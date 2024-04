Po nove zobe v Zagreb: zakaj imajo Slovenci tako radi to stomatološko kliniko?

Poslanstvo zagrebškega implantologa dr. Zdenka Trampuša, DDS, je vračanje nasmeha brezzobim pacientom. Poseben izziv so mu predstavljali pacienti, ki so jim rekli, da jim ni mogoče vrniti nasmeha s pomočjo fiksne proteze.

Ta vodilni hrvaški implantolog letno opravi 600 implantoloških posegov in več kot 300 kirurških intervencij All-on-4. Prvi na Hrvaškem je začel nameščati proteze All-on-4, zigomatične implantate in subperiostalne implantate – gre za vsadke, ki omogočajo vstavitev fiksne proteze osebi, ki je povsem brezzoba ali ima pomanjkljivo čeljustno kost.

Foto: Darko Tomaš/Cropix

V njegovi ordinaciji je bilo več tisoč slovenskih pacientov. Zanimalo nas je, zakaj. Kaj je tako privlačnega v Zagrebu, da k dr. Trampušu prihaja toliko naših državljanov in državljank?

Spoštovani doktor, podatki Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo kažejo, da je 30 odstotkov Evropejcev v starosti od 65 do 74 let brezzobih. Kakšen je vaš komentar?

Najpomembnejša je preventiva. Naša usta so polna bakterij. Zaradi nerednega vzdrževanja higiene ustne votline se tvorijo plaki. Dlje plak ostane na zobeh, večja je škoda, saj se veča tveganje za nastanek vnetja dlesni, gingivitisa in parondontoze. Pri parondontozi, to je vnetju tkiva, ki obkroža zob, se dlesni umaknejo in ustvarijo t. i. žepe, ki predstavljajo plodna tla za nadaljnji razvoj bakterij in nadaljnjega vnetja. Če se tega ne zdravi, pride do kronične infekcije, ki lahko povzroči izpad zob.

Kakšen je vaš pristop k zdravljenju brezzobosti?

Če ste izgubili enega ali več zob, imate dve možnosti – vgradnjo zobnega mosta ali implantata. Pri odločitvi je treba upoštevati, da je zobni most začasna, implantat pa zanesljiva in trajna rešitev.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Torej se nič več ne priporoča vgradnja zobnih mostičkov?

Ko postavljamo mostiček, da bi nadomestili manjkajoči zob, moramo zbrusiti sosednja zoba, na katerih most stoji. Najprej je rezultat takšen kot pri vgradnji vsadka, toda zobna kost, na kateri ni zoba, se umika in atrofira. Ko se umika kost, se hkrati umikajo tudi dlesni in tako nad zobnim mostičkom ostaja prazen prostor, na sosednjih zobeh pa ogolijo zobni vratovi. V težjih primerih pride do razpoke zoba. Tako je zobni mostiček le polovična rešitev.

Stomatologija se je bistveno spremenila v zadnjih 20 letih. Govorili ste o zobnih mostičkih. Ali nam lahko kaj poveste o mobilnih protezah? So proteze danes out?

Če so vam manjkali zobje pred 15 leti, so predstavljale rešitev delne ali popolne proteze, ki pa so žulile, lahko so se pomikale, ljudje niso mogli okušati hrane z nebom, kar je ustvarjalo dodatne težave in jim slabšalo kakovost življenja. Na srečo je stomatologija prešla dolgo pot od klasičnih, neudobnih protez do današnjega modernega koncepta vgradnje vsadkov ter do vgradnje All-on-4 in metode Zygoma All-on-4.

Koncept vgradnje vsadkov All-on-4 omogoča nove zobe v dveh urah, kar se sliši kot znanstvena fantastika. Nam lahko pojasnite, za kaj gre?

All-on-4 predstavlja hitro rešitev s štirimi vsadki, ki je idealna za brezzobo čeljust. Pacient se lahko poslovi od proteze. Celotni postopek res traja dve uri. V zgornjo ali spodnjo brezzobo čeljust vgradimo štiri vsadke, ki nosijo fiksno protezo.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Kaj zagotavlja trajnost in kakovost All-on-4?

Poleg izrednih kirurških veščin je ključna vgradnja najbolj kakovostnih zobnih vsadkov.

Nekaterim pacientom pa ni mogoče vsaditi All-on-4.

Res je. Če pacient nima dovolj čeljustne kosti, potem All-on-4 ni možnost. V zgornji čeljusti smo to težavo rešili z vgradnjo metode Zygoma All-on-4, v spodnji pa z vgradnjo subperiostalnih vsadkov.

Za kakšne vsadke gre pri metodi Zygoma All-on-4?

