Oči bengalskega tigra in um modreca – to je Jay Shetty, ki prihaja v Slovenijo!

Oglasno sporočilo

Njegova zgodba je tako nenavadna, da bi morali po njej posneti film. Rodil se je v Londonu, nato je kot najstnik zapadel v droge in kriminal. Vse dokler ni nekega dne srečal … meniha. Ta menih mu je pokazal popolnoma drugo perspektivo življenja, nad katero se je Jay tako navdušil, da se je odpovedal vsemu, kar je imel, in odšel za nekaj let v samostan. Meditacija, veganska hrana in pomoč drugim so mu popolnoma spremenile življenje. Ko se je vrnil v London, je spoznal, da želi učiti ljudi o obilju, vodenju, miru … Tri leta kasneje je postal eden izmed najvplivnejših ljudi na svetu, ki mu prek spleta sledi na desetine milijonov ljudi.

Danes dela z ljudmi, kot so Ellen DeGeneres, Deepak Chopra in Novak Djoković, po vsem svetu predava o principih uspeha, o tem, kako ustvariti obilje, graditi odnose in uresničiti svojo vizijo. Okronali so ga za najboljšega govornika v ZDA in Aziji, kajti njegov vpliv na svet in ljudi je resnično izjemen.

Svetovna podjetja, kot so Google, Facebook, Forbes in druga, ga vabijo, da dela z njimi, številna podjetja in posamezniki hodijo na njegove seminarje ter delavnice coachinga, zaradi česar pospešeno rastejo in so uspešni.

In zdaj se bo zgodilo nekaj, kar se ni še nikoli do zdaj – Jay Shetty bo imel prvi javni celodnevni seminar v Sloveniji! 19. maja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

Zgodil se bo osebnostni spektakel in Jay bo spremenil življenje vsem, ki bodo tam. V živo, na seminarju najvišje produkcije bo peljal ljudi skozi izjemen program za ustvarjanje popolnega materialnega in duhovnega ravnovesja – gradnja obilja, osebnosti, voditeljstva, karizme ...

Mnogi po svetu se sprašujejo, kako mu je uspel tako meteoren vzpon – kako je pristal na vrhu svetovnih predavateljev, osebnostih trenerjev, zakaj ga vse znane osebnosti vabijo v svoje ekipe … Jay bo zdaj razkril vse skrivnosti, kako biti bogat na vseh ravneh, na seminarju v Sloveniji.

Seminar z Jayem Shettyjem 19. 5. je pravi odgovor, če se v vas skriva sanjač, ki želi:

učiti se od svetovnega fenomena, od nekoga, ki je bil nagrajen za govornika leta, ter pridobiti vreden certifikat (za podjetniške ali CV-namene) za opravljen seminar z Jayem Shettyjem,

izkusiti voditeljsko vzdušje v dvorani z izjemnimi ljudmi,

spoznati izjemne načine ter tehnike manifestacije in gradnje uspeha,

ustvarjati več denarja in izvedeti, kaj je potrebno za kreacijo obilja,

razviti močno vero vase in v svoje odločitve ter graditi iskrene in močne odnose, posel, vizije ...

Udeležbo na seminarju so potrdili številni ljudje, ki si želijo razviti svoje veščine za življenje in posel. Bodite med njimi tudi vi, kajti te pravljice in te energije ne smete zamuditi.

Na voljo še zadnje vstopnice! Svojo vstopnico si zagotovite na jayshetty.potovanjeduse.si in na vseh prodajnih mestih Eventima ali pa za manj kot osem evrov na mesec na obroke na portalu Pricaraj.si. Čas je za spremembo. Naj bo ta seminar njen začetek.

Naročnik oglasnega sporočila je Potovanje duše d.o.o.