Poškodbe kolenskih vezi – je operacija res vedno potrebna?

Predvsem mlajši, rekreativni in profesionalni športniki se pogosto sprašujejo, katera pot je prava – ali je operacija res nujna? To vprašanje je zelo pogosto pri tistih, ki se soočajo s poškodbo kolenskih vezi , zlasti sprednje križne vezi (ACL).

Poškodbe kolenskih vezi so ena najpogostejših poškodb pri športnikih – predstavljajo kar 40 odstotkov vseh poškodb kolena. Po ocenah se v Evropi vsako leto zgodi približno 200.000 poškodb ACL, od tega pa jih je okoli 100.000 obravnavanih operativno.

Študije kažejo, da se večina poškodb zgodi brez neposrednega stika, pogosto pri nenadnih spremembah smeri ali doskokih. Kljub visoki pogostosti pa odgovor na vprašanje, ali operacija vedno predstavlja najboljšo rešitev, ni preprost.

Odločitev je odvisna od mnogih dejavnikov – vaše starosti, vrste poškodbe, življenjskega sloga in predvsem vašega kliničnega stanja.

V tem članku bomo razkrili, kako se odločiti med fizioterapijo in operacijo ter katera možnost je najučinkovitejša za vašo specifično situacijo.

Za več odgovorov smo se obrnili na vodilno slovensko fizioterapevtsko ustanovo, kjer se posvečajo zdravljenju poškodb kolenskih vezi – od konservativne obravnave do rehabilitacije po operaciji.

Kaj so kolenske vezi in kako pride do poškodb?

Koleno je eno najkompleksnejših sklepov v telesu. Sestavljeno je iz kosti, vezi, tetiv in hrustanca, ki skupaj omogočajo gibanje in stabilnost kolenskega sklepa.

Kolenske vezi so močne strukture, ki omogočajo stabilizacijo kolenskega sklepa med gibanjem. Obstaja več glavnih vezi:

Sprednja križna vez (ACL) : Preprečuje pretirano premikanje golenice naprej glede na stegnenico.

: Preprečuje pretirano premikanje golenice naprej glede na stegnenico. Zadnja križna vez (PCL) : Preprečuje premikanje golenice nazaj.

: Preprečuje premikanje golenice nazaj. Notranja stranska vez (MCL) in Zunanja stranska vez (LCL): Te vezi stabilizirajo koleno na notranji in zunanji strani – stranske vezi imajo izredno dobro naravno zmožnost celjenja, zato je operacija ob njihovi poškodbi redko potrebna.

Poškodba vezi (še posebej križnih vezi) se pogosto zgodi pri nenadnih spremembah smeri, sunkovitih gibih ali ob prekomerni obremenitvi kolenskega sklepa. Pri takšnih poškodbah pogosto pride do močnega otekanja, bolečine in nestabilnosti v kolenskem sklepu.

Pogosta vprašanja in miti o poškodbah kolenskih vezi

Ali je operacija nujna pri vseh pretrganjih sprednje križne vezi (ACL)? Ne, ni nujno. Čeprav je operacija pogosto priporočena, lahko nekateri posamezniki – predvsem starejši – z nižjim nivojem aktivnosti in pravilno rehabilitacijo dosežejo optimalne rezultate brez operacije.

Koliko časa traja rehabilitacija po operaciji ACL? Rehabilitacija po operaciji običajno traja od 6 do 9 mesecev, odvisno od bolnikovega stanja in odziva na terapijo.

Ali se lahko ponovno poškodujem po operaciji kolena? Da, možnost ponovne poškodbe je izredno visoka, predvsem v prvih mesecih po operaciji. Po posegu je potrebna dolgotrajna rehabilitacija, ki omogoča optimalne pogoje za celjenje poškodovanega tkiva.

Je fizioterapija učinkovita tudi pri hudih poškodbah? V nekaterih primerih, še posebej pri manj aktivnih posameznikih, je fizioterapija visoko učinkovita tudi pri hujših poškodbah.

Kdaj je operacija kolena nujna? Čeprav fizioterapija pogosto prinese dobre rezultate, obstajajo primeri, ko je operacija praktično neizogibna. To velja predvsem za mlajše, aktivne posameznike, ki si želijo vrniti k športnim dejavnostim, ki zahtevajo velike obremenitve kolena.

