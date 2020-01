Redka oblika raka: Britancu na hrbtu zrastel "zmajev rog" #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

50-letni Britanec je tri leta trpel za obliko kožnega raka. Ta je v spodnjem delu hrbtenice zrasel v izrastek, ki so ga zdravniki poimenovali zmajev rog. Bralce opozarjamo, da so fotografije zelo nazorne.

Kožni rak, za katerim je zbolel 50-letnik, se imenuje tudi kožni ploščatocelični karcinom in je druga najpogostejša oblika rakavega obolenja, ki ni melanom, poroča stran IFLScience.

Družinska zgodovina ni kazala kožnih rakov

Njegov primer bolezni spada med zelo redke, še posebej zato, ker so zdravniki ob začetku zdravljenja ugotovili, da oboleli moški ni bil fizični delavec in ni bil izpostavljen dejavnikom, ki so tipično povezani s kožnim rakom, kot je pogosto izpostavljanje soncu. Tudi zdravstvena zgodovina njegovih družinskih članov ni kazala preteklih rakavih obolenj, ravno tako pa ni trpel za kakšno obliko avtoimunih bolezni.

Foto: casereports.bmj.com

Moški, ki mu je kar tri leta rasla tvorba na spodnjem delu hrbta, je bil kadilec. Izrastek je bil dolg kar 14 in debel šest centimetrov. Zmajev rog, kot je ta na fotografiji, je lahko posledica benignih, predmalignih ali malignih tumorjev, vendar gre v kar 94 odstotkih za ploščatocelični karcinom, še piše stran IFLScience.

Kar tri leta se ni zglasil pri zdravniku

Tvorbo so moškemu odstranili s kirurškim posegom. Poleg odrezanega "roga" so bili zdravniki primorani odrezati tudi približno osem milimetrov zdrave kože, ki se je raztezala okoli tumorja. Za rekonstrukcijo odrezane kože so zdravniki uporabili presadek s pacientovega stegna.

Foto: casereports.bmj.com

Britanec je sicer eden redkih, pri katerem je ploščatocelični karcinom prerasel v "rog". Kot poroča omenjena stran, večino tovrstnih rakavih obolenj diagnosticirajo in zdravijo v zgodnji fazi, tako da nimajo možnosti postati "zmajevi rogovi". Ker je moški potreboval kar tri leta, da se je oglasil pri zdravniku, je bolezen napredovala do izrastka.

Ploščatocelični karcinom predstavlja približno 20 odstotkov vseh primerov kožnega raka. Dejavniki tveganja za nastanek bolezni so med drugimi preveliko izpostavljanje sončnim žarkom in ultravijolični svetlobi, kronične rane in izpostavljenost arzenu, še navaja stran IFLScience.