Sončna očala tega poletja, ki dajejo več

Sončna očala z dioptrijo ali brez nje so za marsikoga najbolj priljubljen dodatek v toplejšem delu leta. Tista najkakovostnejša zagotavljajo popolno zaščito pred soncem, uporabnikom pa z različnimi dizajni prinašajo samozavest in moden videz. Razlogov, zakaj velja sončna očala izbrati skrbno in pri preverjenem proizvajalcu , je mnogo.

Glavna vloga sončnih očal je nedvomno zaščita pred soncem na morju, v gorah, avtomobilu ali pri najrazličnejših prostočasnih aktivnostih, športu … V prvi vrsti lahko sončna očala zmanjšajo moč lesketanja in bleščanja. Odbijanje svetlobe je še zlasti nevarno med vožnjo ali obiskom visokogorja. S kakovostnimi sončnimi očali lahko preprečite razne nesreče zaradi slabe vidljivosti. Kakovostna sončna očala močno zmanjšajo bleščanje ter omogočajo varnejši in udobnejši vid.

Oči so zelo kompleksen in občutljiv organ, ki svetlobo prepušča skozi zenico, močnejša ko je svetloba, ožja je zenica. Pod sončnimi očali se nam zenica ponovno razširi, zato je uporaba cenenih sončnih očal brez UV-zaščite zelo tvegana, saj nas temno steklo sicer ščiti pred vdorom svetlobe, ne pa tudi pred vdorom škodljivih UV-žarkov, ki smo jim v toplejšem delu leta še kako izpostavljeni.

Ultravijolično sevanje lahko naše oči trajno poškoduje. UV-sevanje lahko povzroči sončne opekline na občutljivi koži v predelu okoli oči, poleg tega pa je lahko tudi razlog za sivo mreno in poškodbe očesne mrežnice. Kakovostna sončna očala bodo poskrbela za zaščito pred UV-žarki oziroma njihov vpliv močno omejila.

Kakovostna sončna očala lahko ponudijo veliko več kot le zaščito pred soncem, varujejo vas lahko pred vetrom in delčki prahu, preprečujejo lahko glavobole ali preprosto služijo kot modni dodatek, ki siceršnjemu videzu doda piko na i. Tistim, ki nosijo sončna očala med športnimi aktivnostmi, svetujemo takšna, ki očesni predel popolnoma prekrijejo, posebna kategorija pa so tudi poklicni vozniki, ki so na poteh izpostavljeni dolgotrajnemu odblesku svetlobe z gladkih površin, kot so ceste in šipe nasproti vozečih avtomobilov.

Na kaj morate biti pozorni pri nakupu sončnih očal?

1. nasvet

Na notranji strani ročaja poiščite pravo oznako CE. Ta zagotavlja zaščito pred velikim delom UV-svetlobe (do 380 nanometrov). Še boljša so očala s stoodstotno zaščito pred UV-svetlobo (do 400 nanometrov).

2. nasvet

Sončna očala ne smejo biti premajhna. Segati morajo vsaj do obrvi, ob straneh pa morajo biti dobro zaprta, da zagotavljajo učinkovito zaščito celega očesa.

3. nasvet

Bodite pozorni na barvo stekel: vse barve niso primerne za vse vrste uporabe, npr. za vožnjo.

4. nasvet

Sončna očala se morajo natančno prilegati obliki vaše glave in morajo biti popolnoma prilagojena. Optiki vam bodo z veseljem svetovali in pomagali najti vaša idealna sončna očala.

Z dioptrijo ali brez nje: sončna očala Rodenstock Naj gre za ukvarjanje s športom, dolge vožnje ali za željo po večjem udobju v vsakdanjem življenju, zdravstvene namene –ne glede na vaše potrebe lahko pri priznanem podjetju Rodenstock odkrijete pravo rešitev zase. Vsa njihova sončna očala za raznolike namene se lahko dobijo tudi z dioptrijo.

