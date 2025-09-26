Potem ko se je končal njegov dolgoletni zakon z igralko Islo Fisher, se je Sacha Baron Cohen zapletel z mlado "manekenko" s platforme OnlyFans.

Britanski komik in igralec Sacha Baron Cohen ima po poročanju tabloida The Sun novo spremljevalko, 27-letno Hannah Palmer, ki se preživlja z objavljanjem vsebin na platformi OnlyFans.

53-letni Baron Cohen se je konec leta 2023 razšel z igralko Islo Fisher, s katero je bil poročen skoraj 14 let, v zakonu pa so se jima rodili trije otroci. Njuna ločitev je bila dokončna junija letos.

Z avstralsko igralko Islo Fisher ima tri otroke. Foto: Getty Images

26 let mlajšo "manekenko" naj bi spoznal prejšnji mesec na rojstnodnevni zabavi režiserja Taike Waititija, Hannah Palmer je namreč prijateljica režiserjeve žene, pevke Rite Ore.

"Hannah je zelo zabavno dekle," je za The Sun povedal neimenovani vir, "Sacha je lahko srečen, da jo je ujel."

Oglejte si še: