Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
18. 2. 2026,
16.59

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Francija vremenska napoved vreme poplave

Sreda, 18. 2. 2026, 16.59

3 minute

V Franciji dežuje že 35 dni

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Dež. Deževje. Padavine. Slabo vreme. | Rekordni niz neprekinjenega dežja traja od 14. januarja. | Foto Ana Kovač

Rekordni niz neprekinjenega dežja traja od 14. januarja.

Foto: Ana Kovač

V delih Francije dežuje že 35 dni zapored, kar je najdlje od začetka meritev leta 1959, je danes sporočila francoska meteorološka služba. Obsežne padavine so ponekod povzročile tudi poplave. Najhuje je v porečju Loare na zahodu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rekordni niz neprekinjenega dežja traja od 14. januarja in bi se lahko še podaljšal, saj so že napovedane nove padavine.

Poleg porečja Loare, kjer od torka pogrešajo moškega, se vodostaji še naprej zvišujejo v štirih drugih departmajih na zahodu države, kjer velja rdeče vremensko opozorilo. Vremenske razmere bi se lahko po poročanju AFP še poslabšale ob prihodu nevihte Pedro.

Opozorilo pred poplavami velja že 33 dni

Župan Bordeauxa Pierre Hurmic je medtem prvič po hudih poplavah in neurjih leta 1999 aktiviral občinski načrt zaščite in reševanja. Prizadeto območje je obiskal minister za ekologijo, trajnostni razvoj in energijo, ki je na čolnu obiskal poplavljene ulice mesta Saintes severno od Bordeauxa, kjer se je srečal s prebivalci in lokalnimi predstavniki. "Gre za pojav izjemnih razsežnosti /.../. Opozorilo pred poplavami velja že 33 dni in razmere se bodo nadaljevale," je dejal minister.

Po umiku vode bo po njegovih besedah treba opraviti obsežno delo za povečanje odpornosti mest proti vremenskim pojavom, ki bodo zaradi podnebnih sprememb vse hujši in vse pogostejši, navaja AFP.

V poplavah na Portugalskem umrla starejša zakonca

Poleg Francije se z neugodnimi vremenskimi razmerami in poplavami trenutno soočajo tudi druge evropske države, med njimi Portugalska, kjer so v sredo v avtomobilu na poplavljenem območju našli starejši zakonski par. Po neurju, ki je podiralo drevesa in poplavljalo ceste, je brez električne energije ostalo okoli 450 tisoč gospodinjstev.

Človeške ribice
Novice Nenavaden pojav: poplave v Dalmaciji na površje prinesle človeške ribice #video
Piran, poplavljanje morja
Novice V Piranu opozarjajo na dodatno povišanje gladine morja
Francija vremenska napoved vreme poplave
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.