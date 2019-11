Komu svoje oči zaupajo zdravniki? #video

Nosite očala ali leče, ker brez njih ne vidite več dobro? Vedno bolj občutite, kako vas omejujejo pri delu, športu in dejavnejšem življenju? Razmišljate o operaciji dioptrije, a ne veste, komu bi zaupali svoje oči? Komu zaupajo zdravniki, ki so pogosto najzahtevnejši pacienti zaradi znanja o mogočih zapletih in zato mnogo težje in bolj preudarno sprejmejo odločitev za poseg?

Za ponavljajoče se glavobole in pekoče oči ni bila kriva velika količina popite kave

"Težave z vidom so se mi prvič pojavile že med študijem," nam je zaupal mag. Grabljevec. "Najprej so se pojavili ponavljajoči se glavoboli in pekoče oči. Takrat sem mislil, da je to zaradi nočnega študija in preveč popite kave. Ker so se težave vedno bolj stopnjevale, sem končno obiskal okulistično ambulanto, kjer so mi izmerili visoko dioptrijo na enem očesu." Tako se je začel njegov dolgoletni boj z omejitvami, ki so mu jih prinesle leče in očala.

"Očal se nikakor nisem mogel navaditi, z lečami pa je bilo veliko dela in stalne skrbi"

Očal se mag. Grabljevec nikakor ni mogel navaditi, zato je bil, kot pravi, obsojen na dolgoletno nošenje leč, kar pa za vid ni najbolje. "Dodatna težava je bila moja nedoslednost, saj sem leče pogosto nosil predolgo, kar seveda ni dobro. Kot zdravnik sem se zavedal pomembnosti higiene pri menjavanju leč, tega, da je bolje biti brez leč, kot da tvegaš menjavanje v ne povsem čistih pogojih. Skratka, veliko dela in skrbi," se tistih let spominja mag. Grabljevec.

Dolgotrajna uporaba leč je lahko problematična, saj lahko privede do različnih težav, kot so draženje, zmanjšanje ostrine in celo ulkus roženice. Trajna odprava dioptrije je v takih primerih dobra rešitev za zdravje oči in hkrati omogoči pacientom večjo kakovost življenja.

Veliko dela in skrbi … Smo res obsojeni na dioptrijo?

Boj mag. Grabljevca z lečami je opazila njegova kolegica Kristina Mikek, vodilna zdravnica in kirurginja očesnega centra Morela. Predstavila mu je takrat novo metodo odprave dioptrije z laserjem Femto iLasik. Laserska operacija po tej metodi traja samo 15 minut, je neboleča, okrevanje po njej pa hitro. Pacienti se lahko že v nekaj dneh vrnejo k vsakodnevnim aktivnostim in na delo, kar je bil za zelo zaposlenega mag. Grabljevca zelo pomemben dejavnik.

Takoj sem vedel, da je to prava rešitev zame.

Strahu ni bilo nobenega.

"Ko mi je Kristina predstavila to novo metodo, sem prvič po desetletjih videl luč na koncu predora," še danes navdušeno pove mag. Grabljevec. "Straha pred operacijo ni bilo nobenega, vedel sem, da je varna. Tukaj ni več eksperimentiranja – te operacije so že tako dodelane, da sem vedel, da nič ne tvegam. Prepričalo me je tudi to, da me bo operirala Kristina sama, saj jo poznam že zelo dolgo in poznam njeno strokovnost in njen odnos do pacientov. Povsem zaupam Kristini in ekipi očesnega centra Morela," svojo odločitev pojasni mag. Grabljevec.

Morela je kot prvi center za očesno kirurgijo v Sloveniji pred šestimi leti pridobila akreditacijo najuglednejše mednarodne ustanove Joint Commission International, kar potrjuje izjemno kakovost storitev.

15-minutna operacija, tretji dan pa že nazaj na delu

Okrevanje po metodi Femto iLasik je zelo hitro, kar je bilo za mag. Grabljevca ključno, ko se je odločal za operacijo. Ta metoda mu je omogočila vrnitev na delo z odličnimi vidom že tretji dan po operaciji.

Operacija je bila povsem neboleča in je trajala samo 15 minut. Skoraj se je ne spomni, tako hitro je minila. Že tretji dan po operaciji je lahko normalno delal, videl je celo bolje kot prej z lečo. "In kakovost življenja … Ko po toliko letih nošenja leč spet zaživiš svobodno, znaš dober vid šele zares ceniti," o svojem doživljanju operacije pove še danes vidno navdušen mag. Grabljevec.

Po operaciji samo eno obžalovanje

"Eno obžalovanje pa imam res," se nasmehne mag. