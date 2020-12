Zaploskajte slovenskim zdravnikom in farmacevtom

Vabimo vas, da se nam pridružite na poti uspeha ter mnogih porazov, zanosa, a tudi negotovosti, trdega dela in slepih poti, timskega dela, a tudi tekmovalnosti.

Skupaj z nami spoznajte 19 letošnjih finalistov natečaja International Medis Awards v edinstvenem dokumentarnem filmu Pledge to Science (Zapriseženi znanosti), kjer so svojo ekskluzivno podporo finalistom izrekli bolniki, izjemni zdravniki, zdravstveni strokovnjaki, navdihujoči posamezniki in medijski specialisti iz različnih koncev sveta.

Iskrive misli o znanosti so z nami delili: prof. Walter Klepetko, svetovno znani strokovnjak za presaditve pljuč, Alastair Campbell, strokovnjak za komuniciranje v nekdanji vladi Tonyja Blaira in avtor številnih knjižnih uspešnic, dr. Stuart W. Peltz, soustanovitelj podjetja PTC, ki je razvilo zdravilo za Duchennovo mišično distrofijo, Sasho Jandreski, 17-letni svetovno nagrajeni inovator in mnogi drugi.

Še posebej smo ponosni, da bomo ob tej priložnosti spoznali kar sedem slovenskih finalistov, strokovnjakov s področja farmacije in medicine.