Ta ženska si ne odstranjuje brkov in obrvi, da se izogne 'napačnim' snubcem

31-letnica je nehala uporabljati pinceto za odstranjevanje dlačic med obrvmi in si nehala briti zgornjo ustnico in ugotovila, da se tako počuti enako ženstveno.

Eldina Jaganjac iz Kopenhagna na Danskem je že med odraščanjem opažala razliko pri pričakovanjih urejenosti pri ženskah in moških. Predvsem jo je zmotilo razlikovanje pri odstranjevanju dlak.

Marca leta 2020 je nehala uporabljati pinceto ter brivnik ter se prepustila naravi. Sama pravi, da s svojim videzom nima težav, se pa pogosto sooča z opazkami v javnosti, češ, naj se uredi ali pa je zgolj priča začudenim pogledom. Vendar pa je vse to ne prizadene, saj zanjo to pomeni le, da se izogiba ljudem, ki se ne želijo družiti z njo zaradi videza, ob katerih pa tudi sama ne želi biti, piše Unilad..

"Preden sem se odločila za ta korak, sem bila obremenjena. Če se moški ne obrije in ne uredi obrvi, nihče ne opazi in to ni nič nenavadnega. Jaz pa sem se počutila kot vse ženske. Zgodilo se je, da sem bila zunaj in se nisem počutila prijetno, če moje obrvi niso bile urejene. V telovadnico ne bi šla, če ne bi imela popolnoma pobritih nog," je pojasnila Eldina.

Zato se je odločila, da se osredotoči na naloge in cilje, ki jih želi doseči in ne na to, kako izgleda. S svojo potezo pa je požela ogromno zanimanja.