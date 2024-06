240 milijonov evrov: Italijani so subvencije razgrabili v devetih urah

Italijanska vlada je obnovitvi lastnega voznega parka namenila 950 milijonov evrov. Ta denar pa ni namenjen le električnim avtomobilom, temveč tudi hibridom in vozilom s klasičnimi motorji, ki imajo nizke ravni škodljivih izpustov. Za polno električne avtomobile so od tega zneska namenili 240 milijonov evrov.

Ta denar so v obliki subvencij razdali izjemno hitro. Le devet ur je stal vladni spletni portal za registracijo subvencij, nato so ga morali zaradi prevelikega navala zapreti.

Višina subvencije vse do 13.750 evrov

Ni sicer jasno, ali so že razdali vseh 240 milijonov evrov. Višina subvencij je različna. Najvišji teoretični znesek je kar 13.750 evrov, dobi ga Italijan, ki ima letno manj kot 30 tisoč evrov prihodkov, ki bo odjavil stari avtomobil z motorjem standarda kvečjemu Euro 2, ob tem pa bo še kupil nov avtomobil s ceno do 35 tisoč evrov in manj kot 20 grami izpusta ogljikovega dioksida na kilometer. To so lahko praktično le električni avtomobili. Za druge znaša višina nepovratne subvencije do šest tisoč evrov.

Najvišji dovoljeni izpust je 135 gramov ogljikovega dioksida na kilometer

Italijani tako ne morejo več dobiti subvencij za električne avtomobile, odprti pa so še razpisi za druge skupine – za priključne hibride je na voljo 150 milijonov evrov, ob tem pa še 403 milijoni evrov za hibride in klasične motorje (izpust ogljikovega dioksida od 61 do 135 gramov na kilometer). Pri teh je višina subvencije omejena na tri tisoč evrov.