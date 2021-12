Vaš nos je dragocen inštrument! Odmašite ga in zaščitite nosno sluznico z dekspantenolom

Oglasno sporočilo

Zamašenost nosu je eden od najpogostejših simptomov virusnih okužb zgornjih dihal. Ko je nos zamašen, je dihanje oteženo, kakovost življenja pa slabša. Potrebna je hitra pomoč, ki je nežna do nosne sluznice. V klinični raziskavi je bilo dokazano, da Septanazal, ki vsebuje ksilometazolin in dekspantenol, že v prvih minutah odmaši nos in pospeši celjenje nosne sluznice.

Virusne okužbe zgornjih dihal so glavni vzrok akutnega vnetja nosne sluznice in sinusov, ki navadno traja sedem dni in se pri odraslih pojavi od dva- do petkrat na leto. (1, 2) Kadar pa vnetje nosne sluznice in obnosnih votlin traja več kot 12 tednov in se občasno poslabša, govorimo o kroničnem rinosinuzitisu. Ta prizadene več kot 10 % evropskega prebivalstva. (1, 2)

Zamašenost nosu je najnadležnejši simptom

Za večino ljudi z akutnim rinitisom in kroničnim rinosinuzitisom je najbolj moteč simptom zamašenost nosu ali nosna obstrukcija. Pogosto ga opisujejo kot občutek nezadostnega pretoka zraka skozi nos. Spremljajo ga tudi izcedek iz nosu, izcedek, ki zateka v žrelo, obrazna bolečina in poslabšanje ali izguba voha. (2)

Slabša prehodnost nosu močno vpliva na kakovost življenja, saj moti zbranost pri šolskem delu in v službi, slabša spanec in razpoloženje ter povzroča utrujenost. (5, 6) Če za zdravljenje kroničnega rinosinuzitisa zdravila ne zadoščajo, je potrebno operativno zdravljenje. Operacija je sicer namenjena izboljšanju bolezni, vendar se pri posegu lahko poškoduje sluznica, moteno je lahko tudi delovanje migetalk. Med celjenjem lahko pride do vnetja, zastajanja sluzi in nastanka krast, kar še dodatno otežuje prehodnost nosu. "K uspešnosti operativnega posega pripomoreta hitro celjenje vnete in poškodovane nosne sluznice ter obnavljanje migetalk, ki čistijo sluz," poudarja asist. dr. Tanja Soklič Košak, dr. med., specialistka za ušesa, nos in grlo s Klinike za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v UKC Ljubljana. (7)

Klinični dokazi o vplivu dekspantenola na celjenje nosne sluznice

Dekspantenol se že desetletja uporablja za nego in zaščito kože, zdaj pa tudi kot pomembna sestavina v nosnem pršilu. Je oblika pantotenske kisline (vitamina B5), ki pospešuje celjenje ran, dokazano zmanjšuje vnetje in draženje nosne sluznice ter vlaži nosno sluznico. Med bolniki po operaciji nosu je bila izvedena klinična raziskava, v kateri je bilo dokazano, da Septanazal pripomore k zmanjšanju nabreklosti sluznice in okrepi učinek ksilometazolina, ki je glavna sestavina pršila za odmašitev nosu. (8, 9, 10, 11) "Dodatek dekspantenola v pršilu pospeši celjenje nosne sluznice in pomaga omiliti tudi druge znake in simptome, kot so krvavitve iz nosu, kihanje, izcedek iz nosu, draženje v nosu ter rdečina v nosu ali ob vhodu vanj. Zdravljenje z nosnim pršilom, ki vsebuje ksilometazolin in dekspantenol, izboljša kakovost življenja in spanje," (7) razlaga asist. dr. Tanja Soklič Košak, ki pove tudi, da sta se ob uporabi Septanazala bistveno zmanjšala tako moteč gost kot tudi voden izcedek, kar kaže na hitrejše in boljše celjenje nosne sluznice po operativnem posegu. (7)

Hitra pomoč, ki je nežna do nosne sluznice Kadar imamo težave zaradi zamašenega nosu in izcedka iz njega ali pa okrevamo po operativnem posegu v nosu, potrebujemo hitro pomoč, ki je nežna do nosne sluznice. Kombinirano pršilo Septanazal vsebuje učinkovini, ki zagotavljata dvojno delovanje. S ksilometazolinom in dekspantenolom nos odmaši že v prvih minutah po uporabi in pospeši celjenje poškodovane nosne sluznice. Inovativni pršilni mehanizem ščiti vsebino plastenke do zadnjega razprška, zato Septanazal ne vsebuje konzervansov, ki bi dodatno dražili nosno sluznico. Zaradi dokazane varnosti in učinkovitosti pri akutnem rinitisu in po operaciji nosu naj bo Septanazal vaša prva izbira. Več na www.septanazal.si .

