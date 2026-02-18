V delih Francije dežuje že 35 dni zapored, kar je najdlje od začetka meritev leta 1959, je danes sporočila francoska meteorološka služba. Obsežne padavine so ponekod povzročile tudi poplave. Najhuje je v porečju Loare na zahodu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rekordni niz neprekinjenega dežja traja od 14. januarja in bi se lahko še podaljšal, saj so že napovedane nove padavine.

Poleg porečja Loare, kjer od torka pogrešajo moškega, se vodostaji še naprej zvišujejo v štirih drugih departmajih na zahodu države, kjer velja rdeče vremensko opozorilo. Vremenske razmere bi se lahko po poročanju AFP še poslabšale ob prihodu nevihte Pedro.

Opozorilo pred poplavami velja že 33 dni

Župan Bordeauxa Pierre Hurmic je medtem prvič po hudih poplavah in neurjih leta 1999 aktiviral občinski načrt zaščite in reševanja. Prizadeto območje je obiskal minister za ekologijo, trajnostni razvoj in energijo, ki je na čolnu obiskal poplavljene ulice mesta Saintes severno od Bordeauxa, kjer se je srečal s prebivalci in lokalnimi predstavniki. "Gre za pojav izjemnih razsežnosti /.../. Opozorilo pred poplavami velja že 33 dni in razmere se bodo nadaljevale," je dejal minister.

Po umiku vode bo po njegovih besedah treba opraviti obsežno delo za povečanje odpornosti mest proti vremenskim pojavom, ki bodo zaradi podnebnih sprememb vse hujši in vse pogostejši, navaja AFP.

V poplavah na Portugalskem umrla starejša zakonca

Poleg Francije se z neugodnimi vremenskimi razmerami in poplavami trenutno soočajo tudi druge evropske države, med njimi Portugalska, kjer so v sredo v avtomobilu na poplavljenem območju našli starejši zakonski par. Po neurju, ki je podiralo drevesa in poplavljalo ceste, je brez električne energije ostalo okoli 450 tisoč gospodinjstev.