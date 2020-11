Z zelo hitrim dihanjem iz telesa izločimo občutno več alkohola in ublažimo simptome pijanosti. Težava pa je v tem, da ob takšnem dihanju lahko omedlimo. Novo odkritje kanadskih znanstvenikov je rešilo to zagato.

Ste že opazili, kako hitro se je mogoče opiti, medtem ko treznjenje vedno poteka veliko počasneje? Razlog je v tem, da večino oziroma kar 90 odstotkov alkohola iz našega telesa prečistijo in izločijo jetra, ta pa delujejo v tempu, ki ga ni mogoče pospešiti. Vsi drugi ukrepi za zbijanje koncentracije (etilnega) alkohola v krvi so drastični in v uporabi le, ko je življenje alkoholizirane osebe v nevarnosti.

Prejšnji teden pa so znanstveniki medicinske raziskovalne ustanove University Health Network v Torontu objavili izsledke študije, v kateri so preizkušali nov, predvsem pa zelo preprost način izločanja alkohola iz krvi oziroma telesa: z dihanjem.

Predpostavili so, da je mogoče s hitrejšim in bolj globokim dihanjem iz telesa prek izdihanega zraka izločiti več alkohola, s tem pa treznjenje pospešiti. In res je: s hiperventilacijo - bolj hitrim in bolj globokim dihanjem - se alkohol iz telesa izloča vsaj trikrat hitreje, kot če to delo prepustimo le jetrom, so ugotovili.

Vodja ekipe kanadskih znanstvenikov dr. Joseph Fisher Foto: Cover Images

Ob tem se pojavi težava. "Ljudje si sami s hitrejšim in globljim dihanjem ne morejo pomagati, ker bodo po minuti ali dveh omedleli," je dejal vodja raziskovalcev dr. Joseph Fisher. Ob hiperventilaciji se namreč ob alkoholu iz krvi izloča tudi več ogljikovega dioksida, ob zmanjšani koncentraciji tega plina v krvi občutimo omotico, mravljinčenje ali omrtvičenost rok in stopal, v skrajnem primeru pa lahko omedlimo.

Toda kanadski raziskovalci so razvili rešitev - napravo, ki alkoholizirani osebi omogoča, da s hiperventilacijo izdiha alkohol, ob tem pa ji v telo vrača ogljikov dioksid. Gre za preprosto opremo, nič večjo od aktovke, ki obsega jeklenko z ogljikovim dioksidom, sistem ventilov in masko.

Foto: Cover Images

"V resnici gre za povsem preprosto, nič kaj visokotehnološko napravo, ki jo je mogoče izdelati kjerkoli po svetu. Zanjo nismo potrebovali nobene elektronike, računalnikov ali filtrov," je izjavil dr. Fisher, "pravzaprav je težko verjeti, da se tega nismo spomnili že prej."