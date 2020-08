Še ena pozitivna plat pandemije: ultrazvok, ki deluje s pomočjo telefona #video

Izraelsko podjetje je našlo rešitev za hitrejše, udobnejše in tudi varnejše preglede nosečnic z ultrazvokom. Izdelali so napravo, s katero lahko bodoče mame takšen pregled opravijo kar doma.

Izraelsko zagonsko podjetje PulseNmore je našlo rešitev, kako lahko nosečnice ultrazvok opravijo kar v udobju svojega doma, s pomočjo lastnega pametnega telefona, slike pa nato za nadaljnjo obravnavo pošljejo svojemu ginekologu.

Njihova naprava se preprosto priklopi na pametni telefon, prek katerega s pomočjo aplikacije uporabnico vodi skozi proces pregleda, pri čemer se podoba izriše na zaslonu pametnega telefona. Ginekolog lahko pregled spremlja v živo na daljavo in svojo pacientko sam vodi skozi korake ali pa si posnetek ultrazvoka ogleda pozneje.

Naprava je nastala predvsem zaradi zmanjšanja nepotrebnih pregledov v ambulantah, pri čemer so nosečnice lahko bolj izpostavljene okužbam (še posebej v obdobju pandemije), vendar pa se zanje velikokrat odločajo pod stresom, ker ne vedo, kaj se dogaja v njihovem trebuhu. Takšen izum zanje lahko pomeni pomiritev brez obiska ginekologa.

Domači ultrazvok pošljejo uporabnici po pošti. Foto: Cover Images

Uporabi ga s pomočjo svojega pametnega telefona. Foto: Cover Images

Na zaslonu lahko vidi svojega otroka, srčni utrip, gibanje in plodovnico. Foto: Cover Images

Slike ji pomaga prebrati njen izbrani ginekolog. Foto: Cover Images

"Naprava bo zdravnikom pomagala tako med pandemijo kot pozneje"

Za inovativnim izdelkom že stoji eden od največjih izraelskih ponudnikov zdravstvenega zavarovanja, Clalit Health Services, ki ima po svetu več kot 4,6 milijona zavarovancev. S podjetjem PulseNmore so podpisali večletno pogodbo za nakup več deset tisoč naprav, ki jih bodo razdelili med svoje noseče pacientke.

Pred nakupom so se lotili temeljite raziskave naprave in jih pregledali kar 1.300. Ugotovili so, da je z domačim ultrazvokom mogoče videti aktivnost srca ploda, njegovo gibanje in plodovnico v več kot 95 odstotkih slik. "Prepričani smo, da bo ta naprava zdravnikom pomagala tako med pandemijo kot tudi pozneje," so sporočili.

"Domači pregledi z ultrazvokom so velik napredek v digitalni medicini in predporodnem zdravju," je ob tem povedal dr. Elazar Sonnenschein, ustanovitelj in direktor podjetja PulseNmore, in dejal, da so "uspešno omejili tradicionalni sistem ultrazvoka in ustvarili rešitev, ki je cenovno dostopna vsem družinam v pričakovanju novih članov."

Pri Clalitu njihov izum pozdravljajo, saj pravijo, da so obiski pri zdravniku zgolj zaradi skrbi nosečnic za nerojene otroke celo podvojeni in zato večinoma nepotrebni. "S tem se bodo morda izognile tudi obiskom urgence," pravijo.

