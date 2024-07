Policija razkriva razloge za usoden padec mladega Norvežana

Norveški kolesar Andre Drege je bil v soboto del vodilne skupine četrte etape Dirke po Avstriji, nato pa na spustu z Grossglocknerja grdo padel in se usodno poškodoval. Kljub hitremu posredovanju zdravniške službe mu življenja niso mogli več rešiti.

We are devastated by the tragic passing of André Drege🌹



Our thoughts and prayers are with André’s family and loved ones during this incredibly difficult time.



André’s family has requested privacy as they mourn their loss, and we kindly ask that their wishes are respected. pic.twitter.com/qtD79ItOnI