Videti bolje in izgledati bolje

Modna sončna očala lahko dodajo tisto piko na i našemu videzu, a sončna očala Rodenstock so veliko več kot le modni dodatek. Poleg tega, da se lahko popolnoma ujemajo z vašim slogom oblačenja, sončna očala Rodenstock tudi popolnoma ščitijo vaše oči. Zaradi inovativne tehnologije zanesljivo preprečujejo, da bi UV-sevanje doseglo vaše oči, in jih tako učinkovito varujejo pred soncem. Poleg tega vam kakovostna stekla v vaši dioptriji ne omogočajo le samozavestnega pogleda v sončni svetlobi, temveč tudi oster vid, zaščito pred UV-žarki in bleščanjem.

Dejstvo je, da sončna svetloba vsebuje veliko modro razpršene svetlobe, ki prekriva druge barve in vodi do slabo kontrastnega vida. Sončna očala Rodenstock optimizirajo raven modre svetlobe. Tako lahko z absolutno natančnostjo vidite tudi pri močni ali razpršeni svetlobi. Predmete vidite z visokim kontrastom, barve in podrobnosti pa imajo naraven videz.

Zatemnjena, z zrcalnim nanosom, polarizirana ali inteligentna samozatemnitvena stekla: izbira je vaša

Izbira sončnih očal z dioptrijo ali brez nje je pri Rodenstocku skoraj neskončna, vedno pa jim lahko dodate tudi osebno noto. Izbirate lahko med posebnimi samozatemnitvenimi stekli, med bolj modnimi zrcalnimi nanosi, pa tudi med polariziranimi stekli.

Pri optiku Rodenstock vam bodo z veseljem predstavili lastnosti sončnih očal in vam svetovali glede najprimernejše izbire za vaše potrebe. Preizkusite vse različice stekel za svoja sončna očala v živo: poiščite optika zdaj.

#Nova generacija samozatemnitvenih stekel COLORMATIC® 3

Rodenstock ponuja stoodstotno nemško inženirsko znanje in 50 let izkušenj s tehnologijo samozatemnitvenih stekel, na katero se lahko zanesete. Tudi po daljših obdobjih nošenja stekla zanesljivo potemnijo, ponovno posvetlijo in zagotavljajo popoln vid v vsakem letnem času in podnebju.

V rekordnem času se ustreznim svetlobnim pogojem prilagodijo Rodenstockova samozatemnitvena stekla za zaščito pred soncem COLORMATIC® 3 – idealna stekla za oči, ki so občutljive na svetlobo, za vse dni v letu. Omogočajo 30 odstotkov hitrejši čas posvetlitve v primerjavi s predhodno različico ColorMatic IQ® 2 in zagotavljajo vsaj 32 odstotkov zmanjšanja vpliva umetne modre svetlobe pametnih naprav.

#Zrcalni nanos – sproščen videz, drzen učinek

Trendovski zrcalni nanosi poudarijo vaš osebni slog ne glede na to, ali ste na plaži ali v mestu. Sončna očala Rodenstock lahko odenete v tri modne kovinske barve. Sončna očala z rdečim nanosom ne poskrbijo le za drzen videz, temveč imajo tudi infrardeči filter, kar zmanjšuje toplotni stres, ki so mu izpostavljene oči. Nasvet: svoja očala s samozatemnitvenimi stekli opremite s srebrnim zrcalnim nanosom Solitaire® Silver Moon ali rdečim nanosom Solitaire® Red Sun 2 in svojim očem privoščite popolno in inteligentno zaščito pred soncem.

