30 let in število prodanih v Sloveniji: kaj pove zadnji padec?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Od leta 1993 so v Sloveniji prodali 1,8 milijona novih avtomobilov. Največ leta 1999, mnogo leto pa je vsaj tretjina teh avtomobilov naknadno zapustila Slovenijo in osrečila kupce v tujini. Od leta 2018 je prodaja novih avtomobilov manjša že za debelo tretjino. Posledica različnih dobaviteljskih kriz ali ohlajanja trga?

Porsche Slovenija je ob tridesetletnici svojega poslovanja pripravil pregled prodajnih številk novih avtomobilov v Sloveniji in sicer med leti 1993 in prvim četrtletjem letošnjega leta. Na letni ravni je rekord padel leta 1999, ko so na trgu prodali več kot 78 tisoč novih avtomobilov.

Pred desetimi leti je ta številka padla na manj kot 50 tisoč avtomobilov, kar je podobno kot tudi zdaj. V vmesnem obdobju je prodaja sicer skokovito rasla in se leta 2018 drugič v 30 letih povzpela prek meje 70 tisoč avtomobilov. Nato so prodajni izkupiček oklestile najprej epidemija covid-19, nato težava z dobavami in tudi vse višji stroški lastništva, zaradi katerih avtomobil postaja vse težje dosegljiva dobrina.

Avtomobil je vse težje dosegljiva dobrina

Avtomobilske znamke mladim pomenijo manj. Ampak premiki niso le generacijski. Veliko je odvisno od tega, kje kdo prebiva. V velemestih je gotovo drugače kot v manjših krajih. V Sloveniji je položaj specifičen, brez avtomobila danes marsikje skoraj še ni mogoče živeti. Greš na obisk k staršem, pelješ otroke na kako dejavnost, moraš k zdravniku – za vse to bi brez lastnega vozila izgubil veliko časa. Zato se danes pri nas spremembe še ne vidijo tako dramatično kot v neposredni bližini. Že na Dunaju ali v Milanu je precej drugače.