Prav tako je operacija pogosto potrebna pri popolnih pretrganjih vezi ali kadar konzervativno zdravljenje ne zagotovi stabilnosti kolenskega sklepa.

Kako prepoznamo poškodbo kolenske vezi?

Ko pride do poškodbe kolenskih vezi, se simptomi običajno pojavijo takoj ali v kratkem času po dogodku. Simptomi so lahko različni glede na vrsto in resnost poškodbe. Najpogostejši znaki vključujejo:

Nenaden občutek pokanja: Mnogi posamezniki poročajo, da ob poškodbi slišijo ali začutijo nenaden zvok, ki ga opisujejo kot jasen pok. Ta zvok je običajno znak pretrganja vezi, še posebej pri poškodbah sprednje križne vezi.

Intenzivna bolečina: Po poškodbi kolenskih vezi se pogosto pojavi takojšnja in močna bolečina, ki se lahko nadaljuje tudi ob mirovanju.

Oteklina okoli kolena se običajno pojavi v prvih nekaj urah po poškodbi. Pri hujših poškodbah vezi lahko oteklina postane zelo izrazita in opazna v kratkem času. To je posledica nabiranja tekočine v sklepu, ki jo povzroči poškodba.

Posameznik lahko občuti, da koleno "klecne" ali da ne nudi dovolj podpore med hojo, tekom ali drugimi gibanji.

Simptomi pri specifičnih poškodbah vezi: Poškodba sprednje križne vezi (ACL) : Poleg pokanja in bolečine je značilna huda nestabilnost kolena, zlasti pri hitrih spremembah smeri ali pri hoji po neravnih površinah.

: Poleg pokanja in bolečine je značilna huda nestabilnost kolena, zlasti pri hitrih spremembah smeri ali pri hoji po neravnih površinah. Poškodba zadnje križne vezi (PCL) : Simptomi so pogosto manj intenzivni kot pri ACL poškodbah. Posameznik lahko čuti bolečino zadaj v kolenu in občuti nestabilnost, predvsem pri hoji po stopnicah navzdol ali pri skokih.

: Simptomi so pogosto manj intenzivni kot pri ACL poškodbah. Posameznik lahko čuti bolečino zadaj v kolenu in občuti nestabilnost, predvsem pri hoji po stopnicah navzdol ali pri skokih. Poškodba stranskih vezi (MCL in LCL): Te poškodbe se pogosto pojavijo ob udarcih na notranjo ali zunanjo stran kolena. Bolečina je običajno lokalizirana na notranji (pri MCL poškodbi) ali zunanji strani kolena (pri LCL poškodbi), skupaj z oteklino in občutkom nestabilnosti.

Kdaj poiskati zdravniško pomoč?

Če opazite katerega od zgoraj navedenih simptomov po poškodbi kolena, je pomembno čim prej poiskati zdravniško pomoč. Hitra diagnoza in ustrezno zdravljenje, bodisi fizioterapija ali kirurški poseg, sta ključnI za uspešno okrevanje in preprečevanje dolgoročnih težav z nestabilnostjo ali kronično bolečino v kolenu.

Natančen obseg poškodbe se določi z magnetno resonanco (MR), ki natančno prikaže stanje vezi in drugih struktur kolena.

Konzervativno zdravljenje poškodb kolenskih vezi

Pri manjših ali delnih poškodbah kolenskih vezi, kot so poškodbe medialne kolateralne vezi (MCL) ali lateralne kolateralne vezi (LCL), lahko konzervativno zdravljenje, ki v začetni fazi vključuje počitek, uporabo opornic in najpomembneje načrtno stopnjevano obremenjevanje kolenskega sklepa, vključujoč postopke specialne fizioterapevtske obravnave in terapevtske vadbe prinese odlične rezultate zdravljenja.

Prednosti konzervativnega zdravljenja vključujejo odsotnost tveganj, povezanih z operacijo, in hitrejšo vrnitev k vsakodnevnim aktivnostim brez dolgotrajne rehabilitacije po operaciji.

Fizioterapevti uporabljajo manualno terapijo in sklepno mobilizacijo za izboljšanje artrokinematike in gibljivosti kolenskega sklepa. Za zmanjšanje mišične napetosti in bolečine se izvajajo miofascialno sproščanje in terapija prožilnih točk, ki pripomorejo k sprostitvi mišic.

