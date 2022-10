Svetovni dan vida: poskrbite za svoje oči še danes

Ob svetovnem dnevu vida so napovedi strokovnjakov glede okvar vida v prihodnosti precej pesimistične, a za zdravje oči in dober vid lahko veliko naredite sami.

Ogromno ljudi se premalo zaveda, kako pomembna sta zdravje oči in jasen vid za kakovost našega življenja. Že res, da svet okoli sebe zaznavamo z vsemi petimi čutili, a vid je med njimi najpomembnejši, saj z njim prejmemo 80 % vseh informacij o okolici. Marsikdo se tega dejstva zave šele, ko je prepozno in mu začne vid pešati zaradi resnih očesnih bolezni ali naravnega slabšanja ostrine vida s starostjo.

13. oktobra praznujemo svetovni dan vida, katerega vodilo je ozaveščanje in preventiva. Ni treba, da se črne napovedi strokovnjakov o 1,7 milijarde posameznikov z okvarami vida do leta 2050 uresničijo. Strokovnjaki pravijo tudi, da je kar 90 % težav z vidom mogoče preprečiti ali zdraviti. Zato sta zavedanje o preventivi in pravočasna diagnostika po mnenju očesnih zdravnikov bistveni za preprečevanje okvar ali vsaj podaljšanje kakovosti vida tudi pozno v starost.

Za lastno zdravje je v prvi vrsti odgovoren vsak posameznik, zato lahko tudi za zdravje oči in dober vid veliko naredite sami. A kako poskrbeti, da vam bo vid služil še pozno v starost? Zdrav način življenja s pestrim jedilnikom, ki vključuje veliko sadja in zelenjave, pomembno pripomore k ohranjanju vida. Če vam dnevno ne uspe zaužiti dovolj hranil, ki so pomembna za ohranjanje vida, ali če težko pripravljate svežo hrano vsak dan, je smiselno razmisliti o uporabi prehranskega dopolnila , ki je na voljo v lekarnah.

Zakaj pojavnost očesnih bolezni in težav z vidom narašča?

Številne očesne bolezni in okvare vida so posledica staranja prebivalstva, pomemben delež k pojavu težav pa prispeva tudi nezdrav življenjski slog. Vsi vemo, kakšen je tempo življenja dandanes, zavedamo pa se tudi, da za zdravje škodljive navade le stežka opuščamo. Premalo gibanja, kajenje, prekomerna izpostavljenost soncu in neustrezna prehrana lahko izrazito škodijo očem, kar so potrdile tudi številne raziskave.

Daljšanje življenjske dobe prispeva k pojavu očesnih bolezni, kot so starostna degeneracija makule ali rumene pege, siva mrena in glavkom. Gre za tri degenerativne očesne bolezni, ki bistveno vplivajo na kakovost vida ter lahko privedejo celo do slepote.

Na svoj vid morate dobro paziti tudi, če imate nekatere kronične bolezni, kot so sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni ter nekatere avtoimunske bolezni.

Tako lahko vidi bolnik s starostno degeneracijo rumene pege.

Kaj lahko za zdravje oči in dober vid naredite sami?

Čeprav se vam morda zdi, da ne morete narediti veliko, je zdravje oči velikokrat v vaših rokah. Zdrav način življenja nedvomno pomaga pri preprečevanju pojava ali poslabšanja očesnih bolezni. Oči vam bodo hvaležne, če boste zanje skrbeli na naslednje načine:

Opustite kajenje – Cigarete so izjemno škodljive za zdravje, vključno z zdravjem vaših oči. Raziskave so pokazale, da kadilci dvakrat verjetneje zbolijo za degeneracijo rumene pege kot nekadilci.

Redno se gibajte – Telesna vadba zmanjšuje vnetne procese v telesu, ki so eden od dejavnikov tveganja za degeneracijo rumene pege.

Nosite sončna očala – Izpostavljenost ultravijoličnim žarkom sonca poškoduje celice mrežnice in tako poveča tveganje za starostno degeneracijo makule. Vpliva tudi na pojav sive mrene. Da bi to preprečili, zunaj nosite sončna očala z ustrezno zaščito.

