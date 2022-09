Revolucionarno prehransko dopolnilo Myrkl prihaja tudi v Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Myrkl vsebuje AB001™, prvo formulacijo v zgodovini, za katero je znanstveno dokazano, da razgradi do 70 odstotkov zaužitega alkohola v 60 minutah.

Pred uživanjem alkohola je treba vzeti dve tableti.

Za tem, ko je letošnje poletje osvojil Združeno kraljestvo, bil razprodan v 24 urah in prejel odlične ocene potrošnikov in novinarjev, je zdaj prvič na voljo v Sloveniji.

Myrkl je edini prehranski dodatek na svetu, ki vsebuje AB001™, prvo formulo v zgodovini, ki dokazano učinkovito razgradi alkohol v črevesju, preden ta pride v jetra.

Neodvisna recenzirana klinična raziskava je pokazala, da AB001™, ki je aktivna sestavina Myrkla, razgradi do 70 odstotkov alkohola v 60 minutah (in 50 odstotkov po 30 minutah) po zaužitju.

Aktivne sestavine so mešanica zaščitenih visokoučinkovitih bakterij (predvsem Bacillus subtilis in Bacillus coagulans), obogatenih z L-cisteinom in vitaminom B12.

Za učinkovito delovanje je treba vzeti dve tableti pred zaužitjem alkohola.

Myrkl in AB001™ sta rezultat 30-letnih raziskav in razvoja pod vodstvom De Faire Medical (DFM), švedskega medicinskega podjetja, usmerjenega v razvoj revolucionarnih prehranskih dodatkov.

Frederic Fernandez, vodja skupine v podjetju Myrkl v Sloveniji, je komentiral: "Navdušeni smo, da lahko ta prvi prehranski dodatek na svetu, ki se zaužije pred uživanjem alkohola, prvič predstavimo v Sloveniji. AB001™, aktivna sestavina Myrkla, je znanstveno odkritje, ki je rezultat 30-letnih raziskav in razvoja ter neodvisnih, recenziranih študij. Gre za prvi izdelek v zgodovini, ki dokazano učinkovito razgradi alkohol v črevesju, preden ta prispe v jetra. Zmerno uživanje alkohola v družbi je velik del slovenske kulture. Namen Myrkla je osebam, ki redno uživajo zmerne količine alkohola, pomagat, da se počutijo dobro, ko se naslednje jutro zbudijo, pa naj gre za zaposlene profesionalce, mlade starše ali starejše osebe, ki želijo ohraniti aktivno družabno življenje. Vsakdo bi moral upoštevati nacionalne smernice za uživanje alkohola."

Vse sestavine je odobrila in priznala kot varne Evropske agencije za varnost hrane (EFSA).

Myrkl je zdaj prvič na voljo za nakup na strani www.myrkl.eu po ceni 34,80 evra (30 kapsul, 15 odmerkov) z brezplačno dostavo v Slovenijo za naročila, ki znašajo 40 evrov ali več. Myrkl ni primeren za nosečnice, doječe matere ali osebe, mlajše od 18 let. Za več informacij in nakup Myrkla obiščite www.myrkl.eu

Naročnik oglasnega sporočila je ALERT D.O.O.