V začetni fazi rehabilitacije, ko je obremenjevanje kolena omejeno, v Medicofit kliniki med redkimi fizioterapevtskimi ustanovami v Sloveniji izvajajo ishemično vadbo.

Ta vključuje uporabo najnovejše tehnologije za okluzijsko vadbo in specializiranih manšet. Manšete delno zmanjšajo pretok krvi v mišice med vadbo, kar omogoča učinkovito krepitev mišic tudi pri nizkih obremenitvah.

Ta metoda je dokazano učinkovita pri izboljšanju mišične moči in mase, še posebej pri posameznikih, ki se soočajo z atrofijo mišic zaradi mišično-skeletnih okvar ali pooperativne atrofije.

Napredna instrumentalna terapija Medicofit

Velik preboj v neinvazivnih tehnikah rehabilitacije omogoča sodobna instrumentalna terapija, ki aktivno zmanjšuje bolečino v kolenskem sklepu in pospešuje naravne procese celjenja. Ta terapija vključuje:

TECAR T-Plus WINTECARE terapijo

visokoenergijski SUMMUS laser

globinske udarne valove

diamagnetoterapijo PERISO

visokotonsko elektrostimulacijo HiTOP

Prve pozitivne učinke teh terapij lahko pričakujete že znotraj prvih treh tednov.

Operativno zdravljenje – kdaj je zares potrebno?

Pri delnih raztrganinah vezi je odločitev za operacijo odvisna od stopnje nestabilnosti in simptomov, ki jih pacient doživlja. Pri poškodbah kolenskih vezi, zlasti ACL , je pomembno vedeti, da operacija ni vedno nujna.

Pri manjših poškodbah ali pri starejših in manj aktivnih ljudeh lahko konzervativno zdravljenje z ustrezno rehabilitacijo prinese odlične rezultate.

Operacija je običajno priporočljiva pri popolnih rupturah vezi, zlasti pri mlajših in aktivnih posameznikih, ki se želijo vrniti k športnim aktivnostim na visoki ravni.

Nujno potrebno je zavedanje, da je tudi te posameznike potrebno načrtno pripraviti na operativni poseg in s tem zagotoviti optimalno zdravljenje in rehabilitacijo po operaciji.

Rehabilitacija in povratek k aktivnostim

Ne glede na izbiro zdravljenja – operacija ali konzervativno zdravljenje – je rehabilitacija ključna za vaše uspešno okrevanje. V Medicofit kliniki strokovnjaki kinezioterapije izvajajo progresivno vadbo, ki je zasnovana za postopno obremenjevanje kolena, kar vključuje vaje za izboljšanje moči, vzdržljivosti in stabilnosti.

Za športnike, ki se želijo vrniti k teku in skakanju, izvajajo pliometrično vadbo, ki je usmerjena v pravilno tehniko gibanja in preprečevanje ponovnih poškodb. Prav tako se predhodno pred vračanjem v športno aktivnost posvetijo točno izbranim gibalnim vzorcem in tehnikam glede na vrsto športne aktivnosti.

Poslušanje svojega telesa in pravočasno ukrepanje sta ključna za uspešno zdravljenje. Posamezniki, ki takoj po poškodbi poiščejo strokovno pomoč in čim prej začnejo z programom specialne rehabilitacije, imajo najboljše možnosti za popolno okrevanje in vrnitev k svojim vsakodnevnim ali športnim aktivnostim brez omejitev.

Kljub temu da so poškodbe kolenskih vezi pogoste in lahko resne, operacija ni vedno nujna. Ne glede na izbiro zdravljenja je končni cilj vedno enak – doseči polno funkcionalnost kolena in zmanjšati tveganje za ponovne poškodbe.

Pomembno je pravočasno, načrtno in individualno prilagajanje zdravljenja glede na specifične potrebe in cilje vsakega posameznika, kar zagotavlja optimalno okrevanje in vrnitev v polno aktivnost ter boljše dolgoročne rezultate v večini primerov tudi brez potrebe po operativnem posegu. Naša ekipa v Medicofit kliniki je tu, da vas podpira na vsakem koraku vaše poti do popolnega okrevanja.