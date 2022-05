Z razstrupljanjem do boljšega počutja

Telo je sicer prek jeter, ledvic, prebavnega sistema in kože sposobno samo izločati strupe iz telesa, vendar se občasno vseeno lahko pojavi preobremenjenost, kar občutimo na različne načine: kot slabo počutje, ki se ne izboljša niti po izdatnem spancu, stalno napihnjenost in druge prebavne težave, ki ne izzvenijo v nekaj dneh, ter dovzetnost za različna vnetja, preobčutljivostne reakcije in slabost.

Znaki, da so naša jetra preobremenjena: slaba in počasna prebava, ki jo spremljajo napihovanje in občasne slabosti,

povišane vrednosti holesterola in trigliceridov v krvi,

debelost z osrednjo porazdelitvijo maščobe okrog pasu,

težave s kožo: srbež kože, izguba sijaja in zdrave barve kože,

občutek neprestane utrujenosti.

Te težave se lahko pojavijo zaradi slabih prehranjevalnih navad in hitrega življenjskega tempa, ki nam velikokrat odvzame čas za gibanje, počitek in regeneracijo. To so namreč prvi ukrepi, ki jih imamo vedno na voljo za izboljšanje počutja, pa jih v hitrem tempu življenja zanemarjamo.

Skrb za optimalno delovanje jeter

Jetra so naš največji notranji organ in skrbijo za presnavljanje ter čiščenje toksinov iz organizma. Proizvajajo žolč in uravnavajo krvni sladkor ter v maščobah shranjujejo topne vitamine. Zdrava jetra so bistvena za naše zdravje in dobro počutje, saj se v njih oblikuje naravna odpornost. Jetra opravljajo več kot 500 funkcij in delujejo kot čistilna tovarna telesa, saj iz telesa odstranjujejo škodljive snovi in toksine ter poskrbijo, da je naš imunski sistem vedno pripravljen.

Preobremenjena jetra vodijo k zdravstvenim težavam, zaradi nepravilnega delovanja organa pa lahko nastanejo tudi številne bolezni.

Včasih naša "čistilna tovarna" potrebuje malce pomoči. Skrb za optimalno delovanje jeter je ključ do celotnega zdravja in vitalnosti telesa. Toksini, ki so prisotni v okolju in jih v telo vnašamo s prehrano, namreč negativno vplivajo na zdravje. Ko telesu pomagamo odstraniti toksine iz telesa, porabimo manj energije za presnovo teh snovi.

Ko se lotimo razstrupljanja telesa, pomagamo imunskemu sistemu, izboljšamo prebavo in splošno počutje. Ena od najbolj blagodejnih posledic razstrupljanja telesa je občutek povečanja splošne življenjske energije.

Do boljših navad tudi z razstrupljanjem

Razstrupljanje nas spodbuja, da začnemo sprejemati navade, ki lahko izboljšajo normalne procese razstrupljanja telesa, kot so zdrava prehrana, več gibanja in vzdrževanje hidracije.

Morali bi se izogibati rafiniranim ogljikovim hidratom, dodanim sladkorjem in predelani hrani ter v svoj jedilnik vključiti več živil z visoko vsebnostjo antioksidantov, kot so jagode in oreščki, temnolistnato zelenjavo, kot so ohrovt, špinača in blitva, več kompleksnih ogljikovih hidratov, kot sta sladki krompir ali kvinoja, več svežih zelišč in začimb, kot so ingver, kurkuma in koriander.

Ni razloga, da vaša jetra ne bi bila v odlični kondiciji

Ljudje se razstrupljanja lotevajo na najrazličnejše načine. Razstrupljanje telesa enkrat ali dvakrat letno ima lahko izjemne koristi za zdravje, z njim lahko uravnavamo telesno težo in izboljšamo počutje. Za začetek lahko spremenimo prehrano, prenehamo kaditi, pijemo več tekočine ali se začnemo več gibati in več spati.

Nekaterim je najbližje postenje, drugi prisegajo na različne diete ali čiščenje s sokovi in smutiji, lahko se odločimo tudi za savnanje. Dobra podpora razstrupljanju je tudi jemanje prehranskih dodatkov, kot so Sinergija za jetra kompleks TERRANOVA, Zelena čistost TERRANOVA in Liverin Forte.

