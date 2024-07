Poškodba meniskusa: preprečite trajno okvaro kolena!

Foto: Arhiv ponudnika

Meniskus je hrustančasta blazinica v kolenu, ki služi kot amortizer med stegnenico (femur) in golenico (tibia). Njegova glavna funkcija je blaženje udarcev in obremenitev med gibanjem, stabilizacija kolenskega sklepa, pomoč pri enakomerni porazdelitvi teže in zmanjševanje trenja med kostmi.

Dobro delovanje meniskusa je pomembno za nemoteno funkcijo kolena, saj prispeva k boljši stabilnosti in gibljivosti sklepa.

Vsaka poškodba meniskusa lahko bistveno vpliva na gibljivost in kakovost življenja posameznika, zato je pomembno, da se zavedamo prvih simptomov poškodbe ter ob sumu nanjo pravilno in ustrezno ukrepamo.

Preprosta poškodba meniskusa lahko brez primerne fizioterapevtske rehabilitacije vodi v resno okvaro kolenskega sklepa!

Kakšne simptome povzroča?

Simptomi poškodbe meniskusa se lahko razlikujejo glede na resnost in vrsto poškodbe, vendar naši pacienti največkrat poročajo o naslednjih znakih:

Bolečina , ki se običajno pojavi ob poškodbi ali kmalu po njej. Pogosto je lokalizirana na notranji ali zunanji strani kolena, odvisno od tega, kateri meniskus je poškodovan.

, ki se običajno pojavi ob poškodbi ali kmalu po njej. Pogosto je lokalizirana na notranji ali zunanji strani kolena, odvisno od tega, kateri meniskus je poškodovan. Oteklina , ki se lahko razvije takoj po poškodbi ali pa se pojavi v naslednjih 24–48 urah. Koleno lahko postane vidno otečeno in toplo na dotik.

, ki se lahko razvije takoj po poškodbi ali pa se pojavi v naslednjih 24–48 urah. Koleno lahko postane vidno otečeno in toplo na dotik. Poškodba meniskusa lahko povzroči občutek, da je koleno "zaklenjeno" ali "zablokirano", kar preprečuje normalno gibanje sklepa. Lahko se pojavijo težave pri popolnem iztegu ali upogibu kolena.

ali kar preprečuje normalno gibanje sklepa. Lahko se pojavijo težave pri popolnem iztegu ali upogibu kolena. Med gibanjem kolena lahko slišite ali občutite pokanje, škrtanje ali "klikanje" v sklepu.

ali "klikanje" v sklepu. Pogosta je tudi omejena gibljivost kolena, kar pomeni, da ga je težko popolnoma iztegniti ali upogniti.

kolena, kar pomeni, da ga je težko popolnoma iztegniti ali upogniti. Bolečino ponavadi izzovejo določeni gibi, kot so počepi, hoja po stopnicah ali vstajanje iz sedečega položaja.

Foto: Arhiv ponudnika

Čeprav se poškodbi meniskusa ne moremo popolnoma izogniti, naslednje aktivnosti nekoliko povečajo možnost nastanka poškodbe. To so čepenje, pogosto klečanje in neoptimalno dvigovanje težjih predmetov.

Naštete dejavnosti tako lahko zaradi ponavljajočega se pritiska in obremenitve, ki jih povzročajo na kolenski sklep , prispevajo k nastanku poškodbe.

Če se trenutno spopadate s poškodbo meniskusa in ne veste, kako ukrepati, ste našli pravi naslov za rešitev težav, saj imamo v Kliniki Medicofit večletne izkušnje in sodobne tehnike za obvladovanje tovrstnih poškodb.

Kako diagnosticiramo poškodbo meniskusa?

Diagnostika poškodbe meniskusa običajno vključuje več korakov in diagnostičnih testov.

Za začetek je potreben pregled, med katerim se preučijo simptomi, zgodovina poškodbe in izvede fizični pregled kolena. Preveri se tudi obseg gibljivosti kolena, prisotnost otekline in občutljivosti ter preveri stabilnost in splošno stanje sklepa.

Po pregledu so lahko potrebne dodatne slikovne preiskave, kot so rentgenski posnetki ali magnetna resonanca, ki omogočata podrobnejši pogled na stanje meniskusa in drugih mehkih tkiv v sklepu.

Pri diagnostiki so v pomoč tudi številni klinični testi, kot je McMurray, Thessaly ter Apley's test, s katerimi dodatno potrdimo prisotnost poškodbe.

Foto: Arhiv ponudnika

Kakšne možnosti zdravljenja poznamo?

