Slovenci imamo najboljši koencim Q10 na svetu

Koencim Q10 je življenjsko pomembna molekula, ki se nahaja v vsaki človeški celici. Zaradi pomembe vloge v našem telesu mu pravijo tudi koencim mladosti. Ker nam ga z leti začne primanjkovati, se priporoča njegovo dodajanje v obliki prehranskih dopolnil, ki pa so lahko različnih oblik in kakovosti. Dokazano kvaliteto najdete v izdelkih Quvital ® podjetja Valens, ki je razvilo najboljši koencim Q10 na svetu.

Življenjsko pomembna snov

Koencim Q10, poznan tudi kot ubikinon, je telesu lastna snov, ki je nujno potrebna za življenje. Ima namreč pomembno vlogo prenašalca elektronov v celičnih energetskih procesih in tako sodeluje pri nastajanju celične energije in pri varovanju organizma pred prostimi radikali, ki so eden izmed glavnih povzročiteljev staranja in številnih bolezni. Največ ga je v zelo aktivnih organih, predvsem v srcu, ledvicah in jetrih. Zaradi pomembne vloge, ki jo ima pri delovanju našega telesa, mu pravijo tudi koencim mladosti.

Količine Q10 v živilih zelo majhne

Človeško telo Q10 večinoma proizvaja samo, deloma pa ga zaužijemo tudi s hrano. V živilih ga najdemo v mastnih ribah, npr. v sardinah in skušah, polnomastnem mleku, oreščkih in rdečem mesu, vendar so količine v živilih relativno nizke. Poleg tega je Q10 maščobotopna snov, kar pomeni, da se zelo težko absorbira.

Koencim mladosti, ki upočasnjuje staranje

Z leti nam količina Q10 v telesu začne strmo upadati, poleg staranja pa na sintezo koencima Q10 v telesu negativno vplivajo tudi diete z omejenim vnosom maščob, nezdrav življenjski slog (kajenje, alkohol), stres in zdravila za zniževanje holesterola (statini). Primanjkljaj Q10, ki nastane z leti, je mogoče nadomestiti le z dodatnim vnosom. Ker ga z običajno prehrano ne dobimo dovolj, stroka priporoča njegovo dodajanje v obliki prehranskih dopolnil.

Koencim Q10 je popolnoma naravna, telesu lastna snov, ki nam je s staranjem začne primanjkovati. Nadomestimo jo lahko le s prehrano in kakovostnimi prehranskimi dopolnili.

Komu se priporoča dodatno uživanje koencima Q10?

Ženskam in moškim po 25. letu,

vsem, ki skrbijo za mladostni videz in vitalnost,

športnikom, ljudem z večjimi fizičnimi obremenitvami,

kadilcem,

vegetarijancem,

vsem, ki jemljejo statine – zdravila za zniževanje holesterola,

vsem, ki čutijo pomanjkanje energije.

V Sloveniji razvit koencim Q10 z izboljšano absorpcijo

Koencim Q10 je v osnovi maščobotopna snov, zato se večina Q10, ki ga običajno vsebujejo prehranska dopolnila, enostavno odplakne iz telesa. Težavo s slabo absorpcijo so rešili slovenski znanstveniki, ki so že pred leti razvili vodotopno obliko koencima Q10, ki omogoča bistveno boljšo absorpcijo v telesu. Vodotopna oblika, ki se imenuje Q10Vital®, ima namreč klinično dokazano 4-krat boljšo biorazpoložljivost v primerjavi z navadnim Q10. V tej obliki je potencial prepoznalo slovensko podjetje Valens in razvilo Quvital®, linijo inovativnih izdelkov s koencimom Q10, za katerega so z nedavno študijo dokazali, da je najboljši na svetu.

Quvital® dokazano učinkuje tudi pri starejših

Čeprav je znano, da je absorpcija vseh hranil pri starejših ljudeh slabša, so v Valensu z zadnjo študijo dokazali, da se Q10Vital® odlično absorbira tudi pri starejših. Gre za edino študijo na svetu, v kateri so sodelovali starejši odrasli, z njo pa so ovrgli tudi mite o ubikinolu. Koencim Q10 se namreč v telesu nahaja predvsem v obliki oksidirane (ubikinon) in reducirane oblike (ubikinol). Telo samo prepozna, katero obliko potrebuje in uravnava ravnotežje med njima tako, da pretvarja eno obliko v drugo. Do pred kratkim je veljalo, da je ubikinol boljša oblika, saj naj bi Q10 pri starejših težje prehajal iz ene v drugo. A je podjetje Valens s klinično raziskavo te trditve ovrglo in dokazalo, da tudi pri osebah, starejših od 65 let, ubikinol nemoteno prehaja v ubikinon in obratno. Še več, podjetje Valens je za vodotopno obliko Q10Vital® dokazalo, da se enako ali celo bolje absorbira kot ubikinol.

Prehranska dopolnila za vse okuse

Dodatna prednost izdelkov Quvital® je v dejstvu, da lahko izbirate med različnimi oblikami. Na voljo so kapsule s 100, 50 in 30 mg Q10 v dnevnem odmerku, izberete pa lahko tudi tekočino z odličnim okusom jabolka in inovativno ustno pršilo, ki je zares edinstveno na trgu. Tako tekočina kot ustno pršilo omogočata prilagojeno odmerjanje (kar je še posebej koristno, saj se koencim Q10 dokazano najbolje absorbira ob več manjših dnevnih odmerkih), obožujejo pa ju tudi tisti, ki jim kapsule ne teknejo.