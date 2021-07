Vam manjka energije? Poskusite to.

Če potrebujete dvig energije, nikar ne posegajte po čezmernih količinah kave. Kava v majhnih količinah res deluje kot stimulator energije, zaradi česar se po zaužitju počutimo bolj "budne", vendar pa v večjih količinah vodi v izčrpanost in dehidracijo. Prav tako se izogibajte energijskim napitkom, ki vsebujejo veliko sladkorja in imajo posledično le kratkotrajen vpliv na dvig energije. Raje se odločite za bolj zdrave načine dvigovanja energije, ki jih uporabljajo tudi številni športniki.

Dvignite si energijo na zdrav način

Za vas smo izbrskali nekaj idej za zdrav način dvigovanja energije.

Poskrbite za dovolj velik vnos vode. Ko se počutite utrujene, vam bo za začetek pomagal že kozarec vode.

Poskušajte se izogibati stresu. Ko začutite prve znake stresa, se odločite za način sproščanja, ki vam je najbližji. Morda vam bo pomagalo poslušanje glasbe, šport, meditacija ali pa zgolj sprehod v naravi.

Poskrbite, da boste šli v posteljo vsak dan ob isti uri. Vir: Getty Images

Pojdite v posteljo vsak dan ob isti uri, spanec pa naj bo tudi dovolj dolg. Za kakovosten spanec boste poskrbeli, če se boste v posteljo odpravili sproščeni, pri čemer vam bo pomagala topla kopel, prha, masaža ali pa zgolj skodelica čaja.

Izogibajte se čezmernim količinam alkohola, ki povzroča utrujenost tudi še drugi dan po zaužitju.

Hrana, bogata s sladkorjem, povzroča hitro rast ravni sladkorja, a je hkrati odgovorna za hiter upad in s tem upad energije. Tako je bolje poseči po hrani, ki jo telo pretvarja v energijo.

Ne preskočite zajtrka, gre za najpomembnejši obrok v dnevu. Ko se telo prebudi, potrebuje energijo, ki jo dobi z vnosom hrane.

Zajtrk je najpomembnejši obrok dneva. Vir: Getty Images

Naj bodo vaši obroki majhni, a pogosti. Priporočljivi so trije večji obroki na dan in še dva manjša.

100-odstotno naravna in dolgotrajna energija

Tako profesionalni kot tudi rekreativni športniki radi posegajo po zdravih in naravnih virih energije. Tako so v BiteMe, hrvaško-slovenskem start-up podjetju, kjer so usmerjeni v izdelavo 100-odstotno naravne športne prehrane, izdelali naravne prigrizke, ki so še posebej primerni za manjše obroke. Niso se odločili za sklepanje kompromisov med športno prehrano in naravnimi sestavinami.

Funkcionalnost oziroma učinkovitost na račun uživanja umetnih dodatkov, sladil in kemično obdelanih sestavin zanje ni bila prava rešitev. Poraba tovrstnih izdelkov se v zadnjem desetletju nenehno povečuje, čeprav dolgoročno pomenijo tveganje za zdravje.

Za profesionalne in rekreativne športnike so priporočljivi naravni in zdravi viri energije. Vir: Getty Images

Zdrav veganski prigrizek brez glutena in soje

Prigrizki BiteMe so prilagojeni tudi prehranskim in zdravstvenim omejitvam, s katerimi se dandanes srečuje vse več ljudi. S presnimi energijskimi ploščicami in lava piškotki s tekočim polnilom so v BiteMe tako predstavili zdrav organski medobrok, ki ga odlikujejo izjemne hranilne lastnosti, s čimer poskrbi za dolgotrajen dotok energije na naraven način. Ne vsebuje glutena, soje in aditivov ter je primeren za športnike, rekreativce in vse tiste, ki živijo zdravo in aktivno.

Naravni prigrizki, ki so na voljo pri BiteMe, so odličen vir prehranskih vlaknin, rastlinskih proteinov in nenasičenih maščobnih kislin, ki skrbijo za dolgotrajno energijo in občutek sitosti. Bio izdelki so narejeni izključno iz sestavin rastlinskega izvora ter so dober vir vlaknin in beljakovin, ki blagodejno vplivajo na prebavila in tako ne povzročajo prebavnih težav.

