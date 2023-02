200 kilometrov od Slovenije: konec za avto, nikakor za uspešno tovarno

Audi bo v Evropi po 25 letih prenehal nuditi model TT, ki je bil neposredno povezan tudi z vzponom Audijevih investicij v tovarno v madžarskem Győru. Tam so najprej izdelovali motorje, nato audija TT, prihodnost bo za tovarno na pol poti med Dunajem in Budimpešto obarvana električno.

Audi bo v Evropi letos prenehal izdelovati model TT, pri čemer se bodo na nekaterih trgih poslovili z omejeno zadnjo serijo. Kupe in roadster si je v 25 letih obstoja prislužil prepoznavnost in status avtomobilske ikone, a prodaja tega modela je v zadnjih letih močno padla. TT je tako v Evropi na izhodnih vratih. Neposrednega naslednika v Ingolstadtu ne načrtujejo, a bodo predvidoma v novem električnem modelu združili tako poteze TT kot tudi večjega modela A5. Audi je že med znamkami, ki so se že v tem desetletju zavezale le še električnim modelom.

Foto: Audi

V začetku februarja so v Győru – šestem največjem mestu na Madžarskem, ki leži približno na pol poti med Budimpešto in Dunajem – proslavili pomemben jubilej. Minilo je 30 let Audijeve prisotnosti na Madžarskem, ki se je od leta 1993 razvila v pravo zgodbo o uspehu.

Audi je v tem času v Madžarsko vložil skoraj 12 milijard evrov in postal eden največjih investitorjev k našim vzhodnim sosedom. Audi danes zaposluje skoraj 12 tisoč ljudi, ob tem pa prek dobaviteljev in podizvajalcev delo posredno zagotavlja še dodatnim 50 tisoč ljudem. Od ustanovitve podjetja so tam izdelali več kot 42 milijonov motorjev in skoraj dva milijona avtomobilov. Tovarna izdeluje karoserijske dele tudi za znamki Bentley in Lamborghini. Vse to se dogaja manj kot 200 kilometrov stran od slovensko-madžarske državne meje.

Foto: Audi

Foto: Audi

Foto: Audi

Prihod Audija na Madžarsko je povezan prav z modelom, ki se zdaj iz Audijeve ponudbe v Evropi poslavlja. Audi je leta 1993 po odprtju tovarne v Gyoru sprva sicer izdeloval motorje – najprej štirivaljne in petvaljne, nato so proizvodnji leta 1998 dodali še šestvaljnike in osemvaljnike. Jeseni istega leta je sledila izdelava še prvega avtomobila, in to je bil prav audi TT.

Tega so začeli oblikovati spomladi leta 1994 v Volkswagnovem oblikovalskem središču v Kaliforniji. Kot koncept so ga prvič pokazali leta 1995 na avtomobilski razstavi v Frankfurtu, tri leta pozneje je prvič pripeljal na ceste.

Oktobra 1998 so prvo generacijo avtomobila začeli izdelovati kot kupe, leto pozneje še kot roadster. Zanj so uporabili platformo, s katere so prihajali tudi četrta generacija volkswagen golfa, prvi audi A3 in škoda octavia. Oblikovno je bil serijski avtomobil zelo blizu prvemu konceptu.

Navdih za oznako TT v motociklističnih dirkah na otoku Manx

Navdih za oznako TT so pri Audiju dobili iz različnih virov. Neposredno povezavo so našli pri znamenitih motociklističnih dirkah na otoku Manx, kjer je bil uspešna nekdanja znamka NSU in DKW. To je bilo še pred drugo svetovno vojno, pozneje sta se obe združili pod imenom Audi. V šestdesetih je imel NSU avtomobile z oznakama 1000 TT in 1200 TT, ki sta prav tako spominjali na divjo motociklistično dirko.

Madžarska tovarna v Gyoru je v prvih dveh generacijah audija TT le sestavljala, saj so dele karoserije izdelovali in jih lakirali še doma v Ingolstadtu. V tretji generaciji pa so tudi te dele že izdelovali na Madžarskem. Potrebni motorji so ves čas prihajali s proizvodne linije v Gyoru.

Prihodnost proizvodnje bo električna

Kakšna bo prihodnost Audija na Madžarskem? Več kot očitno bo poudarjeno električna. Kmalu bodo začeli proizvajati električne motorje za novo naprednejšo platformo PPE (premium platform electric), nato bodo od leta 2025 izdelovali elektromotorje za novo modularno platformo MEBeco. Že čez dve leti bodo v Gyoru izdelovali tudi nov Cuprin model terramar.