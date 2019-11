Vaša koža nujno potrebuje hialuronsko kislino proti staranju

Oglasno sporočilo

Hialuronska kislina je ključna sestavina zdrave kože, pomanjkanje te pa se kaže v suhosti, neelastičnosti, občutku zategnjenosti ter pojavu gub in izraznih črt. Ta odlična sestavina lahko nase veže velike količine vode ter posledično poskrbi za zdravo in čvrsto kožo. S staranjem količina dragocene hialuronske kisline upada, kar pomeni, da naša koža izgublja sposobnost zadrževanja vode, pojavijo se gube in izgubi zdrav lesk. Kako se izogniti prehitremu staranju kože, pa vam razkrijemo v nadaljevanju.

Izberite pravo nego za svoj obraz

Na srečo je tudi na našem trgu na voljo krema proti gubicam z izredno kakovostno hialuronsko kislino, ki zares deluje. To je dnevna in nočna krema Lux-Factor 4D Hyaluron, ki prodira pod povrhnjico in kožo v globljih plasteh hidrira od znotraj navzven. Profesionalna krema, ki z rezultati postreže že po dveh tednih uporabe, vidno zmanjša izrazne in zapolni globoke gube, spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi. Krema je primerna za vse tipe kože, osvojila pa je tudi številne znane Slovenke in tuje zvezdnice, ki zaradi svojega dela še toliko več pozornosti posvečajo zunanjemu videzu.

Navlaži in učvrsti vašo kožo

Hialuronska kislina koži povrne vlago in jo s tem naredi izjemno gladko in veliko bolj napeto. Za gladkost kože poskrbi kolagen, ki ga v največji meri sestavlja voda, zato je ta tako pomembna za mladosten videz. Hialuronska kislina je humektant, kar pomeni, da ena molekula hialuronske kisline lahko v sebi zadrži vodo, težko do tisočkrat toliko, kot je sama. Ko je koža dovolj hidrirana, je na videz mlajša, saj je nekoliko manj povešena, bolj enakomernega videza in bolj čvrsta. Hialuronsko kislino se pogosto uporablja v estetskih posegih, kjer je cilj bolj gladka in napeta koža. Če se želite izogniti estetskim posegom, ki s sabo prinašajo tudi nezaželene stranske učinke, poskusite kremo proti gubicam 4D Hyaluron, ki vam zagotavlja 100-odstotno varen in naraven način za pomlajevanje vašega videza z izjemnimi rezultati. Poleg odlično učinkovite hialuronske kisline pa krema 4D Hyaluron vsebuje še izjemno vlažilno mandljevo olje in vazelin, ki pomaga pri obnovi povrhnjice. S kombinacijo vseh visokokakovostnih sestavin, ki so klinično in dermatološko testirane, je krema s svojo patentirano formulo proti gubam nekaj najboljšega, kar lahko podarite svoji koži.

Poslušajte še izjavo Slavke Kafol, ki je kremo proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron 30 dni brezplačno preizkušala:

