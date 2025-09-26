Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Petek,
26. 9. 2025,
8.05

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
Sacha Baron Cohen

Petek, 26. 9. 2025, 8.05

1 ura, 17 minut

Sacha Baron Cohen ima po ločitvi 26 let mlajšo

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
Sacha Baron Cohen, Hannah Palmer | Foto Guliverimage/Instagram

Foto: Guliverimage/Instagram

Potem ko se je končal njegov dolgoletni zakon z igralko Islo Fisher, se je Sacha Baron Cohen zapletel z mlado "manekenko" s platforme OnlyFans.

Britanski komik in igralec Sacha Baron Cohen ima po poročanju tabloida The Sun novo spremljevalko, 27-letno Hannah Palmer, ki se preživlja z objavljanjem vsebin na platformi OnlyFans.

53-letni Baron Cohen se je konec leta 2023 razšel z igralko Islo Fisher, s katero je bil poročen skoraj 14 let, v zakonu pa so se jima rodili trije otroci. Njuna ločitev je bila dokončna junija letos.

Z avstralsko igralko Islo Fisher ima tri otroke. | Foto: Getty Images Z avstralsko igralko Islo Fisher ima tri otroke. Foto: Getty Images

26 let mlajšo "manekenko" naj bi spoznal prejšnji mesec na rojstnodnevni zabavi režiserja Taike Waititija, Hannah Palmer je namreč prijateljica režiserjeve žene, pevke Rite Ore.

"Hannah je zelo zabavno dekle," je za The Sun povedal neimenovani vir, "Sacha je lahko srečen, da jo je ujel."

Oglejte si še:

Sacha Baron Cohen
Trendi Od Borata do bilderja: Sacha Baron Cohen je neprepoznaven
Sacha Baron Cohen, Isla Fisher
Trendi Zvezdnika Sacha Baron Cohen in Isla Fisher se ločujeta po 13 letih zakona
Sacha Baron Cohen
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.