#Zaščitni nanos – dodatna zaščita za oči in stekla

Sončna očala so pogosti spremljevalec na različnih poteh. Spremljajo vas na sprehodu skozi mesto, pri športu in na plaži ali pa so z vami v torbi. Vrhunski nanos Solitaire® Protect Sun 2 ščiti stekla pred umazanijo in praskami ter omogoči enostavnejše čiščenje, zato vam bodo vaša sončna očala še dolgo odlično služila. Tudi prah, zrnca peska, vodne kapljice ali v poletnem času sončna krema jim ne bodo prišli do živega. Nanos zagotavlja tudi dodatno zaščito za vaše oči, saj ne absorbira le neposredne sončne svetlobe, temveč tudi odbije svetlobo, ki prihaja s strani. Pozimi (ali poleti) lahko tako brezskrbno uživate.

#Polarizirana stekla – popoln vid tudi pri močnem bleščanju

Polarizirana sončna očala so že leta priljubljena med mornarji in ribiči, ki želijo zmanjševati odbleske od vode. Polarizirana sončna očala zagotavljajo večjo varnost in udoben pogled tako na prostem kot med vožnjo, odlična pa so tudi v primeru zelo odbojnih površin, kot sta sneg in voda. Polarizacijski učinek zagotavlja občutno manjše bleščanje, dobro zaznavanje barv in jasno prepoznavanje podrobnosti tudi v težkih svetlobnih pogojih, na primer pri visokem snegu ali odboju svetlobe z mokrega cestišča. Med tremi modnimi barvami izberite svojo najljubšo: polarizirana rjava, polarizirana siva ali polarizirana zelena.

#Prava sončna očala za posebne primere

Ne glede na to, ali ste pogosto na službeni poti, se dnevno vozite na delo ali za volan sedete le občasno – vsak voznik dobro pozna izzive, s katerimi se srečujejo naše oči: spreminjanje svetlobnih pogojev, zaslepitev zaradi žarometov vozil, odbijanje svetlobe z voznih pasov, bleščanje, zamegljenost, tema, slabe vremenske razmere, zapletene in nejasne situacije v prostoru.

Tara Zupančič je zadovoljna uporabnica očal Rodenstock Road. Foto: Klemen Bec, Rude Gentelman Garage, Optika Rimc Brežice.

To je razlog, zaradi katerega je Rodenstock razvil očala, ki vam omogočajo, da vozite mirno in samozavestno tudi v takšnih pogojih. Z očali za vožnjo Rodenstock Road boste na poti bolj sproščeni in varnejši, uporabljate pa jih lahko tudi za druge namene.

Optimalen globinski vid in sproščen pogled brez naprezanja oči kljub neugodnim svetlobnim pogojem sta prednosti, v katerih lahko uživate tudi po tem, ko izstopite iz avtomobila. Svoja nova očala za vožnjo preprosto uporabljate kot popoln par očal za ves dan.

#Okvirji za vsak okus

Sončna očala lahko pri Rodenstocku personalizirate na različne načine. Poleg barvnih odtenkov lahko izbirate tudi med široko paleto okvirjev. Dolgoletne izkušnje podjetju Rodenstock omogočajo, da je vsak okvir popolna kombinacija tehnologije in dizajna

Prisegate na brezčasno klasiko ali na moderen dizajn? Izkušnje, ki so plod 140 let nemške odličnosti pri razvoju, podjetju Rodenstock omogočajo, da je vsak okvir popolna kombinacija tehnologije in dizajna. Estetsko privlačni okvirji očal zaradi popolnega prileganja ponujajo najvišje udobje pri nošenju. Rodenstock se pri proizvodnji zanaša na inovativno tehnologijo. Več kot 130 patentov podjetju omogoča, da vsak dan izdeluje vzdržljive mojstrske izdelke, ki jim ni para. To niti ni presenetljivo, saj so vsaka očala izdelana s strastjo in pozornostjo do podrobnosti, vanje pa je vloženih kar 118 ur dela.

Očala, stekla in okvirje znamke Rodenstock danes uporabljajo številni ljudje po svetu, med drugim tudi znani obrazi iz sveta zabavne industrije in drugih področij. Ambasador licenčne znamke Porsche Design je Patrick Dempsey. Linija Porsche Design Lifestyle je ustvarjena za ljudi z aspiracijo in občutkom za estetiko.