"Ob upokojitvi nisem imela več izgovorov, da mi primanjkuje časa"

Sami lahko veliko naredimo za svoje zdravje in dobro počutje – potrebno je le nekaj znanja in veliko dobre volje ter zagnanosti. Še preden se pojavijo prve težave, moramo poskrbeti, da ostajamo v formi.

Z namenom, da bi vsem omogočili dovolj znanja in informacij, povezanih z zdravim načinom življenja in preventivo, se je 25 zdravstvenih domov iz vse Slovenije združilo v posebni akciji centrov za krepitev zdravja. V njih obiskovalci prek nasvetov strokovnjakov in zanimivih predavanj dobijo ključne informacije o skrbi za zdravje in dobro počutje, še preden se pojavijo zdravstvene težave.

S pomočjo Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki v vzporednem projektu MoST (Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupinah) skrbita za strokovno podporo oblikovanja preventivnih programov, premoščajo ovire pri dostopu do preventive in tako prispevajo k boljšemu zdravju vseh prebivalcev.

Tudi s pomočjo sredstev iz Evropske unije

Letos se bo 15 centrov za krepitev zdravja prvič pridružilo kampanji EU projekt, moj projekt, s katero želijo v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko skupaj s projektnimi partnerji pokazati, da lahko rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku.

Centri za krepitev zdravja se bodo predstavili s predavanji in delavnicami, raznovrstnimi meritvami, športnimi dejavnostmi in drugimi zanimivimi aktivnostmi za vse generacije, prek katerih se boste lahko poučili o dobri skrbi za svoje zdravje. To naj bi bilo sicer na prvem mestu, a nanj prepogosto pozabimo.

Na srečo za začetek ni nikoli prepozno, kot ugotavlja Zlata: "Sebi in svojim sem obljubila, da bom od zdaj naprej skrbela za svoje zdravje. Ob upokojitvi kar naenkrat nisem več imela izgovorov, da mi primanjkuje časa. Zaradi težav z visokim pritiskom in maščobo sem se odločila shujšati in redno telovaditi. Sem zelo zadovoljna, ker sem vztrajala in mi je tudi uspelo. Če kdo reče, da se ne da, ni res, to je laž. Vse se da, če se hoče in vztraja."

Med 11. in 18. majem 2019 se bo zvrstilo več kot 100 dogodkov v več kot 50 krajih po Sloveniji. Prek poučnih delavnic, ogledov ter rekreativnih pohodov, poskušanj dobrot slovenskih kmetij, gledaliških predstav in drugega pestrega dogajanja boste lahko odkrivali sledi več kot 10.000 projektov, ki smo jih v Sloveniji v zadnjih 15 letih uresničili s pomočjo evropskih sredstev.

Več informacij o centrih za krepitev zdravja in kampanji EU projekt, moj projekt dobite na www.krepitev-zdravja.si ali na www.eu-skladi.si.