Recepti za smutije za razstrupljanje

Z borovnicami:

1 skodelica zmrznjenih borovnivc

4 vejice peteršilja

1 sveža ali zmrznjena banana

pol avokada

1 žlička kurkume

1dcl vode

2 žlici jabolčnega klisa

Vejice peteršilja očistimo, operemo in osušimo. Avokado prepolovimo, odstranimo koščico in olup ter ga narežemo na koščke. Banano olupimo in jo narežemo na kolobarje. V električni mešalnik dodamo borovnice, banano, avokado, peteršilj, žličko kurkume, vodo in jabolčni kis. Vse skupaj gladko zmešamo. Pripravljen smoothie nalijemo v kozarec, dodamo sveže borovnice in takoj spijemo.

S semeni chia:

1 pest špinače

1 kivi

pol kumare

1/2 stebla zelene

1/2 skodelice domačega jabolčnega soka

1 žlička semen chia

žlička medu – po želji

Liste špinače in steblo zelene očistimo, operemo in osušimo. Kivi in kumaro olupimo in narežemo na koščke. V električni mešalnik dodamo koščke kivija in kumare, steblo zelene, špinačne liste, domač jabolčni sok in vse skupaj gladko zmešamo. Pripravljen smuti nalijemo v kozarec, dodamo žličko lanenih semen in takoj spijemo. Sladkosnedi lahko v smuti dodate še žličko medu.

S peteršiljem:

pol zelenega jabolka

1 skodelica svežega ali zmrznjenega ananasa

1 sveža ali zmrznjena banane

košček ingverja

pest špinače

3 vejice svežega peteršilja

1dl vode z žličko limetinega soka

Liste špinače in vejice peteršilja očistimo, operemo in osušimo. Jabolko, banano, ananas in ingver olupimo in narežemo na koščke. Limeto ožamemo in dodamo žličko iztisnjenega soka k vodi. V električni mešalnik dodamo koščke jabolka, ananas, banano, špinačne liste, peteršilj, košček ingverja in vodo z limeto. Vse skupaj gladko zmešamo. Pripravljen smuti nalijemo v kozarec, potresemo s peteršiljem in takoj spijemo.

Odkrijte izdelke, ki jih lahko jemljemo kot pomoč pri razstrupljanju telesa in ki jih ponuja podjetje Medic-UM STORE:

Nekatere rastline tradicionalno uporabljajo za krepitev jetrnih funkcij in jih vsebuje prehransko dopolnilo Sinergija za jetra kompleks TERRANOVA, ki so mu dodali L-cistein. L-cistein nase veže težke kovine in jih izloča iz telesa. Vsebuje tudi antioksidativno spojino alfa lipoično kislino.

Podpira delovanje jeter.

Zaščita za jetrne celice.

Za razstrupljanje.

Pomaga v procesu obnove jetrnih celic.

Deset sestavin Magnifood.

Izdelek, ki ga slovenski farmacevti največkrat priporočijo

Liverin Forte vsebuje 12 aktivnih učinkovin, ki delujejo kot edinstvena kombinacija za prečiščevanje telesa, razstrupljanje jeter, podporo imunskemu sistemu in prebavi. Pegasti badelj prispeva k prečiščevanju telesa in razstrupljevalnemu potencialu jeter, golostebelni sladki koren podpira imunski sistem, indijska kosmulja podpira prebavo, vitamini B-kompleksa pa prispevajo k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Liverin Forte je št. 1 med izdelki za jetra.

Prečisti telo in podpira dobro delovanje jeter,

Je prava rešitev s trojnim delovanjem: (1) razstrupljanje, (2) zdravje in (3) zaščita jeter.

Podpira imunski sistem in prebavo.

Pomaga pri hujšanju oziroma nadzoru teže.

Prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Naraven izdelek, brez glutena.

Zelena čistost, super mešanica 40 g TERRANOVA

Uravnavanje kislo-bazičnega ravnovesja je izjemno pomemben fiziološki mehanizem. Vendar je prav to ravnovesje zaradi neprimerne sodobne prehrane, intenzivnih športnih aktivnosti, psihološkega stresa in medikacije z zdravili pogosto porušeno. Zelena čistost vsebuje kar 11 liofiliziranih ekoloških rastlin za podporo bazičnega: mlada pšenična trava, vodna kreša, regrat, koriander, repinec. Ponuja podporo prebavi, celični presnovi (kurkuma, regrat, ohrovt, artičoka, rdeča pesa) in krvi (kopriva).

Uporablja se:

ob porušenem kislo-bazičnem ravnovesju,

ob kurah za razkisanje telesa,

ta vsakodnevno razstrupljanje,

kot podpora pri postu,

brez odvajalnega učinka,

uravnoveša delovanje jeter, kože, ledvic, črevesja, limfe.

