Najpogostejši razlogi za išias

Išias je bolečina v križu, ki se širi navzdol in potuje po živcu. Predstavili bomo najdaljši in najdebelejši živec v telesu ter njegovo funkcijo, prav tako bomo razložili, zakaj nastane bolečina in kateri so najpogostejši razlogi za njen nastanek.

Kaj je išias

Foto: BLACKBOX CENTER D.O.O.

Bolečina, ki izhaja iz spodnjega dela hrbta in se širi po nogi, je znana kot išias. Pomembno je razumeti, da išias ni samostojna bolezen ali diagnoza, temveč simptom, ki se pojavi kot posledica različnih patoloških stanj. Literatura navaja različne prevalence išiasa, razpon se giblje od 1,6 do 43 odstotkov [1].

Obstaja več razlogov za tovrstno bolečino. Temeljni vzrok je pogosto stiskanje išiasnega živca, ki poteka od ledvene hrbtenice prek medenice vse do noge. Kadar govorimo o išiasu, je pomembno omeniti, da ta izraz ni povsem natančen, saj ima vsak od nas živec išias, ki ima pomembno vlogo za delovanje našega telesa. Namesto fraze "imam išias" bi bilo torej bolj ustrezno navesti razlog, ki dejansko povzroči bolečino, ki se širi po poti išiasnega živca.

Išias in bolečina – kako nastane

Poudarili smo že, da išiasni živec izvira v spodnjem delu hrbtenice. Področje izvora išiasnega živca je namreč vzrok bolečine. Na področju ledveno-sakralnega dela hrbtenice (med L4 in S1) se lahko zgodi:

vnetje ali

ali stisk živčnih korenin.

To sta glavna vzroka za bolečino.

Foto: BLACKBOX CENTER D.O.O.

Poznamo dve glavni področji, kjer prihaja do stiska živca

a) V spodnjem delu hrbta

Živec poteka skozi ozke odprtine med hrbteničnimi sklepi. Če se odprtina zoži, to pomeni, da je manj prostora za živec in da to lahko povzroči kompresijo. Najpogostejši vzroki za pojav bolečine so prav kompresije, ki lahko nastanejo zaradi [2]:

degenerativnih sprememb v hrbtenici – s starostjo se poveča tveganje za pojav degenerativnih sprememb v hrbtenici. Lahko se spremeni struktura vretenc , prav tako se debelina medvretenčne ploščice lahko stanjša . Zaradi tega se vretenca med seboj približajo, kar zmanjša odprtino, skozi katero potekajo živci, in povzroči kompresijo . Prav tako lahko osteoartroza povzroči obrabo in zoženje sklepov, kar vodi do pritiska na živec. Več o degenerativnih spremembah si lahko preberete v našem članku Bolečine v hrbtenici [1];

– s starostjo se za pojav degenerativnih sprememb v hrbtenici. Lahko se , prav tako se debelina medvretenčne ploščice . Zaradi tega se vretenca med seboj približajo, kar zmanjša odprtino, skozi katero potekajo živci, in . Prav tako lahko povzroči obrabo in zoženje sklepov, kar vodi do pritiska na živec. Več o degenerativnih spremembah si lahko preberete v našem članku [1]; kostnih izrastkov – na hrbtenici ali majhnih sklepih hrbtenice lahko nastanejo kostni izrastki zaradi prekomerne rasti kosti. Ti izrastki na hrbtenici zožijo prostor, kjer živec poteka ( spinalna stenoza ), kar lahko povzroči pritisk na hrbtenjačo in živčne korenine;

– na hrbtenici ali majhnih sklepih hrbtenice lahko nastanejo kostni izrastki zaradi prekomerne rasti kosti. Ti izrastki na hrbtenici zožijo prostor, kjer živec poteka ( ), kar lahko povzroči pritisk na hrbtenjačo in živčne korenine; zdrsa medvretenčne ploščice (hernija) – to je najpogostejši vzrok za pojav bolečine, ki poteka po išiasnem živcu . Zaradi poškodb se lahko vezivni obroč medvretenčne ploščice uniči, kar povzroči protruzijo. To pomeni, da se želatinasta sredica medvretenčne ploščice pomakne zunaj običajnega prostora. Če se sredica izboči nazaj, lahko: pritisne na živčno korenino , izliv jedra povzroči vnetje , bolečina zaradi vnetja pa se lahko razširi na živec;

– to je najpogostejši vzrok . Zaradi poškodb se lahko vezivni obroč medvretenčne ploščice uniči, kar povzroči protruzijo. To pomeni, da se želatinasta sredica medvretenčne ploščice pomakne zunaj običajnega prostora. Če se sredica izboči nazaj, lahko:

Hernija medvretenčne ploščice je v 90 odstotkih vzrok za išias [3]. Več o stopnjah izbočene medvretenčne ploščice in o tem, kdaj lahko nastanejo težave, si lahko preberete v članku Bolečine v hrbtenici [2].

tumorja – v redkih primerih lahko na živec pritiska tumor.

