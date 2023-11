Operacija diskus hernije: ali je to res edina rešitev vaših težav?

Oglasno sporočilo

Foto: Medicofit

Diskus hernija je bolezensko stanje, pri katerem mehka sredica medvretenčnega diska zdrsne iz svojega naravnega položaja. Pri tem lahko stisne hrbtenjačo ali izstopne živce ter povzroči neznosne bolečine, mravljinčenje in izgubo mišične moči.

Največkrat se pojavi prav v ledvenem predelu – ostro bolečino, ki se širi v nogo in vse do konca prstov, najbrž poznate kot išias .

Naj vas pomirimo, operacija diskus hernije je potrebna le pri enem od desetih bolnikov. Večino primerov uspešno rešujemo s sodobnim celostnim fizioterapevtskim pristopom. Če vas zanima, kako poteka operacija diskus hernije, berite dalje.

Ali ste vedeli, da je diskus hernija degenerativno stanje? Vsako leto našega življenja se pojavljajo minimalne starostne spremembe v zgradbi kolagenskega nitja naših medvretenčnih diskov, ki lahko že po 30. letu starosti vodijo v nastanek diskus hernije.

V kliniki Medicofit smo za vas pripravili celostni program zdravljenja diskus hernije, ki je prilagojen vsakemu posamezniku. Kako vas vodimo od bolezni do brezskrbnega življenja, vam predstavljamo v nadaljevanju.

Ali je operacija diskus hernije res kdaj nujna?

Operacija diskus hernije je zelo redko nujno indicirana, saj se to bolezensko stanje odlično odziva na konservativne metode zdravljenja. Predstavljamo vam redke primere, ko je obisk specialista nujen.

Nenaden nastanek bolečine , ki jo spremlja huda izguba mišične moči in ki vztraja (nastane v enem dnevu).

, ki jo spremlja huda izguba mišične moči in ki vztraja (nastane v enem dnevu). Po več mesecih fizioterapevtskega zdravljenja ni vidnega izboljšanja simptomov.

ni vidnega izboljšanja simptomov. Nevrološki izpadi, ki lahko vključujejo moten nadzor nad mehurjem in črevesjem (uhajanje urina ali blata) ter senzibilitetne izpade v predelu zadnjice in zgornjega dela stegen. To stanje imenujemo sindrom kavde ekvine in je ortopedsko urgentno stanje.

Ali ste vedeli, da se diskus hernija kar dvakrat pogosteje pojavlja pri moških? Pri ženskah je degeneracija medvretenčnega diska pospešena predvsem v pomenopavzalnem obdobju – to se pripisuje nižjim koncentracijam estrogena.

Običajno se diskus hernija razvija postopoma, simptomi lahko so na začetku blagi. Pacienti, ki imajo težave z bolečinami v hrbtenici in ki pravočasno začnejo fizioterapevtsko zdravljenje, se izognejo nepotrebni operaciji diskus hernije in dolgotrajni rehabilitaciji.

Kako poteka operacija diskus hernije?

Diagnostični testi pred operacijo

Za postavitev diagnoze je potreben obisk pri zdravniku, ki bo izvedel klinični pregled vaše hrbtenice in opravil dodatne preiskave. Od slikovnih metod je najpomembnejša magnetna resonanca (MR) ali računalniška tomografija (CT - mielografija), s katero je mogoče natančno določiti lokacijo in obseg hernije.

Izvedba diagnostičnih testov bo v večini primerov potrdila ustreznost konservativnega pristopa in omogočila specifično načrtovanje vašega fizioterapevtskega zdravljenja.

Potek operacije

Poznamo več vrst operacij na hrbtenici. Katera bo primerna za vas, je odvisno predvsem od lokacije in velikosti vaše hernije. Najpogostejše operacije so: mikrodiscektomija, laminektomija in spinalna fuzija.

Operacijo izvede specialist ortopedije ali nevrokirurgije, sledi pa ji dolgotrajna pooperativna fizioterapevtska rehabilitacija.

Večina bolnikov si svoje mesto zagotovi že pred operacijo, saj je bistveno, da se začnejo pooperativno zdravljenje čim prej – le na ta način si bo vaša hrbtenica lahko popolnoma opomogla.

Mikrodiscektomija

Mikrodiscektomija je najpogosteje izvajan poseg na hrbtenici zaradi diskus hernije. Ta zapletena beseda je sestavljena iz besed mikro (uporaba mikroskopa med posegom) in discektomija (odstranitev diska). Pri posegu se skozi majhen rez na koži odstrani oboleli del diska.

Laminektomija

Lamina je poimenovanje za del vretenca, ki obdaja hrbtenični kanal. Podobno kot pri mikrodiscektomiji se tudi tukaj naredi majhen rez nad vretencem, odstrani del kosti (za boljši dostop) in evakuira prizadeti del diska.

Spinalna fuzija

S spinalno fuzijo se vretenca povežejo in zatrdijo v eno stabilno povezano strukturo. To uspešno razpre medvretenčne prostore in sprosti ujete živce, vendar je po tem posegu hrbtenica v operiranem predelu popolnoma "fiksirana", kar omejuje vaše gibanje.

Ali veste, kateri so najpogostejši zapleti pri operaciji? Vsaka operacija na hrbtenici prinaša določeno stopnjo tveganja. V praksi največkrat opazimo, da se po operaciji simptomi sčasoma ponovijo. Med operacijo diskus hernije lahko pride tudi do okužbe rane, krvavitve ali poškodbe živčnih struktur.

