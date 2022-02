Ujemite do 1.072 evrov popusta za odpravo dioptrije in dosezite pogled, ki si ga zaslužite

Oglasno sporočilo

Izkoristite od 30- do 50-odstotni popust na lasersko korekcijo dioptrije in 25 odstotkov popusta na vgradnjo leč ter si omogočite oster vid na obroke . Rešite se očal, ki vas motijo pri vsakodnevnem opravljanju dela in pri športnih dejavnosti. Rešite se suhih in vnetih oči, ki jih povzročajo leče. Za vedno odpravite dioptrijo in na neboleč način zaživite življenje brez težav z vidom TUKAJ .

Ste se kdaj vprašali, ali kakšna klinika ponuja garancijo na poseg? Prek nas boste prišli do klinike, ki zagotavlja kar šest let garancije na poseg!

Zaupajte nam, saj na osnovi anket vemo, pri kateri kliniki so ljudje, ki so že opravili poseg, tudi najbolj zadovoljni – sodelujemo namreč le s klinikami, ki nam dovolijo meriti zadovoljstvo pacientov.

Koliko lahko privarčujete tudi vi in za povrhu dobite še bon za sto evrov, izveste tukaj: izpolnite prijavnico!

Laserska odprava dioptrije je operacija, s katero izboljšajo vaš vid z laserskim žarkom in je popolnoma neboleč postopek. Pri izbranem zdravniku boste opravili temeljit očesni pregled, s katerim boste ugotovili, ali je laserska operacija oči primerna za vas. Prek Doktor 1A vam pri oftalmologu ponujamo kar 75 evrov popusta za pregled. Oftalmolog bo uporabil napravo, ki se imenuje topograf roženice in s pomočjo katere bo vaše oči fotografiral in ustvaril elektronski zemljevid vaših oči. Kirurg bo za doseganje najboljših rezultatov ta zemljevid uporabil za načrtovanje operacije.

Gre za samoplačniške storitve, vendar s posluhom za strankino finančno stanje omogočamo tudi plačilo na obroke, že za devet evrov na mesec. Pomembno je, da se odločite za kakovostne in preverjene kirurge, ki bodo opravili delo dobro, da boste zadovoljni s končnim rezultatom. Največ nam pomeni vesela in zadovoljna stranka.

Naše stranke cenijo vse, kar na koncu pripomore k boljši izkušnji: garancija na operacijo, verodostojne informacije, strokovni nasveti in pregled, pravo zdravljenje ter nadaljnje spremljanje vašega stanja. Naše dolgoletne izkušnje in številne zadovoljne stranke so dokaz, zakaj nam lahko zaupate.

👉Nadja: S posredovanjem Doktor 1A sem bila zelo zadovoljna. Pregled je potekal super, zdravnik mi je predstavil različne metode in opisal, katere in zakaj bi bile primerne za mene. Z novim vidom sem že zdaj zelo zadovoljna in verjamem, da bo vid vsak dan boljši.

👉Rok: Zelo sem zadovoljen s storitvijo. Pregled in operacija sta potekala hitro in brez zapletov. Sem zelo zadovoljen s svojim novim vidom, še posebej zaradi tega, ker mi ne bo več treba nositi očal.

👉Tea: Izjemno osebje Doktor 1A, resnično so posredovali vse potrebne informacije in se maksimalno potrudili, posebna hvala gospe Mojci.

👉Aleš: Lepo razloženo, prijazno osebje, operacija hitra in povrnjen vid.

👉Marjana: Zelo sem zadovoljna glede celotnega poteka. Najbolj pa, ker ne potrebujem nobenih očal. V eno oko so mi po moji želji vstavili lečo, da vidim tudi od blizu.

👉Ana: Pregled in operacija sta potekala zelo korektno. Podane vse informacije. Zelo prijazni in ustrežljivi. Moj vid ob menjavi obeh leč neprimerno boljši kot pred operacijo.

🛎️BODITE POZORNI! Tudi 3,3-kratne razlike med cenami za operacijo.

Cene ponudnikov se zelo razlikujejo. Pojavljajo se celo do 3,3-kratne razlike v ceni med najcenejšo in najdražjo operacijo. Ni nujno, da je najdražja operacija tudi najboljša, zato predlagamo individualni posvet, na katerem vam svetujemo, kakšne vrste operacija je za vas najprimernejša. Preden se odločite za poseg, je treba najti kakovostnega strokovnjaka in primerjati cene.

Če ste zainteresirani, vam priporočamo pogovor z nami, kjer boste prejeli strokovne nasvete in odgovore na vsa svoja vprašanja. Pokličite na 080 1288 ali oddajte povpraševanje TUKAJ.

Naročnik oglasnega sporočila je DOKTOR 1A, D. O. O.