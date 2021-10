Sedem naravnih rešitev za bolečine v kolenu

Oglasno sporočilo

Kako se pravilno spopasti z bolečinami v kolenu?

Težave s sklepi ne izbirajo, koga bodo prizadele, z njimi se spopadajo ljudje vseh starosti in najrazličnejših poklicev. Čeprav lahko simptome zakriješ s številnimi zdravili, pa ta ne zdravijo vzrokov za bolezen in imajo lahko neprijetne stranske učinke.

Poskrbi za gibanje brez bolečin s pomočjo iz narave.

Gibanje je življenje. Mnogi se tega žal zavejo šele, ko je prepozno. Nič več sproščujočih sprehodov? Adijo, najljubši športi? Ne dovoli, da te težave s sklepi oropajo lepih trenutkov. Na zdravje tvojih sklepov negativno vplivajo:

čezmerna telesa teža,

pomanjkanje kakovostnih hranil,

pretirana in nepravilna obremenitev,

poškodbe, obraba in degenerativne spremembe sklepnega hrustanca,

ploska stopala.

Preprosta domača zdravila za bolečine v kolenu

Ker vem, da želiš uživati v življenju in za vedno premagati neprijetne bolečine v kolenu, ki lahko bistveno poslabšajo kakovost tvojega življenja, sem zate pripravil sedem učinkovitih nasvetov. Ne odlašaj z upoštevanjem in prispevaj k zdravju svojih sklepov že danes.

#1 Hlajenje ali gretje bolečega predela

Ko je bolečina še rahla, se priporoča redno hlajenje bolečega predela. Namen hlajenja je:

zmanjšanje bolečine,

zmanjševanje edemov in hematomov,

izboljšanje gibljivosti,

zaviranje procesov zakisanosti.

Vendar pozor, tudi gretje bolečega predela lahko pripomore k zmanjšanju bolečine. Učinki gretja so:

izboljšana prekrvitev ogrevanega predela,

izboljšan občutek v bolečem predelu.

zmanjšan mišični tonus,

Kdaj ohlajati in kdaj pregrevati?

Točne okvire je težko postaviti, saj ljudem ustrezajo različne stvari. Prisluhni svojemu telesu in ugotovi, kaj ti povzroča ugodje, načeloma pa velja naslednje:

Vsa stanja po operacijah, vnetja in poškodbe sklepa ohlajaš. Izjema so revmatsko spremenjeni sklepi, ki jih razen v akutni fazi lahko tudi greješ.

Udarce, podplutbe, poškodbe mišic v akutni fazi vedno ohlajaš. Izjema so poškodbe mišic, ki jih lahko 48 ur po poškodbi tudi blago pregrevaš, s čimer pospešiš celjenje.

Mišične zategnjenosti, bolečine v križu in vratu je smiselno najprej pregrevati. Če ni želenega učinka, pa lahko poskusiš z ohlajanjem.

#2 Masaža

Pri degenerativnih spremembah v kolenu, na primer obrabljenosti in artrozi, blagodejno vpliva masaža. Pri masaži se priporoča eterično olje poprove mete, ki hladi in deluje rahlo anestetično. Da pride do sproščanja bolečine, se moraš osredotočiti na ustrezno območje, in sicer tik nad kolenom. Nikoli ne pritiskaj neposredno na kolensko kapico.

#3 Zdravilne rastline

Zagotovo poznaš pregovor, da za vsako bolezen rož'ca raste. Med rastlinami je mnogo čudežnih zdravilk, zato ti bo njihovo poznavanje prihranilo marsikatero bolečino. Pri toplem, oteklem ali za bolečino občutljivem kolenu pomagajo obkladki z arnikino tinkturo ali pa z mazili z gabezom. Notranje bolečine blaži tudi čaj iz vrbovega lubja ali cvetov močvirskega oslada, saj vsebuje t. i. rastlinski aspirin.

Bosvelija, pomembno protivnetno sredstvo

Nikar ne spreglej bosvelije, ki je med Slovenci nekoliko manj poznana zdravilna rastlina. Bosvelija slovi kot pomembna zdravilna rastlina v ajurvedski medicini, ki jo ta priporoča kot protivnetno sredstvo. Prispeva k dobremu imunskemu sistemu ter omogoča boljše in lažje spopadanje s stresnimi situacijami.

ApresFlex® je izboljšana različica izvlečka bosvelije, ki jo najdeš v izdelku Active Move, najnaprednejši naravni formuli, ki sklepom vrača mladost. Ta 100-odstotno naravna mešanica podpira zdravje in gibljivost sklepov ter odpravlja bolečine v kolenu. Boljše delovanje od večine protibolečinskih tablet zagotavlja sedem aktivnih sestavin:

kolagen tipa II,

hialuronska kislina,

bosvelija,

vitamin C,

mangan,

baker,

bioperin.

Pozor: počitek, protibolečinske tablete in kreme niso rešitev

Več ko se gibaš, bolj zdravi so tvoji sklepi in bolje se počutiš. Bolečine v kolenu lahko premagaš s kombinacijo pravih hranil, ki jih najlažje zaužiješ v obliki prehranskih dopolnil. Žal pa je večina prehranskih dopolnil za sklepe povsem neučinkovitih, saj se osredotočajo le na en vidik reševanja težave.

Inovativna rešitev za težave s sklepi Golden Tree Active Move upošteva vse tri dejavnike, ki vplivajo na bolečine v sklepih:

premagati bolečino, preprečiti razgradnjo hrustanca, v sklepe spraviti več tekočine.

