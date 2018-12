Za praznike sebi in svojim najbližjim podarite zdravje

Oglasno sporočilo

Ste se v zgornjih vrsticah našli tudi vi? Morda boste našli odgovor na vaše težave v konopljinem CBD olju.

Zakaj vključiti CBD olje v vaš vsakdan?

1. Lajša bolečine

Konopljo so za lajšanje bolečin uporabljali že stoletja nazaj – vse od lajšanja simptomov Crohnove bolezni, multiple skleroze, pa do artritisa in drugih kroničnih bolezni. Vse to zahvaljujoč kanabinoidom, aktivnim spojinam v konoplji, ki se vežejo na receptorje za bolečino v centralnem živčnem sistemu, in tako pomagajo omiliti občutke bolečine. Za razliko od drugih protibolečinskih zdravil, kot so opiati, konoplja ni zasvojljiva. Ker se absorbira skozi prebavni sistem, se blagodejni učinki hitreje razširijo po telesu in trajajo dlje.

2. Pomaga pri prebavnih težavah

Med uživanjem CBD olja se kanabinoidi prek receptorjev absorbirajo v prebavni trakt, kar pomaga proti zaprtju, krčih, driski in celo kislinskem refluksu. Za lajšanje lokalnih problem, kot so hemoroidi in bolezni kolona pa je priporočljiva tudi uporaba CBD svečk.

3. Zmanjšuje in preprečuje depresijo ter tesnobo

Depresija in tesnoba se običajno pojavita zaradi različnih dejavnikov, je pa njun pogost sprožilec tudi nevronsko vnetje ali primanjkljaj živčnih prenašalcev, kot je na primer pomanjkanje serotonina. Običajna zdravila so učinkovita le na kratek rok, žal pa lahko povzročijo tudi mnogo stranskih učinkov. Konoplja oziroma CBD pa je po drugi strani zelo učinkovita alternativa tem zdravilom, saj na povsem naraven način lahko zmanjšuje fiziološke znake tesnobe, kot so srčni utrip, krvni pritisk in telesna temperatura. Z uživanjem CBD kapljic telo ne le sprostimo, ampak tudi poživimo, kar je priporočljivo za vse z omenjenima težavama.

4. Pomaga pri nespečnosti

Konopljo že dolgo uporabljajo ljudje, ki imajo težave s spanjem, na primer z nespečnostjo, in ravno v te namene se uporablja tudi CBD. Učinkovit je zato, ker podaljšuje trajanje spanca in izboljšuje sam cikel spanja, še posebej ko pride do REM faze, ko so naši možgani najbolj aktivni. Dodatna prednost njegove uporabe pa je, da lahko z njo prenehamo kadarkoli, saj za razliko od mnogih zdravil proti nespečnosti ne povzroča odvisnosti.

5. Nevroprotektivni učinki

CBD v nasprotju s prepričanjem mnogih ni psihoaktivna in ne ovira pri vsakdanjih opravilih. Poleg tega raziskave potrjujejo, da lahko CBD, ena izmed glavnih spojin v konoplji, upočasni oziroma blokira tiste proteine, ki naj bi napovedovali začetek Alzheimerjeve bolezni. Raziskovalci pa celo menijo, da bi lahko kanabinoidi pomagali ohranjati kognitivne sposobnosti, ki sicer upadajo s staranjem.

Konoplja je idealna tudi za lajšanje težav pri živalih

Ker imamo vsi sesalci v telesu endokanabinoidni sistem, ki komunicira s kanabinoidi, lahko konoplja koristi tudi našim hišnim ljubljenčkom. To potrjujejo tudi mnogi veterinarji, saj CBD ni psihoaktiven ali nevaren, hkrati pa ga živali dobro prenašajo. Kanemo ga lahko med hrano ali pa kar na svoj prst, s katerega ga žival poliže. Je pa potrebno vzeti v obzir, da so si živali med seboj različne, zato je potrebno odmerek in način uživanja CBD-ja prilagoditi vsaki živali posebej. Priporočljivo je pričeti z majhnim odmerkom in sproti opazovati njihovo počutje, še bolje pa je, če se pred samim nakupom za nasvet obrnemo na strokovnjaka.

