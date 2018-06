Naravna in varna metoda odstranitve hemoroidov v 7 dneh

Na tisoče ljudi jo je testiralo in se rešilo bolečine, krvavenja in nelagodja!

Strokovnjaki za hemoroide in ljudje, ki so v preteklosti trpeli zaradi hemoroidov se glede nečesa strinjajo: obstaja naravna metoda, ki neboleče in hitro odstrani hemoroide in olajša funkcioniranje. Ta metoda ne zahteva obiska pri zdravniku, neprijetnih pregledov, razkrivanja svojega problema drugim ljudem niti bolečih tretmajev.

Pravzaprav je zelo enostavna in popolnoma neboleča, in kar je najbolje, uporablja se doma. Na njej je delalo veliko število znanstvenikov in strokovnjakov, ki so leta in leta razvijali popolno formulo. Končno jim je uspelo izdelati kombinacijo naravnih sestavin, ki dokazano odstranjujejo hemoroide , v kar se je prepričalo na tisoče ljudi, ki so jo testirali.

Še vedno prenašate hemoroide in razmišljate o operaciji?

Ne, iti pod nož ni edina rešitev za hemoroide. Neprijetni vozlički, srbečica, bolečine in krvavenje in nelagodje med sedenjem in pri opravljanju potrebe se lahko odstrani na naraven način . Pomembno je le, da ukrepate v pravem trenutku ... Ne čakajte, da se vam zgodi naslednje:

Bolečine in nelagodje med sedenjem in opravljanju potrebe

Krvavenje med opravljanjem potrebe ali spontano krvavenje

Nezmožnost sedeti brez blazine

Srbečica, otekline, vozlički okrog anusa

Kronično zaprtje

Zapleti zaradi zanemarjanja hemoroidov

Kaj se zgodi, če se hemoroidi zakomplicirajo?

Vsi našteti simptomi so značilni tako za notranje kot za zunanje hemoroide. Notranji hemoroidi so ponavadi neboleči, ampak lahko povzročijo krvavitev. Po drugi strani pa so zunanji ponavadi tako boleči, da onemogočajo normalno sedenje. Ko napredujejo, lahko povzročijo zaplete . Nekateri izmed njih so:

Anemija – Nastane kot posledica kronične krvavitve. Čeprav se vam morda zdi, da je krvavenje komaj opazno, je lahko stalna izguba celo majhnih količin krvi nevarna.

Ukleščenje ali strangulacija – je prava zamašitev črevesja in zaustavljena oskrba s krvjo, ki lahko vodi do nadaljnjih zapletov in gangrene v roku nekaj ur.

Tromboza – je strjevanje krvi v hemoroidih, nanjo pa kaže boleča in modrikasta oteklina v perianalnem predelu, ki je ponavadi trda in boleča na dotik.

Perianalni absces – predstavlja gnojno vnetje , ki je lahko površinsko, izpod kože ali pa globlje.

Če zanemarite hemeroide, se vam bo zgodilo naslednje!

Vsi simptomi hemoroidov se pojavljajo in razvijajo postopoma in je zato važno, da ukrepate v začetni fazi. Sedenje na blazini ni najhujša stvar, ki se vam lahko zgodi, če se razvijejo hemoroidi. Niti ne preobremenjevanje s tem, ali bo krvav madež s spodnjega perila prodrl na kavbojke. Če hemoroidom ne posvetite resne pozornosti in jih zanemarite, lahko pristanete na nekaterih od najbolj neprijetnih načinov zdravljenja hemoroidov ! Operacija ni edina možnost. Obstaja tudi podvezovanje hemoroidov!

Operacija se izvede pod splošno anestezijo in okrevanje traja zelo dolgo. Kar 4-5 tednov lahko preživite v posebnem položaju, na posebni dieti in v načrtovanju vsak malo bolj okreten gib. Vendar pa niti to ni rešitev, saj se hemoroidi pogosto spet pojavijo. Obstaja tudi sodoben način operacije hemoroidov - THD metoda. Arterije, ki dovajajo kri v hemoroidne vozličke, se podvežejo pod lokalno anestezijo in okrevanje traja le dan ali dva.

Najbolj pogost način zdravljenja hemoroidov je podvezovanje. Brez anestezije in čiščenja črevesja se v približno eni minuti namesti trak iz gume ali prstan okrog vrha notranjega hemoroida. Dotok krvi v hemoroid se zaustavi in ta odpade.

Ali ste se pripravljeni podvreči kateremu koli od teh načinov zdravljenja ali pa bi raje poskusili nekaj, kar je popolnoma neinvazivno ?

Ni potrebe, da bi bili vročica in bolečina v anusu, kri in težave pri opravljanju potrebe del vašega vsakdanjika!

Čeprav je težko ustvariti kakršno koli pozitivno asociacijo z besedo hemoroidi, obstaja dobra novica. Zaradi vse večje razširjenosti problema in dejstva, da se zaradi sramu velika večina obolelih sploh ne pojavi pri zdravniku, so strokovnjaki razvili rešitev, ki na naraven način rešuje ta problem. Druga dobra novica je ta, da ga rešuje pri vas doma!

Torej, če bi radi sedeli, hodili in normalno funkcionirali, poskusite RectiStop kremo. Zahvaljujoč svoji popolnoma naravni sestavi je ta krema našla svoj prostor v omaricah mnogih gospodinjstev. Vse večje število navdušenih kupcev pušča svoje komentarje na družabnih mrežah in forumih in širi vest o tej rešitvi z idealnim razmerjem kakovostnih sestavin. Poleg tega da uspešno odstrani vse simptome hemoroidov in vpliva na njihovo krčenje od 1. do 3. stopnje, je RectiStop tudi odlična preventiva.

RectiStop - pametna izbira v boju s hemoroidi

Zahvaljujoč aloe veri, shea maslu, čebeljemu vosku, ekstraktu propolisa, divjemu kostanju, olju navadnega ruja, olju grozdnih pečk in olju poprove mete, se simptomi, kot je občutek tujka in "vročine" v anusu, postopoma zmanjšujejo in, odvisno od pogostosti uporabe, izginejo.

Te sestavine so niso poljubno izbrane, temveč so strokovnjaki naredili seznam najbolj učinkovitih sestavin , ki pomagajo pri lokalnih vnetjih, srbečici in bolečini. Dokazano je tudi, da redna uporaba RectiStop kreme lahko popravi stanje krvnih žil in ojača njihov tonus.

Prednosti, ki jih lahko pričakujete od te 100-% naravne kreme:

Zmanjšanje otekline in zaustavitev krvavenja

Obnova in ojačanje sten krvnih žil

Boljši pretok krvi in zmanjšanje krvnih strdkov (vzrok hemoroidov)

Regenerirana sluznica in prečiščene in regenerirane vene v predelu zadnjice

Razredčena kri