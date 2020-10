Tudi Slovenke in Slovenci gojimo erotične fantazije?

Oglasno sporočilo

Z eno besedo bi lahko rekli - vsekakor! Prav na to kaže zadnja raziskava o spolnih navadah Slovenk in Slovencev, ki bo trajala vse do konca leta 2020.

Zelo zanimivi detajli iz naših spalnic

Zanimivo je opažanje, da iz leta v leto padajo tabuji, da si vse več dovolimo v intimi in da tudi vse bolj odprto govorimo o svojih spolnih fantazijah.

Ženske odkrito sanjarijo o seksu z neznancem na kakšnem javnem kraju. Zelo priljubljena fantazija pri ženskah je tudi podrejena vloga, vezanje …

Prav tako vse bolj narašča delež tistih, ki si za potešitev lastnih potreb pomagajo kar s pametnim mobilnim telefonom. Da so že počeli "nečednosti" prek telefona, je priznalo 42 odstotkov vprašanih, zato ne čudi na desettisoče erotičnih selfijev, ki so pristali na najbolj obleganem portalu za vroče zmenke pri nas.

Torej smo Slovenci precej "digitalni"?

Tako je in prav ti podatki so bili ključnega pomena, da so se tam odločili za veliko novost na področju spletnega spoznavanja pri nas. Ta bo, še posebej v trenutni situaciji z novim koronavirusom, še kako dobrodošla.

Vpeljali so namreč vroče Avdio/Video zmenke, prav tako pa ni odveč omeniti virtualne asistentke Eve, ki na svojem žgečkljivem blogu Evin svet predstavlja in komentira tudi rezultate ankete, piše vroče vsebine in v obliki virtualne asistentke priskoči na pomoč uporabnikom.

So tudi Slovenke poredne?

Seveda so! Na vprašanje, kaj je bilo najbolj nagajivo, kar so storile do zdaj, je bilo podanih ogromno zares zanimivih odgovorov. Predstavljamo le dva izmed teh.

"Na zabavi za rojstni dan pri njegovih starših sem mu z nogo pod mizo poslala 'telegram'. Ko ni več zdržal, me je samo pogledal in sva se dobila v garaži, kjer sva se zatekla v avtomobil njegovega očeta."

"Moj sodelavec je imel nekoč predolg jezik. Bila sem mu všeč in ves čas je namigoval, kaj vse bi počel z mano, v resnici pa si ni upal nič. Nekega dne sem šla v njegovo pisarno, zaklenila vrata in ... Nikoli več me ni dražil, ampak sem kar jaz njega."

Smo v postelji kaj "žleht"?

Ooo, jaaa! 29 odstotkov vprašanih uporablja erotične igračke in druge zanimive pripomočke za popestritev intimnih trenutkov. Zanimiv je tudi podatek, da kar 34 odstotkov moških išče spolnega partnerja prek spleta. Na drugi strani to priznava tudi 11 odstotkov vprašanih žensk.

Zagotovo lahko potrdimo, da se v letu 2020 Slovenija spolno prebuja, padajo številni tabuji in vse pogosteje si drznemo o njih spregovoriti na glas. Če je še pred nekaj leti veljalo, da smo Slovenke in Slovenci precej zadržani, ko beseda nanese na spolnost, pa kaže, da očitno ni več tako.

In prav je tako, kajti sproščena intima vodi v lepše in bolj sproščujoče medosebne odnose.

Naročnik oglasnega sporočila je Veneticom d.o.o.