Jejte zdravo – Čeprav se degenerativnim spremembam na očesu ni mogoče v celoti izogniti, lahko s pravilno prehrano upočasnite njihov pojav. Prehrana, ki vsebuje vitamine A, C in E, cink, lutein, zeaksantin in maščobne kisline omega-3, lahko neverjetno ugodno vpliva na vaš vid.

Ključ do zdravja in dobrega vida se pogosto skriva na vašem krožniku.

Kako nahraniti svoje oči?

Ključ do zdravja in dobrega vida se torej pogosto skriva na vašem krožniku. Katera hranila čim večkrat vključiti na jedilnik za dobrobit oči?

Karotenoidi: med za oči pomembnimi karotenoidi izstopata lutein in zeaksantin, makularna pigmenta in antioksidanta, ki se nahajata v mrežnici naših oči. Telo ju ne more sintetizirati samo, zato ju moramo vnašati s hrano. Dnevno je priporočeno vnašati 10 mg luteina in 2 mg zeaksantina. Največ ju je v zeleni listnati zelenjavi, kot sta ohrovt in špinača, pa tudi v brokoliju, grahu in jajčnem rumenjaku.

Drugi antioksidanti: antioksidanti na splošno izjemno blagodejno vplivajo na oči. Privoščite si korenje, rdečo papriko, brokoli, špinačo, jagode in agrume ter upočasnite degenerativne procese v svojih očeh.

Vitamin A je zelo pomemben za ohranjanje zdravja naših oči. Najdemo ga v siru, ribjem olju, jetrih, jajčnem rumenjaku, mleku in jogurtu. Zelene in rumene vrtnine vsebujejo karotene (karoten beta), ki jih telo počasi pretvori v vitamin A.

Vitamin E je antioksidant in ščiti oči pred prostimi radikali. Precej se ga nahaja v olju pšeničnih kalčkov. Vitamin E vsebujejo tudi sončnično, olivno olje in druga olja. Najdemo ga še v mandljih, arašidih, pa tudi špinači. Vitamin E je v kombinaciji z antioksidanti, cinkom, bakrom in makularnima pigmentoma luteinom ter zeaksantinom izjemno pomemben v preprečevanju izgube vida zaradi starostne degeneracije rumene pege.

Maščobne kisline omega-3: uživanje omega-3 je priporočljivo kot preventiva proti degenerativnim očesnim boleznim, kot sta starostna degeneracija rumene pege in glavkom. Blagodejno pa je tudi v primeru suhih oči. Veliko maščobnih kislin omega-3 je v ribah, npr. lososu, skuši in tuni.

Resveratrol je polifenol, ki ga najdemo predvsem v rdečem vinu in oreščkih. Deluje antioksidantno, protivnetno ter zavira razvoj oziroma nastanek novih neželenih žilic v očesni mrežnici.

Naj za boljši vid na pomoč priskoči prehransko dopolnilo Nutrof Total

Nutrof Total omogoča učinkovito preventivo, ki zagotavlja potrebne hranljive snovi za ohranjanje vida. Prehransko dopolnilo za oči Nutrof Total že v eni kapsuli na dan omogoča zaužitje ključnih hranil, kot so očesu lastna pigmenta lutein in zeksantin, vitamini, minerali, omega-3-maščobne kisline in resveratrol.

Če vam dnevno ne uspe zaužiti dovolj za zdravje oči pomembnih hranil, je smiselno razmisliti o uporabi prehranskega dopolnila.

Nutrof Total je kakovostno prehransko dopolnilo, pripravljeno in proizvedeno v skladu z najvišjimi standardi kakovosti. Ne vsebuje glutena, laktoze ali GSO (gensko spremenjenih organizmov). Nutrof Total je vodilno prehransko dopolnilo za oči v Evropi.

Vsi si želimo, da bi nam oči čim dlje dobro služile, a z leti in boleznimi vid pogosto ni več tako oster kot v mladosti. Vseeno lahko sami marsikaj naredite, da bodo oči čim dlje ostale v dobri formi. Recept je pravzaprav preprost, prizadevajte si ga upoštevati kljub hitremu tempu življenja: čim več zdrave prehrane, gibanja in počitka. V pomoč pri ohranjanju vida pa so vam lahko tudi kakovostna prehranska dopolnila za oči v lekarnah. Še več preverjenih informacij o zdravju oči najdete na mojeoko.si.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.