Foto: Medicofit

Vas zanima, kako bo potekalo okrevanje po operaciji diskus hernije?

Morda vas bo presenetilo, toda bolnik se postavi na noge že nekaj ur po operaciji. Dovoljena je lahkotna hoja v spremstvu medicinskega osebja. Po odhodu domov, običajno že prvi dan po operaciji, se priporočata omejeno gibanje in počitek.

Prvih nekaj dni je dovoljena hoja po ravnem (nekaj minut, kratke razdalje). Priporočamo vam, da se čim prej vključite v pooperativno fizioterapevtsko zdravljenje.

Ali ste vedeli, da se fizioterapija priporoča že tretji dan po posegu? Če se fizioterapevtsko zdravljenje ne začne zgodaj, se bistveno poveča tveganje za ponovitev diskus hernije, vztrajanje bolečin in neuspeh operacije.

V prvem mesecu po operaciji diskus hernije se lahko stopnjuje dolžina prehojene razdalje, dovoljena je tudi hoja po stopnicah.

Izogibajte se predvsem sunkovitim in hitrim gibom ter obremenjevanju hrbtenice. V začetku okrevanja se priporoča tudi izogibanje vožnji avtomobila, saj lahko med vožnjo pride do hitrih refleksnih gibov.

V kliniki Medicofit smo opazili, da ima veliko pacientov po operaciji težave, saj niso deležni pravilne fizioterapije, ki upošteva sodobne klinične smernice. Glavni problem v javnem zdravstvu so tudi dolge čakalne vrste za rehabilitacijo in prekratka obravnava pacientov.

Za uspeh operativnega posega je ključno vsaj 12-tedensko specialno zdravljenje s fizioterapijo in kineziologijo, ki vam pomaga obnoviti obremenilno kapaciteto vaše hrbtenice.

Zdravljenje diskus hernije v kliniki Medicofit

Hrbtenica je kot steber našega telesa, fizioterapevti in kineziologi pa so kot arhitekti, ki držijo našo držo pokončno in v ravnovesju.

Ekipa strokovnjakov fizioterapije in kineziologije klinike Medicofit je za vas pripravila celovit program okrevanja, ki je sestavljen iz štirih faz: diagnostični pregled, akutna fizioterapija, poakutna kineziologija in preventivna kinezioterapija.

Diagnostični pregled

Pri diagnostičnem pregledu vas bo fizioterapevt skozi obširno anamnezo spraševal o vaših težavah zaradi diskus hernije, dolžini trajanja simptomov in morebitnih drugih zdravstvenih težavah. Med pregledom bo opravil temeljit pregled vašega telesa, ki bo vključeval:

inspekcijo in palpacijo vaše hrbtenice,

preverjanje obsega gibljivosti vaše hrbtenice, tako aktivno kot pasivno, da se ugotovi prisotnost omejitev,

testiranje mišične moči, vzdržljivosti, atrofije in mišičnih neravnovesij,

ocenjevanje bolečine – njen značaj, trajanje, intenzivnost in lokalizacija,

ugotavljanje nepravilnih vzorcev gibanja,

preverjanje nevrološkega stanja – motorične in senzorične funkcije ter refleksov,

izvajanje specifičnih testov.

Po diagnostičnem pregledu bomo za vas pripravili diagnostično poročilo in skrbno izdelali individualni načrt zdravljenja, ki bo natančno prilagojen vašemu stanju.

Akutna fizioterapija

V akutni fazi zdravljenja bodo z vami fizioterapevti, specializirani za zdravljenje obolenj hrbtenice. Na začetku okrevanja se bomo posvetili zmanjšanju bolečine in povečanju gibljivosti vaše hrbtenice.

Program je individualno prilagojen ter vključuje manualno terapijo (specialne ročne tehnike) in specialne terapevtske vaje (ključne za krepitev stabilizatorjev vašega telesa in povečanje obremenilne kapacitete).

Pri fizioterapevtski rehabilitaciji po operaciji za pospeševanje celjenja vašega obolelega diska uporabljamo najsodobnejše fizioterapevtske naprave za zdravljenje: terapijo TECAR WINTECARE, visokoenergijski laser SUMMUS, 6D action in visokotonsko elektrostimulacijo HiTOP.

Foto: Medicofit

Poakutna kineziologija

Ko so fizioterapevtski cilji doseženi, se začne kineziološka faza, ki vam povrne optimalno telesno pripravljenost.

Strokovnjaki kineziologije bodo za vas pripravili individualen program telesne vadbe, ki se bo osredotočil na krepitev obhrbteničnih mišic, medenice, stabilizatorjev trupa in povečanje gibljivosti vaše hrbtenice.

S progresivno vadbo se odpravijo kompenzacijska gibanja, ki so se razvila zaradi bolečine ali nepravilnih gibalnih vzorcev, ter vzpostavijo pravilni funkcionalni vzorci gibanja.

Preventivna kinezioterapija

V kliniki Medicofit se zavedamo, da je za preprečevanje ponovitve simptomov in vzdrževanje optimalnega funkcijskega stanja vaše hrbtenice ključno dobro fizično in kondicijsko stanje telesa, zato smo za vas pripravili preventivni porehabilitacijski program.

Ker verjamemo v celostno zdravljenje, vas v kliniki Medicofit vodimo od diskus hernije do svobodnega gibanja brez bolečin in vaši hrbtenici povrnemo njeno moč in optimalno funkcijo. Vaše zdravje je naša največja vrednota, zato skupaj z vami gradimo zdravo prihodnost vašega telesa. VAŠA POT DO NOVEGA ŽIVLJENJA!

