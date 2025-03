Teniški komolec – preprečite nepovratne poškodbe!

Teniški komolec, znan tudi kot lateralni epikondilitis, je kronično stanje, ki prizadene številne ljudi po vsem svetu. Gre za boleče stanje, ki prizadene mišice in kite na zunanji strani komolca – običajno vključuje draženje tetive mišice extensor carpi radialis brevis.

Čeprav se pojavlja najpogosteje pri teniških igralcih, lahko stanje prizadene vsakogar, ki izvaja ponavljajoče se gibe z roko in zapestjem. Teniški komolec vas lahko zelo omejuje, vendar ga lahko s strokovno pomočjo učinkovito obvladamo.

V največji slovenski fizioterapevtski kliniki Medicofit so specializirani za celostno obravnavo posameznikov s teniškim komolcem, kjer sta v ospredju obravnave sodobna terapija in individualiziran pristop vsakega posameznika.

V kliniki Medicofit ponujajo napredne terapevtske pristope, ki vključujejo najsodobnejše metode zdravljenja, kot so ciljno usmerjena fizioterapija, posebne vadbene programe za krepitev in mobilizacijo, inovativne tehnike lajšanja bolečin ter najsodobnejšo napredno instrumentalno terapijo.

Foto: Medicofit

Teniški komolec je, podobno kot mnoge težave s tetivami, pogosto posledica ponavljajočih se kontrakcij. Prekomerna obremenitev teh mišic lahko povzroči mikropoškodbe kit, kar vodi do bolečine in vnetja.

Pri tenisu se to običajno zgodi med nadaljevanjem zamaha z loparjem – zapestje se upogne v fleksijo, mišice iztegovalke zapestja pa delujejo kot zavora, da ga upočasnijo. Mišice iztegovalke zapestja upočasnijo zapestje, ko se upogne, kar povzroči napetost v zgornjih tetivah podlakti. Poleg bolečine posamezniki pogosto poročajo o:

Ali ste vedeli, da se večina primerov teniškega komolca reši že v od štirih do dvanajstih tednih po začetku ustreznega specialističnega programa okrevanja in rehabilitacije?

Kakršnakoli dejavnost, ki povzroči ponavljajočo se ali dolgotrajno kontrakcijo mišic iztegovalk prstov in zapestja – na primer dviganje zapestja in prstov v izteg za tipkanje na tipkovnici ali odpiranje, zapiranje ali stiskanje rok med obrezovanjem rastlin –, je lahko vzrok za vaše težave. Dodatno nekateri dejavniki tveganja vključujejo:

Pomembno je, da teniški komolec obravnavamo resno, ga pravočasno zdravimo ter s tem zmanjšamo tveganje za dolgotrajne težave in nastanek kroničnih težav.

Foto: Medicofit

Diagnoza temelji na kliničnem pregledu, kjer specialist fizioterapije preveri vzroke za občutljivost in bolečino na zunanji strani komolca. Bolečino pogosto spremlja tudi šibkost v roki in podlakti, kar lahko ugotovimo z različnimi funkcijskimi testi ter testi dinamometrije. Prav tako lahko pri teniškem komolcu palpacija ali pritisk na del, kjer se podlaket pripenja na komolec, povzroči bolečino.

Ali ste vedeli, da se lahko teniški komolec pojavlja tudi pri otrocih in mladostnikih, ki se ukvarjajo s športom, in da je zato pomembno, da starši in trenerji spremljajo njihovo tehniko, obremenitve in simptome?

V nekaterih primerih se za potrditev diagnoze lahko uporabijo tudi slikovne preiskave, kot sta magnetna resonanca ali ultrazvok.

Obravnava teniškega komolca se začne s podrobno oceno vašega stanja, vključno s poglobljeno anamnezo in specialističnim kliničnim pregledom. Na podlagi teh ugotovitev ustvarimo prilagojen načrt zdravljenja, ki vključuje:

Prve učinke terapije lahko pričakujete že v prvih treh tednih zdravljenja teniškega komolca. Rehabilitacija bo zahtevala vašo proaktivnost v postrehabilitacijskem obdobju.