Bio izdelki iz sestavin rastlinskega izvora so dober vir vlaknin in beljakovin, ki blagodejno vplivajo na prebavila in tako ne povzročajo prebavnih težav. Vir: BiteMe

Presne energijske ploščice za dolgotrajne treninge

Linija energijskih ploščic temelji na mediteranski kuhinji in predstavlja enega od najbolj zdravih prehranskih prigrizkov. Ploščice so veganske, organske, surove, brez glutena in brez dodanih sladkorjev, vsebujejo naravne začimbe in sadje, semena in oreščke, ki ob uravnoteženi prisotnosti zagotavljajo dolgotrajne vire energije, s čimer so idealne tudi za večurne treninge.

Linija presnih energijskih ploščic BiteMe ponuja več okusov.



Lemon Crush Presne energijske tablice BiteMe zagotavljajo dolgotrajen in naraven vir energije. Vir: BiteMe

Namenjena je vsem, ki obožujejo citruse. Sladkoba marelice je ovita v svežino limone in kardamoma.



Sestavine: datlji, marelice, bučna semena, limonino olje in kardamom.



Cocoa Jazz

Vsebuje nežne arome, ki prebudijo čutila. Kakavu in datljem so dodani semena konoplje in širok nabor oreščkov.



Sestavine: datlji, mandlji, brazilski oreščki, indijski oreščki, semena konoplje, kakav v prahu in izvleček vanilje.



Salty Brunch

Pomeni igro jin in jang, sladkega in slanega. Okus fige in oljčnega olja poživlja dodatek himalajske soli.



Sestavine: datlji, fige, mandlji, brazilski oreščki, oljčno olje in himalajska sol.



Mediterraneo

Presna ploščica Mediterraneo združuje cvetove sivke in mandljev v popolnem skladju. Značilen okus sivke je obogaten s ščepcem kakava.



Sestavine: datlji, suhe fige in brusnice, mandlji, sončnična semena, kakav v prahu in sivka. Namenjena je vsem, ki obožujejo citruse. Sladkoba marelice je ovita v svežino limone in kardamoma.Sestavine: datlji, marelice, bučna semena, limonino olje in kardamom.Vsebuje nežne arome, ki prebudijo čutila. Kakavu in datljem so dodani semena konoplje in širok nabor oreščkov.Sestavine: datlji, mandlji, brazilski oreščki, indijski oreščki, semena konoplje, kakav v prahu in izvleček vanilje.Pomeni igro jin in jang, sladkega in slanega. Okus fige in oljčnega olja poživlja dodatek himalajske soli.Sestavine: datlji, fige, mandlji, brazilski oreščki, oljčno olje in himalajska sol.Presna ploščica Mediterraneo združuje cvetove sivke in mandljev v popolnem skladju. Značilen okus sivke je obogaten s ščepcem kakava.Sestavine: datlji, suhe fige in brusnice, mandlji, sončnična semena, kakav v prahu in sivka.

Lava piškotki s kremastim polnilom in naravnim prebiotikom

Tako lakoto kot tudi upad energije, še posebej pred treningom ali med njim, lahko odpravijo piškotki BiteMe s kremastim polnilom, ki zagotavljajo hiter priliv nove energije. Ekološki presni piškotki z maslenim nadevom so slasten vir surove energije, predvsem pa so lava piškotki povsem naravni. Tudi ti so organski, veganski, brez glutena in z visoko vsebnostjo naravnega prebiotika inulina v vlakninah, zaradi česar so prijazni do prebavil.

Lava piškotki s kremastim polnilom so na voljo v treh okusih.

Kakavov kolaček, polnjen s karamelo iz indijskih oreščkov. Vir: BiteMe

Cashew cream



Kakavov piškotek, polnjen s karamelo iz indijskih oreščkov.



Sestavine: datlji, brezglutenski oves, maslo iz indijskih oreščkov, agavin sirup, kakav, inulin, kakavovo maslo in himalajska sol. Kakavov piškotek, polnjen s karamelo iz indijskih oreščkov.Sestavine: datlji, brezglutenski oves, maslo iz indijskih oreščkov, agavin sirup, kakav, inulin, kakavovo maslo in himalajska sol.

Za hiter dotok energije, polnjen s kremastim lešnikom. Vir: BiteMe

Nougat rush



Za hiter dotok energije, polnjen s kremastim lešnikom.



Sestavine: datlji, brezglutenski oves, kakav, agavin sirup, maslo iz praženih lešnikov, inulin, kakavovo maslo in himalajska sol. Za hiter dotok energije, polnjen s kremastim lešnikom.Sestavine: datlji, brezglutenski oves, kakav, agavin sirup, maslo iz praženih lešnikov, inulin, kakavovo maslo in himalajska sol.