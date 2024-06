Umrl je slavni igralec Donald Sutherland

V 89. letu starosti je umrl Donald Sutherland, slavni kanadski filmski, televizijski in gledališki igralec, znan po svojih vlogah v filmskih uspešnicah kot sta The Dirty Dozen (Ducat umazancev), The Hunger Games (Igre lakote) in druge. Sutherland se je na filmskih platnih in televizijskih zaslonih pojavljal od konca 60. let minulega stoletja, v zadnjem obdobju pa je gledalcem najbolj ostal v spominu z vlogo predsednika Snowa v filmih Igre lakote.