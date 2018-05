Na Otoku se spominjajo žrtev napada v Manchestru #foto

Prebivalci Velike Britanije so se leto dni po terorističnem napadu v Manchestru z minuto molka spomnili žrtev tragedije. Na koncertu ameriške pevke Ariane Grande je samomorilski napadalec Salman Abedi z doma izdelano bombo ubil 22 ljudi. Okoli 800 ljudi je v napadu utrpelo telesne poškodbe oziroma so bili travmatizirani.

Med žrtvami so bili številni mladi in otroci, najmlajša žrtev je bila stara osem let. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država (IS).

Ob obletnici napada je v Manchestru potekala osrednja spominska slovesnost. V središču mesta so položili preprogo iz cvetlic, na karticah pa je pisalo "Manchester, držimo skupaj".

Mayeva: Napad je bil strahopeten in ogaben

Žrtvam napada sta se poklonila tudi britanski princ William in britanska premierka Theresa May, ki sta se popoldne udeležila osrednje maše v tamkajšnji katedrali, na kateri so sicer sodelovali predstavniki več religij. Mayeva je teroristični napad v izjavi za enega od časnikov označila kot "strahopeten in ogaben".

Zvečer se bo okoli 3000 članov lokalnih pevskih zborov zbralo na skupnem koncertu na trgu Albert, ob 23.31 po srednjeevropskem času, ko se je lani zgodil napad, pa bodo zadoneli zvonovi.

Žrtvam se je poklonila tudi Ariana Grande

Napada v Manchestru se je spomnila tudi ameriška pevka Ariana Grande, ki se je na Twitterju poklonila žrtvam napada in preživelim.

thinking of you all today and every day 🐝 I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 22, 2018

Pevka je sicer lani po napadu skupaj z drugimi znanimi glasbeniki in skupinami v Manchestru izvedla koncert v spomin na žrtve terorističnega napada. Denar od vstopnic so namenili posebnemu skladu za žrtve napada.

Veliko Britanijo je lani prizadelo pet terorističnih napadov, ki so skupaj zahtevali 36 žrtev. Po podatkih britanske obveščevalne službe MI5 borci IS na Otoku nenehno načrtujejo nove napade. Od lanskega marca so obveščevalci uspešno preprečili že 12 napadov.