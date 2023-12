Razstrupljanje telesa: sodobna prevara, modna muha ali nujni ukrep?

Oglasno sporočilo

Nasmejana družba, polni kozarčki in obložena miza. Vam je poznano? Pred nami je praznično obarvan mesec, ki s seboj prinaša čarobnost obdarovanj in živahnih praznovanj, obarvanih z nasmejano družbo, polnimi kozarčki in obloženo mizo. Omamno dišeči in umetniško okrašeni piškoti, medenjaki s stojnic in kozarček rdečega, "da nas pogreje", so sprva le male pregrehe, a lahko povzročijo velike prebavne tegobe in strah.

Na srečo je naš organizem opremljen s "čistilno napravo" za razstrupljanje telesa. Včasih pa potrebuje pomoč. Foto: Mind trade d.o.o.

Kljub pisanem vzdušju se tako srečamo s precej neprijetnim scenarijem: napihnjenostjo, slabo prebavo, odvečno težo in tudi slabo voljo – ravno sredi praznikov.

Kako se lahko kljub prazničnim menijem tem posledicam uspešno izognemo, svoje telo prečistimo in umirimo – na povsem naraven način?

Bi želeli umiriti in podpreti svojo presnovo – na naraven način? Foto: Mind trade d.o.o.

Kako učinkovito in varno razstrupiti jetra v prazničnem obdobju?

Vsak od nas se je že kdaj srečal s skušnjavo, ki jo je bilo težko zaobiti, sploh kadar nas odnese dobra volja družbe, tu in tam pa si tudi sami radi kaj privoščimo – sploh v prazničnih dnevih. Naj bo to alkohol ali nezdrava oz. pretirana prehrana – ko se v jetrih začne nabirati preveč maščobe, lahko ta sproži vrsto zdravstvenih težav. Najpogostejši znaki, ki opozarjajo na zamaščena jetra, so napihnjenost, zaprtje in odvečni kilogrami.

Za zdravje jeter in uravnovešeno prebavo je razstrupljanje telesa lahko znatno olajšanje, a na spletu je na to temo na voljo tisoč in ena beseda, v morju informacij pa se je mogoče zelo hitro prestrašiti, saj smo obkroženi tudi z izdelki, ki se ne zdijo varni.

Foto: Mind trade d.o.o.

Na srečo lahko svoje telo prečistimo in razstrupimo – na povsem naraven in varen način!



Kapsule Pegasti badelj (+ kurkuma, artičoka, sivka) so do telesa prijazna, 100-odstotno naravna in učinkovita rešitev, ki podpira delovanje vaših jeter in razstruplja telo.



Cvetovi pegastega badlja nosijo posebna semena, ki vsebujejo zmes učinkovin flavolignanov. Foto: Mind trade d.o.o. Moč pegastega badlja

Pegasti badelj je rastlina, ki na sušnih, neobdelanih tleh zraste do dva metra visoko, zanj pa so značilni cvetovi rožnato-vijolične barve in bodičasti listi z mlečno belimi žilami. Je rastlina z močno zdravilno učinkovino – njegova uporaba in pozitivni učinki pa so beleženi že v 16. stoletju.

Pripomore k boljši prebavi maščob

Cvetovi pegastega badlja nosijo posebna semena, ki vsebujejo zmes učinkovin flavolignanov oz. aktivno snov silimarin – močno in zdravilno učinkovino, ki prispeva k presnovi maščob in dobremu delovanju jeter. Čisti jetra ter odstranjuje nečistoče in strupe iz telesa, podpira delovanje jeter, pripomore k boljši prebavi maščob in posledično izboljšuje delovanje presnove.

Kurkuma v sodelovanju deluje kot močan antioksidant in pomaga pri presnovi maščob in ogljikovih hidrantov, artičoka pa skupaj s sivko zdravi prebavne motnje živčnega izvora.

Jetra so kot "čistilni filtri", ampak tudi filtri se lahko zamašijo!

Jetra imajo poglavitno vlogo v našem telesu, saj ga čistijo. Delujejo namreč kot filter oz. "čistilnica", ki iz telesa odstranjuje vse odpadne snovi in strupe, ki se jim izpostavljamo vsakodnevno. Jetra tako presnavljajo in obdelujejo vse, kar zaužijemo s prehrano, popijemo, vdihnemo in navsezadnje tudi vse, kar nanesemo na svojo kožo.

Je že čas, da poskrbite za "čiščenje" svojih jeter? Kliknite tu – za učinkovito razstrupljevanje. Foto: Mind trade d.o.o.

Kadar jetra preobremenimo – najpogosteje je to s prehrano – se v njih začne nabirati prekomerna maščoba, ki pa lahko vodi do zamaščenja jeter.

Jetra, ki so zamaščena, ne zmorejo več celovito opravljati svoje funkcije, kar pomeni, da telesa ne morejo več ubraniti pred vsemi "novimi" vnesenimi strupi.

Takrat se začnemo spopadati z vrsto simptomov, s katerimi nas telo opozarja: utrujenost, napihnjenost, slabost, zaprtje, slabše imunsko delovanje, težave s kožo in pridobivanje odvečnih kilogramov.

Za zdrava jetra: kako sami poskrbimo za svoje zdravje?

Jetra so ključen organ v našem telesu, zato je pomembno, da zanje ustrezno skrbimo.

To lahko storimo z uravnovešeno, zdravo prehrano in aktivnim življenjskim slogom, ki izključuje "pregrehe". Izogibanje alkoholu, kajenju in nezdravi prehrani je temeljnega pomena.

Uživanje sadja in zelenjave, ki so bogati z antioksidanti, je priporočljivo, saj ti pomagajo odstranjevati strupe in odvečno vodo iz ledvic – primeri takšnega sadja so limone in jabolka.

Prav tako je koristno vključiti v prehrano veliko vitaminov iz skupine B, ki so znani po tem, da podpirajo delovanje jeter. Za učinkovito podporo jetrom priporočamo tudi kapsule Pegasti badelj + kurkuma, saj spodbujajo delovanje in zdravje jeter. KLIKNITE TU >>. Skrb za jetra je naložba v naše splošno zdravje in počutje, zato je pomembno, da temu posvetimo ustrezno pozornost.





Naročnik oglasnega sporočila je MIND TRADE, D.O.O.