Naši terapevti bodo skrbno izbrali individualno prilagojene vaje in ustrezno obremenitev za komolec ter mišice podlakti. Posebej pri vrhunskih ali rekreativnih športnikih, ki se ukvarjajo s tenisom (ali športi, ki zahtevajo ponavljajoče se gibe z zgornjim udom), bo potrebna progresivna vadba za izboljšanje moči in vzdržljivosti, da se pacienta pripravi na ponovne obremenitve.

Foto: Medicofit

Specializirana fizioterapevtska klinika Medicofit ponuja celosten in prilagojen pristop k zdravljenju teniškega komolca. Naša ekipa strokovnjakov združuje sodobne terapije, ki temeljijo na znanstvenih dokazih, z individualiziranimi načrti zdravljenja, ki so prilagojeni potrebam vsakega posameznika.

Teniški komolec običajno dobro odgovori na rehabilitacijo, ki se osredotoča na krepitev mišic iztegovalk zapestja. S postopki manualne terapije, ki vključujejo miofascialno sproščanje in sklepno mobilizacijo, izboljšamo gibljivosti in zmanjšamo bolečine.

Ob tem se odločamo za globoke prečne frikcijske masaže, saj te lahko pomagajo pri zmanjšanju bolečine in vnetja, hkrati pa izboljšujejo krvni obtok, pospešujejo celjenje tkiva, razgrajujejo brazgotinasto tkivo, izboljšujejo gibljivost in sproščajo mišično napetost.

Naučimo vas tudi različnih tehnik mobilizacije živčevja, ki ciljajo na živec, ki potuje do zunanje strani komolca, kar prav tako pomaga zmanjšati bolečino in izboljšati gibljivost.

Prav tako smo ena iz med redkih ustanov v Sloveniji, kjer izvajamo specializirano ishemično vadbo , ki vključuje uporabo najnovejše tehnologije za okluzijsko vadbo in specializiranih manšet. Ta metoda je dokazano učinkovita pri izboljšanju mišične moči in mase .

Ob postopkih manualne terapije in terapevtske vadbe je nepogrešljivi del specializirane fizioterapevtske obravnave tudi uporaba najsodobnejše instrumentalne terapije , saj ta pomembno vpliva na zmanjšanje bolečine , hkrati pa s svojim naprednimi agensi pospešuje naravne procese celjenja in samoobnavljanja . V Medicofit kiniki zato uporabljamo:

Foto: Medicofit

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja teniškega komolca

Kliniko Medicofit je zaradi bolečine na zunanji strani levega komolca obiskal 36-letni Enej. Bolečine so se mu začele pojavljati pred približno dvema mesecema. Enej opravlja pisarniško delo, v prostem času pa redno igra badminton.

Za obisk fizioterapevta se je odločil, ker se mu je omenjena bolečina v zadnjih dveh tednih izrazito povečala, občutil pa je tudi očitno zmanjšanje moči stiska dlani. Klinični pregled je razkril, da simptomatika jasno nakazuje na akutno vnetje oziroma lateralni epikondilitis. Fizioterapevt je opazil tudi povečano občutljivost na dotik na področju narastišča tetiv, kar je sovpadalo s klinično sliko.

Na podlagi anamneze in kliničnega pregleda so gospodu predlagali celostno desettedensko fizioterapevtsko zdravljenje. Prva faza zdravljenja je vključevala postopke za zmanjšanje akutne simptomatike – bolečin in vnetja, z uporabo laserske terapije in terapije TECAR, pa tudi terapije z globinskimi udarnimi valovi. Za zmanjšanje mišične napetosti so uporabljali specialne manualne tehnike obravnave mehkih tkiv.

Bolečina se je izrazito zmanjšala že po dveh terapijah, medtem ko je v celoti izginila po petih. Druga faza zdravljenja je temeljila na progresivni kineziološki vadbi za povečanje moči mišic podlahti. Izvajali so tudi specialno pliometrično vadbo za šport – badminton.

Ob koncu zdravljenja so testi mišične moči pokazali izrazito boljše rezultate. Enej več ni čutil nobenih bolečin in je poudaril, da je ponovno samozavesten glede zdravja levega komolca.