#4 Začimbe

Vrniva se k naravnim rešitvam za bolečine v kolenu, k priročni prvi pomoči, ki jo lahko najdeš tudi v domači kuhinji. Ne pozabi, da so najučinkovitejše rešitve pogosto najpreprostejše – potrebuješ pa znanje in moraš dobro razumeti delovanje svojega telesa.

Ne spreglej top pet začimb, ki uspešno sodelujejo v boju proti bolečinam v mišicah in sklepih: kurkuma (umirja bolečino, vnetje in okorelost mišic, pomaga pri zdravljenju revmatoidnega artritisa, je eden najmočnejših antioksidantov),

(umirja bolečino, vnetje in okorelost mišic, pomaga pri zdravljenju revmatoidnega artritisa, je eden najmočnejših antioksidantov), ingver (deluje močno antioksidacijsko, učinkuje na bolečine v sklepih ),

(deluje močno antioksidacijsko, učinkuje na ), čili (idealen zaveznik proti vnetjem v telesu),

(idealen zaveznik proti vnetjem v telesu), lovor (deluje protivnetno in protibolečinsko),

(deluje protivnetno in protibolečinsko), rožmarin (poveča prekrvavitev tkiv, deluje protivnetno in protibolečinsko).

#5 Nenasičene maščobne kisline omega-3

Zagotovo že veš, da so maščobne kisline omega-3 pomembne za tvoje zdravje. Zmanjšujejo tveganje pojava kroničnih bolezni srca in ožilja ter zavirajo vnetne procese. Strokovnjaki so odkrili tudi, da zmanjšujejo bolečine v sklepih. Največ maščobnih kislin omega-3 je v ribah, zato jih čim pogosteje uvrsti na svoj jedilnik.

#6 Plavanje

Plavanje marsikomu zmanjša bolečine, saj je način vadbe, ki ne obremenjuje sklepov. To pa še ne pomeni, da je dovolj, da se v vodi, na primer v bazenu, samo namakaš, za dejanski učinek so potrebne aktivne vaje za razgibavanje sklepov in povečanje njihove gibljivosti.

#7 Tai chi

Dejstvo je, da mišice in sklepe najbolj varuješ z gibanjem. Pri tem nimam v mislih vratolomnih akrobacij z gorskim kolesom ali adrenalinskega plezanja – taoistični modreci priporočajo tai chi, ki mu rečejo celo eliksir mladosti, češ da vzdržuje mladosten videz in podarja dolgo življenje. To umirjeno in estetsko gibanje je odlična vadba za zdravje in vitalnost ter učinkovita rešitev v boju proti bolečinam v kolenu.

Zaščiti svoja kolena

Ker vem, da si tudi ti želiš čim dlje čim bolj zdravo živeti, sem zbral še nekaj preprostih vsakdanjih nasvetov za zaščito kolen ter odpravljanje bolečin in pokanja v kolenih.

Vzdržuj zdravo telesno težo.

Izberi in nosi udobne čevlje.

Ne preobremenjuj kolen, zlasti pri dvigovanju bremen.

Pazi, kako hodiš, ne tvegaj zdrsa ali padca.

Poskrbi za redno telesno vadbo.

Pri vsaki bolečini v kolenu ne potrebuješ zdravnika

Zate imam odlično novico. Tudi če te mučijo okoreli in boleči sklepi, še ni čas za predajo. Ker vem, koliko ti pomeni svoboda gibanja, smo z ekipo zate ustvarili edinstveno rešitev za zdrave sklepe brez bolečine. Prvi učinki so vidni že po samo petih dneh uporabe.

Golden Tree Active Move je najbolj napredna naravna formula, ki sklepom vrača mladost in odpravlja bolečine. Inovativno prehransko dopolnilo odlikujejo:

kombinacija kolagena tipa II in hialuronske kisline iz jajčne membrane, ki preprečuje razgradnjo hrustanca in poskrbi za hidracijo sklepov,

vitamin C, mangan, baker in izvleček črnega popra, ki zagotavljajo odlično absorpcijo in gostoto kosti,

izvleček zdravilne bosvelije, ki zmanjšuje vnetja in krepi imunski sistem.

Vse sestavine so podprte z znanstvenimi raziskavami in v pravih odmerkih.

Odloči se za pravo rešitev, vredno popolnega zaupanja

Čas je, da Active Move preizkusiš tudi ti in rešiš svoje težave s sklepi s preverjeno rešitvijo. Mnogi zadovoljni uporabniki sporočajo, da s skrbno pripravljeno formulo:

okrepiš zdravje svojih sklepov in uživaš v mladostnem telesu,

povečaš mobilnost in gibljivost sklepov za lažje in prijetnejše gibanje,

nadzoruješ bolečine v sklepih in uživaš v aktivnostih brez bolečine.

Golden Tree Active Move je rešitev s trojnim delovanjem, ki rešuje vzrok za bolečine v sklepih in otrdele sklepe. Sestavine so klinično testirane in dokazano:

zmanjšajo vnetno stanje v telesu, upočasnjujejo razgradnjo kostnega mozga, povečajo mazanje sklepov.



Vsaka skrb je popolnoma odveč Tvoje zadovoljstvo je naša prioriteta. Ker tako zelo verjamem v Active Move, je vsako naročilo zaščiteno s 60-dnevno garancijo na zadovoljstvo.



Če v tem času ne opaziš želenih rezultatov, nam vrni prazno embalažo, mi pa ti brez vprašanj povrnemo kupnino.



Celotno tveganje je na naši strani, zato nimaš kaj izgubiti.

