Nepogrešljiva dvojica za naše telo: kalcij in magnezij

Če v svoje telo dlje časa vnašamo premalo kalcija in magnezija, se bo to slej kot prej poznalo na našem zdravju. Ob premajhnem vnosu kalcija se bo to poznalo na naših kosteh, premajhen vnos magnezija pa bo med drugim vplival na delovanje naših mišic.

Če zaužijemo premalo kalcija, ga bo naše telo vzelo iz kosti

Že kot otroci se naučimo, da moramo za trdne kosti uživati hrano, bogato s kalcijem – večino ga naše telo namreč shrani prav v kosteh (in zobeh). Če nam dlje časa ne uspe doseči priporočenega dnevnega vnosa kalcija v telo, začne naše telo ta mineral črpati iz zalog, ki so v kosteh, te pa posledično postanejo bolj krhke in dovzetne za zlome.

Priporočen dnevni vnos (PDV) kalcija je 800 miligramov, najboljši viri kalcija pa so mleko in mlečni izdelki, zelenjava ter žita.

Če torej želimo močne in zdrave kosti, je nujno, da zadovoljimo svoje dnevne potrebe po kalciju – gostoto kosti pa lahko povečamo tudi s telesno aktivnostjo. Nanjo najbolj ugodno vpliva gibanje, v katerega je vključenih več mišičnih skupin – dobri primeri takšnega gibanja so fitnes, košarka, ples in tudi hoja v hribe.

Bolj smo aktivni, več magnezija potrebuje naše telo

Magnezij najbolj poznamo kot mineral, ki je potreben za normalno delovanje mišic – manj znano pa je dejstvo, da imajo aktivnejši ljudje z več mišične mase večje potrebe po magneziju.

Priporočen dnevni vnos (PDV) magnezija je 375 miligramov, najboljši viri magnezija pa so oreški, polnozrnata žita, stročnice in zelena zelenjava, krompir, mleko, perutnina, pomaranče, banane, voda ter kava in čaj.

Podatki sicer kažejo, da večina ljudi dnevno zaužije manj od priporočene dnevne količine magnezija – znaki manjšega pomanjkanja tega minerala v našem telesu so lahko tudi mišični krči, s katerimi se pogosto soočajo prav športno aktivni posamezniki.

Radenska vsebuje idealno razmerje kalcija in magnezija za naše telo Eden od prijetnih in zelo priljubljenih virov kalcija in magnezija je tudi Radenska. Z njo lahko v svoje telo vnesemo precejšen del priporočenega dnevnega vnosa teh dveh mineralov. In to v razmerju, ki se pojavlja tudi v našem telesu – to je v razmerju 2:1.

Vir: Nacionalni portal o hrani in prehrani, Prehrana.si.

Naročnik oglasnega sporočila je RADENSKA D.O.O.