Foto: BLACKBOX CENTER D.O.O. b) Na področju zadnjice – piriformis sindrom

Če vzrok bolečine ni v spodnjem delu hrbta, je lahko težava povezana z mišico piriformis, znano tudi kot hruškasta mišica. Ta mišica izhaja iz sprednje strani križnice in se pripenja na zgornji rob velike grče stegnenice. Njena glavna naloga je omogočiti zunanjo rotacijo in odmik kolka oziroma stegnenice. Poleg tega mišica piriformis stabilizira medenico in hrbtenico pri rotaciji trupa.

Pomembno je, da razumete, kje leži vzrok vaše bolečine— je to v spodnjem delu hrbta ali v zadnjici? S tem znanjem se lahko učinkoviteje lotite odpravljanja težave, saj se osredotočite na odpravo vzroka in ne le simptomov. Vabimo vas, da nas obiščete v Blackbox centru, kjer bomo skupaj z vami raziskali vzrok vaše bolečine in jo z vadbeno intervencijo poskušali zmanjšati. Naša ekipa strokovnjakov vam bo pomagala najti najboljše rešitve za izboljšanje počutja in kakovosti življenja. NAROČI SE NA BREZPLAČNI UVODNI PREGLED

Foto: BLACKBOX CENTER D.O.O.

Preventivna vadba v Blackbox centru

Išias je pogosta težava, ki lahko močno vpliva na kakovost življenja posameznika. Pravilno ukrepanje je ključnega pomena za obvladovanje bolečine in preprečevanje ponovnega nastanka. Kratkotrajen počitek, uporaba toplih ali hladnih obkladkov ter iskanje strokovne pomoči lahko znatno pripomorejo k zmanjšanju bolečin. Pomembno je, da ne zdravite le simptomov, temveč poskušate odpraviti vzroke, ki so privedli do bolečine. Pri dolgoročnem obvladovanju išiasa igra ključno vlogo vadba. Z redno in prilagojeno vadbo boste okrepili ključne mišične skupine, ki bodo varovale vašo hrbtenico, in izboljšali gibalne vzorce.

Foto: BLACKBOX CENTER D.O.O.

V Blackbox centru smo vam vedno na voljo za kakovostno obravnavo in pomoč na začetni poti do lajšanja in odpravljanja bolečin. Naši strokovnjaki vam bodo pripravili individualiziran program, prilagojen vašim potrebam, da dosežete boljše počutje in večjo samostojnost. smo vam vedno na voljodo lajšanja in odpravljanja bolečin. Naši strokovnjaki vam bodo pripravili, da dosežete boljše počutje in večjo samostojnost.

Viri:

1 - K. Konstantinou and K. M. Dunn, “Sciatica,” Spine, vol. 33, no. 22, pp. 2464–2472, Oct. 2008, doi: https://doi.org/10.1097/brs.0b013e318183a4a2.

‌2 - A. H. Ropper and R. D. Zafonte, “Sciatica,” New England Journal of Medicine, vol. 372, no. 13, pp. 1240–1248, Mar. 2015, doi: https://doi.org/10.1056/nejmra1410151.

3 - J.-P. Valat, S. Genevay, M. Marty, S. Rozenberg, and B. Koes, “Sciatica,” Best Practice & Research Clinical Rheumatology, vol. 24, no. 2, pp. 241–252, Apr. 2010, doi: https://doi.org/10.1016/j.berh.2009.11.005.

4 - P. Parreira, C. G. Maher, D. Steffens, M. J. Hancock, and M. L. Ferreira, “Risk factors for low back pain and sciatica: an umbrella review,” The Spine Journal, vol. 18, no. 9, pp. 1715–1721, Sep. 2018, doi: https://doi.org/10.1016/j.spinee.2018.05.018.

Naročnik oglasnega sporočila je Blackbox center.