Glede zdravljenja poškodbe meniskusa obstajajo različne metode in načini, ki se lahko uporabljajo posamično ali v kombinaciji, odvisno od resnosti poškodbe, starosti pacienta, življenjskega sloga in drugih individualnih dejavnikov.

Konservativno zdravljenje je največkrat prva izbira, v sklopu katerega so pomembni predvsem počitek, omejitev aktivnosti, hlajenje področja za zmanjšanje bolečine in otekline ter jemanje protivnetnih zdravil.

Glavno vlogo ima specialna fizioterapija , ki je ključna pri obnavljanju moči, gibljivosti in stabilnosti kolena ter spodbuja naravno celjenje meniskusa.

V nekaterih primerih se priporoča tudi uporaba injekcij kortikosteroidov ali hialuronske kisline za zmanjšanje vnetja in bolečin v sklepu . Če konservativne metode ne prinesejo zadostnega olajšanja ali v primeru hujših poškodb lahko razmislimo tudi o kirurškem posegu z artroskopijo.

Pomembno je vedeti, da se pri kirurškem posegu običajno meniskus odstrani, zato koleno po posegu nikoli več ni v optimalnem stanju, zato se vsem pacientom pred posegom priporoča konservativno obravnavo.

Kako poteka fizioterapija v Kliniki Medicofit?

V Kliniki Medicofit zagotavljamo vrhunski program rehabilitacije, ki je osredotočen na pacientove potrebe in cilje ter tako omogoči hitro in učinkovito okrevanje po poškodbi.

Glavni cilj terapije je predvsem povrnitev funkcionalnosti in samostojnosti pacienta pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti ter njegovo vrnitev k polni telesni dejavnosti in športnim aktivnostim.

Po oceni stanja naši fizioterapevti sestavijo individualiziran načrt zdravljenja, ki je prilagojen specifičnim ciljem posameznika.

Nudimo celostno obravnavo, ki vključuje široko paleto terapevtskih pristopov, kot so terapevtska masaža, elektroterapija, manualne tehnike in terapevtske vaje.

Za boljši učinek terapije in hitrejše okrevanje uporabljamo tudi najsodobnejše naprave, kot so elektrostimulacija HiTop , diamaganetoterapija PERISO, terapija TECAR, laser SUMMUS ter ultrazvočna krioterapija SIXTUS.

V sklopu rehabilitacije je pomembno izvajanje vaj, ki krepijo mišice okoli kolena, izboljšujejo stabilnost sklepa, povečujejo gibljivost in spodbujajo celjenje.

V sklopu gibalne terapije se tako posvečamo izometričnim vajam za krepitev mišic, razteznim vajam za povečanje gibljivosti, vajam za stabilizacijo sklepa in ravnotežja ter funkcionalnim vajam za izboljšanje celotne funkcije kolena.

Foto: Arhiv ponudnika

Pomembno je, da se med izvedbo izogibate bolečini in preobremenitvi ter postopoma povečujete intenzivnost in obseg vaj. Ob tem vam naši terapevti zagotavljajo podporo in nasvete, s katerimi boste v najkrajšem mogočem času dosegli zastavljene cilje.

S poudarkom na individualiziranem pristopu, naprednih terapevtskih tehnikah in visoki kakovosti storitev klinika Medicofit zagotavlja optimalne pogoje za uspešno okrevanje po poškodbi meniskusa!

VIRI:

Snoeker BA, Bakker EW, Kegel CA, Lucas C. Risk factors for meniscal tears: a systematic review including meta-analysis. J Orthop Sports Phys Ther. 2013 Jun;43(6):352-67. doi: 10.2519/jospt.2013.4295. Epub 2013 Apr 29. PMID: 23628788.

Raj MA, Bubnis MA. Knee Meniscal Tears. [Updated 2023 Jul 17]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK431067/

Mordecai SC, Al-Hadithy N, Ware HE, Gupte CM. Treatment of meniscal tears: An evidence based approach. World J Orthop. 2014 Jul 18;5(3):233-41. doi: 10.5312/wjo.v5.i3.233. PMID: 25035825; PMCID: PMC4095015.

Bhan K. Meniscal Tears: Current Understanding, Diagnosis, and Management. Cureus. 2020 Jun 13;12(6):e8590. doi: 10.7759/cureus.8590. PMID: 32676231; PMCID: PMC7359983.

Greis, Patrick E. MD; Bardana, Davide D. MD, FRCSC; Holmstrom, Michael C. MD; Burks, Robert T. MD. Meniscal Injury: I. Basic Science and Evaluation. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 10(3):p 168-176, May 2002.