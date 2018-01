Prehranska dopolnila, ki bodo zaznamovala prihodnost

Na trgu so se pojavila nova prehranska dopolnila, ki se razlikujejo od tistih, ki jih že poznamo. Nekateri celo pravijo, da so prihodnost na tem področju.

Nova liposomalna prehranska dopolnila se od običajnih razlikujejo v tem, da imajo aktivne sestavine kapsulirane v mehurčkih, imenovanih liposomi, s pomočjo katerih je absorpcija sestavin v telo boljša.

Na trgu je prisotnih vse več prehranskih dopolnil, zato se težko odločimo, katera so tista, ki nam bodo odgovarjala in pomagala.

V podjetju Bimedia so prepričani, da je liposomalna tehnologija prihodnost, zato so na svoje police postavili novo linijo liposomalnih prehranskih dopolnil Cure Support.

Kaj sploh je liposomalna tehnologija?

Liposomi so zelo majhni, kapsulam podobni mehurčki, ki v svoji notranjosti prenašajo aktivno učinkovino in jo ščitijo pred negativnimi vplivi v prebavilih (npr. želodčno kislino, prebavnimi encimi). Zaradi svoje prave velikosti omogočajo, da aktivne snovi neposredno vstopijo skozi črevesno steno in zato prispevajo k mnogo višji ravni aktivne učinkovine v krvi in celicah.

Prednost uporabe liposomov pri zagotavljanju prenosa hranil, prehranskih dopolnil v telo je njihova preprosta absorpcija v prebavnem traktu. Na ta način se zagotovi prenos zadostnih količin snovi, ki lahko dosežejo (večji) učinek v telesu.

Telo v mnogo primerih namreč razgradi kompleksne molekule, preden se absorbirajo, ali pa jih ne absorbira dovolj hitro, kar posledično vpliva na slabšo absorpcijo. Glede na to, da se liposomi zlahka absorbirajo, tudi snovi, ki so enkapsulirane v njih, v krvi dosežejo veliko višje koncentracije kot snovi iz neenkapsuliranih izdelkov (klasične tablete, kapsule).

Spletna trgovina Hiša zdravja ima široko ponudbo visokokakovostnih izdelkov za izvrstno počutje. Letos so svojo ponudbo izdelkov povečali z novo linijo liposomalnih prehranskih dopolnil nizozemske blagovne znamke CureSupport.

Vitamin B12 v tem izdelku je vkomponiran v liposome. To somajhne maščobne kapljice oziroma globuli, ki po naravni poti nastanejo, ko se voda zmeša z lecitinom iz soje. Liposomi se takoj absorbirajo v telesu. Ko se v vodi raztopljeni vitamin B12 zmeša z lecitinom, se vkomponira v liposome. Rezultat je izboljšana absorpcija vitamina B12 v kri.

Vitamin B12 prispeva k:

sproščanju energije pri presnovi,

delovanju živčnega sistema,

presnovi homocisteina,

normalnemu psihološkemu delovanju,

zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Vitamin B12 ima vlogo tudi pri delovanju imunskega sistema, nastajanju rdečih krvničk in delitvi celic.

Vitamin D3 v tem izdelku je vkomponiran v liposome. To so majhne maščobne kapljice oziroma globuli, ki po naravni poti nastanejo, ko se voda zmeša z lecitinom iz soje. Liposomi se takoj absorbirajo v telesu. Ko se v vodi raztopljeni vitamin D3 zmeša z lecitinom se vkomponira v liposome. Rezultat je izboljšana absorpcija vitamina D3 v kri.

Vitamin D3 prispeva k: