno in razkošno opremljena. Občutek v kabini je zato že kar premijski, za kar poskrbijo na oko in otip prijetni materiali ter kakovostna izdelava, odlična pa je tudi ergonomija. Stikala so trdna in logično razporejena, volan pa nastavljiv tako po globini kot po višini. Zahvaljujoč tankim prednjim stebričkom je pregled naprej in ob strani zelo dober, pri pogledu nazaj pa vam pomaga vzvratna kamera. Za upravljanje z navigacijo, nastavitvami vozila, prenosnimi napravami ipd. so na voljo izpopolnjeni multimedijski sistemi, diagonala zaslona pa se giblje med 6,5 in 9,2 palca pri vrhuncu ponudbe, sistemu Columbus.

Udobje, tehnologija, izjemni materiali – in diskretna osvetlitev. Kar 10 različnih barv ambientalne osvetlitve je na izbiro.

4. "Kako potegne!"

Superb je (ne glede na karoserijsko izvedbo) na voljo s šestnajstimi pogonskimi kombinacijami. Raznolika izbira je v osnovi sestavljena iz petih bencinskih motorjev z zmogljivostmi med 92 in 206 kilovati največje moči ter treh dizelskih alternativ z močjo 88, 110 ali 140 kilovatov. Končno število različic kajpak pogojuje tudi kompatibilnost s samodejnimi DSG-menjalniki in štirikolesnim pogonom, vozniku pa je na voljo tudi nastavljivo podvozje DCC. Zgolj pritisk na tipko tako Superba spremeni iz udobne potovalne limuzine v športnika, ki se odlično znajde med zavoji.

5. "Varnost je prva."

Brez kompromisov in z vsemi 5 zvezdicami Euro NCAP! Za varnost voznika in potnikov ob serijskih devetih zračnih blazinah skrbi 25 asistenčnih sistemov, kjer izstopajo Traffic Jam Assist za takorekoč popolnoma avtonomno vožnjo v gneči, aktivni tempomat, sistem Rear Traffic Alert za nadziranje okolice vozila pri vzvratnem zapuščanju parkirnega mesta, sistem za samodejno ustavljanje v primeru voznikove neodzivnosti (bodisi sistem za samodejno zaviranje do popolne ustavitve pri manjših hitrostih bodisi sistem za preprečevanje naleta, ki tudi pri večjih, celo avtocestnih hitrostih sproži zavore, da se vozilo izogne trku), ESP z večnaletno zavoro za samodejno zaviranje po morebitnem trku, sistem Crew Protect Assist za izdatno zaščito potnikov s samodejnim zategovanjem varnostnih pasov v primeru neizogibnega trčenja. Tukaj je še Smart Light Assist, ki samodejno uravnava dolgi snop žarometov, in še in še. Seveda brez samodejnega zaviranja v sili, pomočnika pri držanju smeri, sistema za prepoznavanje prometnih znakov, vzvratne kamere in še česa v takšnem avtu preprosto ne gre, že serijsko pa je vgrajen tudi parkirni sistem, opremljen z izpopolnjeno funkcijo Manoeuvre Assist. Ta zaznava tudi ovire pred vozilom. Sistem opozarja na ovire s prikazi na zaslonu in zvočnimi signali, poleg tega pa po potrebi tudi avtomatsko zavira.

Internet v avtu, priročna držala za tablične računalnike, predalček za brezžično polnjenje telefona … Dandanes je vse to pač potrebno tudi za to, da družina potuje v miru in da posel teče brez prekinitev tudi med vožnjo.

6. "Tako praktičnega avta še nisem imel."

Priročne rešitve Simply Clever so zasnovane tako, da je življenje lažje in vožnja prijetnejša. Superb jih tako premore kar 29. Tu sta dva dežnika v sprednjih vratih, zložljiva vlečna kljuka, v velikem hlajenem predalu sredinskega grebena je skrit poseben žep, namenjen spravljanju tabličnega računalnika, mogoče je tudi dokupiti posebno držalo zanj, ki ga uporabnik namesti bodisi na nosilce vzglavnikov sprednjih sedežev bodisi na zložljivo sredinsko naslonjalo v drugi sedežni vrsti. V kabini je ob tem na voljo 230-voltna vtičnica, zato polnjenje različnih električnih porabnikov ne bo težava, v predalu Phonebox pa je mogoče izjemno praktično brezžično polnjenje pametnega telefona. Še kako priročne so tudi kljukice, mrežice in predalčki v prtljažniku, pa poklopen sovoznikov sedež ter strgalo za led v pokrovčku rezervoarja.

7. "Ima internet, si lahko mislite?"

Brez vrhunske povezljivosti danes ne gre, zato je Škodin največji model opremljen z mnogimi sodobnimi rešitvami na področju povezave z mobilnimi napravami ter paleto online storitev Škoda Connect, ki ga še bolj povežejo z voznikom in potniki. Poleg dostopa do hitrega interneta (LTE), vgrajene tehnologije Wi-Fi, ki omogoča vsem potnikom dostop do brezžične internetne povezave na ločenih napravah, ter zrcalne preslikave telefonskega zaslona pri posebej razvitih aplikacijah, kompatibilnih z operacijskima sistemoma iOS in Android, kot so WeatherPro (spremljanje vremena), Sygic (navigacijski sistem) ali Parkopedia (preverjanje razpoložljivosti parkirnih mest), ponuja Superb tudi aplikacijo Škoda Media Command. Ta potnikom v drugi vrsti omogoča upravljanje navigacijskega sistema, radia ali klimatske naprave kar z lastnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Sistem SmartGate pa lahko potniki ali voznik izkoristijo za sprotno spremljanje številnih podatkov o vozilu na telefonu ali tablici s pomočjo posebej za to razvitih (hišnih) aplikacij. S sistemom Smartlink+ Superb ponuja tudi dodatne možnosti za povezavo med vozilom in pametnim telefonom. Uporabnik lahko aplikacije z navigacijskega, multimedijskega in komunikacijskega področja prenese s telefona v vozilo, obenem pa so podatki o vozilu na voljo za obdelavo na pametnem telefonu.

V Superbu boste imeli vedno dostop o podatkih o vaši vožnji, na zaslon infotainment Sistema pa boste lahko preslikali tudi zaslon svojega pametnega telefona pri uporabi za to razvitih aplikacij.

Paleta povezljivostnih online storitev je združena pod imenom Škoda Connect in je razdeljena v dve kategoriji: storitve Infotainment Online ponujajo informacije in navigacijo, Care Connect pa omogoča pomoč vozniku in oddaljen dostop oziroma upravljanje z avtomobilom, ne glede na vgrajen infozabavni sistem. Najbolj uporabna možnost, ki jo ponuja Infotainment Online, so prometne informacije, ki so vozniku dostopne v realnem času. To pomeni, da ima voznik vseskozi dostop do posodobljenih podatkov o prometu na izbranih cestah, hkrati pa mu sistem predlaga alternativne poti v primeru izrazitejših prometnih zamaškov. Ta servis omogoča tudi pridobivanje aktualiziranih podatkov o cenah goriva, o prostih parkirnih mestih, splošne novice, hkrati pa še vremenske informacije na izbrani poti.