Revolucionarni dentalni vsadki dolžine do 60 milimetrov odpravljajo potrebo po presajanju kosti ali sinus lifti, ker vsadke vstavljamo neposredno v ličnice, ki nudijo dovolj podpore. Ti vsadki predstavljajo najboljšo alternativo dolgotrajnemu procesu nadomeščanja kosti (sinus lift), ki je bil nekdaj edina rešitev za osebe z resorpcijo čeljustne kosti zgornje čeljusti.

Katere so prednosti te metode zdravljenja brezzobosti?

Z zigomatičnimi vsadki je obdobje čakanja na dokončno protetiko zmanjšano na minimum, čas postoperativnega celjenja je hiter, uspeh pa je skoraj 100-odstoten. Tudi pri povsem uničeni zgornji čeljusti je mogoča vgradnja štirih zigomatičnih vsadkov. Osebi, ki je izgubila upanje, da bo še kdaj imela funkcionalne zobe, vgradimo fiksne zobe v nekaj urah.

Po vgradnji klient nič več ne nosi mobilne proteze? Takoj dobi fiksne zobe?

Prednost vgradnje vsadkov Zygoma je, da ne nastane problem kot pri vgradnji umetne kosti, pri kateri mora pacient nositi totalno protezo eno leto, da se vsadek in umetna kost zarasteta. Pacient takoj po operaciji dobi popolno funkcionalno rešitev, po zacelitvi in končnem zaraščanju vsadkov nastopi končna rešitev – fiksna protetika s popolnim videzom, ki se ne razlikuje od naravnih zob.

Omenili ste subperiostalne vsadke …

Da, na naši kliniki vgrajujemo subperiostalne vsadke že štiri leta. To so individualizirani vsadki, ki predstavljajo eno od najstarejših oblik dentalnih vsadkov, a so s sodobno tehnologijo doživeli pravo renesanso. Njihova posebnost je, da kovinski okvir postavimo neposredno na preostalo kost pod tkivom dlesni, na katerem je stojalo z navojem, ki nosi fiksno protezo. Posebnost teh vsadkov je, da so zelo natančno izdelani s pomočjo digitalne diagnostike CBCT RTG (računalniške tomografije s stožčastim žarkom) in 3D-modeliranja, kar omogoča individualiziran pristop.

Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Kdo je idealen kandidat za te metode?

Vsi, ki so brez zob ali so skoraj na tem, in osebe s pomanjkljivo čeljustno kostjo.

Kaj moramo vedeti pred vgradnjo vsadkov?

Pogosto mi pacienti zastavljajo enaka vprašanja glede vsadkov. Treba je vedeti, da je vsadek, vijak iz titana, ki ga vgradimo v kost in predstavlja zamenjavo za zobni koren, povsem biokompatibilen. Nobene znanstvene raziskave niso potrdile, da bi človekov organizem zavrnil titan.

Ali je vsak primeren za vgradnjo vsadkov?

Če obstaja indikacija za vgradnjo vsadka, je kandidat prav vsak. Starostne meje ni, nikoli niste prestari za tak poseg. Postopek vgradnje se izvaja pod analgosedacijo, stres je minimalen.

Foto: Darko Tomaš/Cropix

Kaj mora pacient narediti po vgradnji?

Potrebno je maksimalno sodelovanje pacienta in zdravnika, kar pomeni redne kontrole na vsakih šest mesecev ali pogosteje, kar je odvisno od primera. Priporočam redno in okrepljeno higieno.

Zagreb je že nekaj let priljubljen kraj zobozdravstvenega turizma. Slovenski pacienti redno prihajajo v vašo ordinacijo.

Ni skrivnost, da obstaja močna povezanost med kliniko Ortoimplant DENTAL SPA in pacienti iz Slovenije. Navsezadnje se že nekaj tisoč slovenskih klientov ponaša z nasmehom, ki smo ga ustvarili v Ortoimplantu DENTAL SPA.

Foto: Darko Tomaš/Cropix

Kaj bi navedli kot svoj glavni adut? Zakaj vas imajo Slovenci radi?

Menim, da slovenski pacienti prihajajo po verodostojno informacijo o svojem oralnem zdravju. Na tej osnovi se odločajo za poseg na naši kliniki. Slovenski pacient želi imeti varnost in zaupanje v svojega zdravnika in kirurga. Iz svojih izkušenj lahko povem, da je našim dragim pacientom pomembno imeti vse informacije o dentalnem zdravju, da ne doživljajo kakšnih presenečenj, niti prikritih stroškov pri zdravljenju. Mislim, da je pacientom iz Slovenije najpomembnejša iskrenost na vseh ravneh.