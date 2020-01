Novo odkritje znanstvenikov: se zdravilo za rakava obolenja skriva v naši krvi?

Strokovnjaki z univerze v Cardiffu so v nizu laboratorijskih testov odkrili metodo, s katero bi lahko med drugim "ubili" raka prostate, dojk in pljuč. Ugotovitve raziskav so objavljene v reviji Nature Immunology, in čeprav te še niso bile preizkušene na ljudeh, so znanstveniki prepričani, da ima na novo odkrita metoda ogromen potencial za zdravljenje rakavih obolenj. Strokovnjaki sicer pravijo, da je raziskovalno delo še v zgodnji fazi, vendar so dozdajšnji izsledki izjemno obetajoči.

Človeški imunski sistem deluje kot naravna obramba pred okužbami in napadi celic, med katere spadajo tudi rakave. Znanstveniki so zato iskali "nekonvencionalne" in prej neodkrite načine, kako naš imunski sistem samodejno napada tumorske celice.

Med preučevanjem so tako našli celico, poimenovano T, ki jo najdemo v naši krvi. Imunska celica lahko "pregleda" telo in oceni, ali obstaja grožnja obolenja, ki jo je treba odpraviti. Glavna razlika med to celico in preostalimi je, da ta lahko napade širok spekter rakavih obolenj, piše BBC.

Kako deluje?

Kot je dejal raziskovalec Andrew Sewell, to pomeni, da bi bilo lahko zdravljenje prilagojeno vsakemu pacientu posebej. "Prej nihče ni verjel, da je to mogoče," je dejal znanstvenik. "S tem se je povečala možnost zdravljenja raka po metodi 'en način za vse'. Že ena sama celica T bi bila lahko zmožna uničiti številne tipe in vrste rakavih obolenj," je za BBC še poudaril Sewell.

Znanstveniki so preučili možnosti zdravljenja s celico T, ki jo najdemo v naši krvi. Foto: Getty Images

Celice T imajo na svoji površini receptorje, ki jim omogočajo, da "vidijo" na kemični ravni. Skupina strokovnjakov univerze v Cardiffu je tako odkrila, da bi lahko njen receptor v laboratoriju našel, prepoznal in "ubil" širok spekter rakavih celic - vključno s celicami pljučnega raka, raka kože, krvi, debelega črevesja, dojk, kosti, prostate, jajčnikov, ledvic in materničnega vratu. Kot ključno prednost stroka izpostavlja, da bi pri zdravljenju zdravo tkivo ostalo nedotaknjeno.

Kako točno celica T deluje, stroka še raziskuje. Njen celični receptor naj bi deloval v interakciji z molekulo, imenovano tudi M1, ki se nahaja na površini vsake celice v človeškem telesu. Znanstveniki tako verjamejo, da lahko celica T prepozna molekulo M1. "Smo prvi, ki smo opisali, kako celica T najde M1 v rakavih celicah. To do zdaj ni uspelo še nikomur," je za BBC povedal znanstveni delavec Gary Dolton.

Nekaj podobnega že obstaja

Sicer pa terapije o celicah T že obstajajo. Razvoj na področju imunoterapije je eden največjih na področju boja proti raku. Najbolj znan primer tovrstne terapije vključuje zdravilo CAR-T, ki ga izdelujejo s pomočjo genskega inženiringa pacientovih celic T in s katerim zdravniki poskušajo uničiti raka.

Obstaja že nekaj terapij in tudi genska zdravila, narejena s pomočjo celice T. Foto: Getty Images

Zdravilo CAR-T je lahko zelo učinkovito, v nekaterih primerih se stanje umirajočih pacientov tako močno izboljša, da nastopi popolna remisija. Kljub temu je tovrsten pristop izjemno specifičen in deluje le v redkih primerih rakavih obolenj, predvsem pri tistih obolelih, kjer je cilj celice T jasen.

Čeprav je lahko tovrsten način zdravljenja uspešen pri hudih rakavih obolenjih, zlasti tistih, ki tvorijo tumorje, pa zdravljenje ni učinkovito pri krvnem raku, piše BBC.

Iz vzorca krvi bi gojili receptorje

Raziskovalci zdaj trdijo, da bi lahko celični receptor T privedel do univerzalne oblike zdravljenja različnih rakavih obolenj, in sicer tako, da bi zdravniki pacientu, obolelim za rakom, vzeli vzorec krvi. Nato bi v laboratoriju izločili celice T, ki bi jih z nadaljnjim postopkom gensko modificirali in reprogramirali v receptor za odkrivanje raka.

Foto: Getty Images

Nadgrajene celice bi nato v laboratoriju razmnožili v večje količine in jih vbrizgali nazaj bolniku. Gre za podoben postopek kot pri zdravljenju z zdravilom CAR-T. Raziskovalci so to obliko zdravljenja do zdaj preizkusili le na živalih in celicah v laboratoriju. Še vedno pa bo treba opraviti niz varnostnih pregledov, preden bodo na ta način lahko zdravili bolnike, navaja BBC.

Obetavni izsledki, a je o zdravljenju še prenaglo govoriti

Kljub navdušenju znanstvenikov pa nekateri opozarjajo, da je raziskava še vedno v začetni fazi. Lucia Mori in Gennaro De Libero z univerze v Baslu pravita, da imajo spoznanja cardiffskih znanstvenikov velik potencial, a je še prezgodaj, da bi govorili o tem, da je celica T zmožna pozdraviti vse oblike raka.

Foto: Getty Images

Podobnega mnenja je tudi Daniel Davis, profesor imunologije na univerzi v Manchestru. "Trenutno gre za zelo osnovne raziskave, ki niso niti blizu zdravilom, primernim za paciente," je dejal po poročanju BBC in hkrati poudaril, da "ni dvoma o tem, da gre za zelo razburljivo odkritje tako z vidika napredovanja do zdaj znanega o imunskem sistemu kot tudi z vidika možnosti za razvoj novih zdravil".