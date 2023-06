Opravimo z bolečino!

Obolenja in poškodbe sklepov lahko privedejo do izjemnega poslabšanja kakovosti življenja. Bolečine, ki prizadetega spremljajo skozi ves dan, tudi ponoči, pa niso edina faseta tega konglomerata vzrokov in posledic. Vsakodnevno se oboleli soočajo z oteženim gibanjem, bolečinami, posledično utrujenostjo in slabovoljnostjo, kar privede do okrnjenega socialnega življenja in odrinjenostjo v samoto. K sreči pozna sodobna medicina več načinov, kako obolelim pomagati k povrnitvi dobrega počutja in zdravja. Način, ki ga priporočajo, ko druge možnosti ni, pa je zamenjava sklepa. Obraba kolčnega sklepa je razširjena pri obeh spolih, prav tako ni omejena le na starejše. Je pa za vsakogar, ki jo izkusi, velika ovira v kakovosti življenja.

Foto: Shutterstock

Ko je zamenjava sklepa najboljša rešitev

Kolčni sklep je po svoji obliki kroglast sklep. Sestavljen je iz dveh sklepnih površin: spodaj iz okrogle glavice na stegnenici, zgoraj iz sklepne jamice na medenici. Ob premikanju v kolku se glavica stegnenice vrti znotraj medenične jamice. Na obeh površinah kolčnega sklepa (glavici stegnenice in jamici medenice) je sklepni hrustanec, ki omogoča gladko premikanje v sklepu. Zaradi obrabe, poškodb ali degenerativnih bolezni pa se hrustanec lahko stanjša do te mere, da kost drgne ob kost, kar seveda povzroča bolečine in ovira gibanje. Ko je najboljša rešitev, ki nam je na voljo, zamenjava sklepa, nikar ne odlašajmo s posegom, saj vsak dan, teden ali mesec, preživet v bolečini, krni našo kakovost življenja.

Želimo biti bolniku najbolj prijazna in strokovno najmočnejša ustanova na tem področju zdravstvene dejavnosti. Naš glavni cilj je čim prej in čim bolje ozdravljen bolnik, najvrednejši poplačili našega dela pa sta nasmeh na bolnikovem obrazu po končani terapiji in njegovo zadovoljstvo.

Za povrnitev zdravja in dobrega počutja izberimo ustanovo, ki nam nudi največ, na primer Arbor Mea, ki je specializirana predvsem za zdravljenje poškodb in obolenj gibalnega sistema. Specialistično ambulantno dejavnost opravljajo v sodobno opremljenih prostorih, operacije pa izvajajo v operacijskih dvoranah, ki so med najbolj sodobno opremljenimi v Sloveniji. Pri delu uporabljajo le najbolj kakovostne opremo in materiale, sodobne pristope k zdravljenju in minimalno invazivne operativne tehnike.

Foto: Shutterstock

S pravim pristopom do uspeha

Vsakogar ob misli na operativni poseg zaskrbi, v nas se prebujajo dvomi in pričakovanja o tem, kako bo vse skupaj potekalo, ali je osebje prijazno, lahko pričakujem hitro izboljšanje, bo po operaciji ostala brazgotina itd.? Zamenjava kolka oz. vstavitev endoproteze kolka je ena od najbolj uspešnih operacij v ortopediji. Bolnikom popolnoma olajša bolečine in povrne mobilnost v več kot 90 odstotkih primerov.

Kirurgi ustanove Arbor Mea so vešči sprednjega pristopa na kolk. Preko kožnega reza na sprednji strani zgornjega dela stegna se med mišicami pristopi do kolčnega sklepa. S posebnimi kirurškimi orodji se odstranijo oboleli deli sklepa in pripravi ležišče za dela proteze. Nato se vklini oba dela proteze – sklepno čašico v medenico in stegnenični del proteze z glavico v stegnenico. Uporaba tega pristopa minimizira poškodbo obkolčnih mišic pri operaciji. Ker mišice med posegom niso bile prekinjene, jih ni treba šivati. Zašijejo le ovojnico mišične lože, podkožno tkivo in kožo. Po takšnem posegu je manj bolečin, manj krvavitev in na splošno veliko manj zapletov kot pri t. i. odprtih operacijah, kjer gre za velike kirurške pristope (reze) v predelu operacije. Tako sta omogočeni takojšnje obremenjevanje spodnje okončine že na dan operacije in hitrejša rehabilitacija.

Vsaka uspešno zaključena terapija in zadovoljstvo pacientov je dokaz, da delamo dobro. In to nas žene dalje v tem, kar počnemo. Pozorno bomo prisluhnili vašim predlogom, kako bi lahko postali še boljši.

Foto: Shutterstock

Kako zahtevna bo rehabilitacija?

Po posegu, ki je izveden v ustanovi Arbor Mea po najsodobnejših metodah, da omogočijo pogoje za popolno in hitro okrevanje, je izrednega pomena tudi sodelovanje bolnika. Bolnik začne z vstajanjem že na dan operacije. V naslednjih dveh dneh pod nadzorom fizioterapevta v bolnišnici osvoji hojo z berglami po ravnem in po stopnicah. Fizioterapevt pa bolnika tudi nauči vaje, ki naj jih izvaja doma. Redno izvajanje svetovanih vaj in terapij zagotavljajo, da se želeni izid doseže hitreje in zanesljivejše.

Po 6−8 tednih po operaciji se po napotitvi osebnega zdravnika opravi intenzivna rehabilitacija v okviru dvotedenskega stacionarnega zdraviliškega zdravljenja. Ob koncu zdraviliškega zdravljenja večina bolnikov opusti bergle in se postopoma vrne k vsakodnevnim aktivnostim, tudi k športu. Tek in aktivnosti, pri katerih lahko pride do padca, so pri ljudeh z vstavljeno kolčno protezo močno odsvetovani.

Foto: Shutterstock

Ponovno uživajmo življenje brez bolečin!

Po uspešno opravljenem posegu in ob rednem izvajanju terapevtskih vaj bo vaše življenje spet pridobilo pozitiven naboj. Ponovimo, da gre za enega najuspešnejših ortopedskih posegov, ki bolnikom odpravi bolečine in povrne funkcijo kolčnega sklepa. Več kot 90 odstotkov bolnikov je po posegu zelo zadovoljnih. V študiji iz leta 2008, opravljeni na 50 tisoč ljudeh z vstavljeno kolčno endoprotezo, je imelo po 15 letih od vstavitve 74−91 odstotkov dobro delujočo endoprotezo. Torej gre za dolgotrajno, uspešno rešitev, ki omogoča povrnitev kakovostnega življenja.

Ponosni smo na svoje vrhunsko strokovno znanje in bogate izkušnje na področju zdravljenja poškodb in obolenj gibalnega sistema. Ponosni smo tudi na več tisoč zadovoljnih pacientov. Skrbimo za nenehno uvajanje novosti na področju diagnostike ter zdravljenja poškodb in obolenj gibal. Vse delo poteka pod strokovnim vodstvom specialista kirurgije in travmatologije, doc. dr. Vladimirja Senekoviča, dr. med., svetnika.