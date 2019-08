18-letnik želel jaguarja, dobil BMW in ga raje porinil v reko #video

Serijo 3 raje v reko kot na cesto

Razvajeni indijski 18-letnik je za darilo ob vstopu v polnoletnost dobil povsem novo BMW serijo 3. Toda, ker si je želel jaguarja in je bil tako razočaran nad očetovim darilom, je raje belega bavarca porinil v reko. Po nekaj minutah se je nesrečni avto potopil, čez nekaj časa pa znova pojavil na površju. Mimoidoči so pričeli skakati v vodo, saj so mislili, da so v njem ljudje. K sreči je bil BMW prazen, v reševanju pa se nihče ni poškodoval.

Lokalna policija je v sporočilu javnosti zapisala: ''Akash je bil nezadovoljen z očetovim darilom, saj mu ni kupil jaguarja. Namensko je svoj novi BMW porinil v reko.'' Kljub temu jo je očitno odnesel brez posledic, saj ga ni doletela nobena kazen.