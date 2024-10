Slovenska lepotica navdušena nad tem prehranskim dopolnilom

Kolagen je tisti, ki koži zagotavlja prožnost, čvrstost in elastičnost, z leti pa njegova raven v koži upada, zato koža vse bolj kaže znake staranja. A izgubo kolagena lahko nadomestimo s prehranskimi dopolnili, o katerih so pred kratkim govorili na dogodku Golden hour glow z Yasenko , ki se ga je poleg številnih znanih obrazov – Hana Hadžiavdagović Tabaković, vplivnica in dolgoletna ambasadorka znamke Yasenka, Eva Centrih, Ana Žontar in Jasna Vale – udeležila tudi mis Slovenije Maja Čolić.

Foto: Osebni arhiv

Dogodek Golden hour glow z Yasenko je bil namenjen predstavitvi novega izdelka – Skinage Collagen Shake It, prehranskega dopolnila v prašku, ki združuje kolagen, Q10, hialuronsko kislino, cink, izvleček acerole in astaksantin ter je zasnovan za izboljšanje zdravja kože, povečanje energije in podporo imunskemu sistemu. Pozdravili pa so tudi novo kremo za telo Skinage Beauty Orchid Silk, ki je obogatena s karitejevim maslom, jojobinim in mandljevim oljem in vitaminom E, kožo pa ovije v čudovit vonj nežne orhideje.

Foto: Yasenka

Vse, kar potrebuje sodobna ženska

Danes se vsi spopadamo s hitrim tempom življenja. Usklajevanje kariere, družine in družabnega življenja je lahko izjemno naporno. Posledice so lahko izjemno naporne tako za telo kot tudi um. Pogosto se soočamo z utrujenostjo, stresom, pomanjkanjem energije, izgubo mišičnega tonusa. Vsakodnevne obremenitve vodijo celo do slabše odpornosti in počasnejše regeneracije telesa po poškodbah.

Vse to pa je vidno tudi na koži: podočnjaki, prezgodnje staranje, izguba elastičnosti, rdečica in alergijske reakcije. Si predstavljate, da vam pri vseh teh izzivih lahko pride na proti izdelek, ki deluje na telo od znotraj? V Yasenki so prav s tem namenom razvili prehransko dopolnilo, ki se enostavno vključi v vaš vsakdan, vam omogoča podporo pri ohranjanju energije, zdravja in lepote. Vzamete ga lahko celo s seboj na pot in ga tako vključite v svoj vsakdan ne glede na to, kaj se vam dogaja in kje ste. Na dogodku Golden hour glow z Yasenko so pred kratkim predstavili prav takšne izdelke s kolagenom, imenovane Shake it.

Prehransko dopolnilo s kolagenom iz izbranih visokokakovostnih sestavin Foto: Yasenka Ne le staranje, na videz in delovanje naše kože vpliva tudi stres. V današnjem hitrem tempu življenja smo vse prepogosto preobremenjeni, za uresničitve vseh želja in ciljev pa potrebujemo vse več energije. Skinage Collagen Shake it je pripravljen iz izbranih visokokakovostnih sestavin, ki telesu zagotavljajo podporo in energijo vseh 24 ur v dnevu. Skinage Collagen Shake it vsebuje najkakovostnejše oblike aktivnih sestavin, ki jih vaše telo lahko absorbira, in nanje gleda kot na del sestavin celote, ki povečuje učinkovitost. Razvojna ekipa podjetja Yasenka je poleg kakovosti posebno pozornost pri razvoju izdelka posvetila tudi okusu. Skinage Shake it je na voljo v dveh okusih: OKUS ČRNEGA RIBEZA ter

ter OKUS MANGA IN POMARANČE.

Utrinki z ekskluzivnega dogodka Golden Hour Glow! Druženje, zabava in degustacija izdelkov Yasenka so popolno dopolnjevali zdravi koktajli, ki so poskrbeli za sijoč videz in lepoto.

Fotogalerija 1 / 18 / 18

Izdelek, ki na kožo deluje od znotraj

Shake it kot prehransko dopolnilo na telo deluje od znotraj. Vsebuje koktajl sestavin, ki poskrbijo za višjo raven energije, boost antioksidantov in lepo kožo:

Foto: Yasenka

Kaj o izdelkih pravijo uporabnice?

Foto: Yasenka

Izkušnje iz prve roke so tiste, ki štejejo največ, zato smo preverili, kaj o prehranskem dopolnilu Skinage Shake It pravijo uporabnice, ki so ga že preizkusile. Po treh mesecih uporabe pravijo, da imajo več energije, so manj utrujene, njihova koža je bolj gladka, hidrirana, celo sijoča in mladostna. Tudi gube so manj izrazite.

Čeprav je tu jesen, uporabnice poročajo, da imajo večjo odpornost in ne zbolevajo za prehladi.

Kot zaposleni mami mi pogosto zmanjka časa zase. Skinage Shake It mi da energijo za naporen dan, opazila pa sem tudi, da kljub padcu temperatur nisem takoj zbolela, kar se do zdaj še ni zgodilo. Mango je moj favorit.

Nahranite kožo še od zunaj

Koža se resda hrani od znotraj, a potrebuje tudi redno nego od zunaj. Tako kot za roke, ki so dnevno najbolj izpostavljene številnim dejavnikom, moramo poskrbeti tudi za telo.

Zaradi zime in mraza imamo pogosto suho in razpokano kožo, zato še posebej v teh mesecih potrebujemo izdelke, ki bodo zagotovili globinsko hidracijo in nego. V Yasenki so tako ob predstavitvi izdelkov Skinage Collagen Shake It predstavili še kremo za telo Skinage Beauty Orchid Silk.

Krema ze telo Skinage Beauty Orchid Silk vsebuje karitejevo maslo, hladno stiskano jojobino olje, mandljevo olje in vitamin E, vse skupaj pa zaokrožuje čudovit vonj medene rose orhideje. Zagotavlja globinsko hidracijo in obnovo hidrolipidne bariere.

Krema je primerna za normalno in suho kožo, še posebej v zimskem času. Krema se hitro vpija in ne pušča mastnih sledi. Z redno uporabo bo koža nahranjena, svilnato mehka, negovana, zdravega videza in prijetnega vonja.

Popolna krema za roke, ki se hitro vpija in ne pušča mastnih sledi

Foto: Yasenka Roke so vsekakor najbolj izpostavljen del telesa. Ne le da so venomer izpostavljene vremenskim pogojem, kar seveda velja tudi za obraz, roke neprestano umivamo z mili, ki jih še dodatno izsušujejo, poleg tega pa jih uporabljamo za najrazličnejša opravila. Zato koža rok potrebuje in si tudi zasluži ustrezno, bolj poglobljeno nego.

Skinage Beauty ORCHID SILK je popolna krema za roke, ki se hitro vpija in ne pušča mastnih sledi, zaradi česar je primerna za vsakodnevno uporabo. Vsebuje karitejevo maslo in jojobino olje, ki kožo negujeta in jo ščitita pred izsušitvijo. Niacinamid in hialuronska kislina spodbujata regeneracijo kože, zmanjšujeta hiperpigmentacijo in vzpostavljata ravnovesje vlage, naravni vitamin E pa ščiti kožo pred škodljivimi učinki prostih radikalov in obnavlja lipidno pregrado.

S kremo za roke Skinage Beauty ORCHID SILK bodo vaše roke prijetno dišale po nežnem vonju orhideje.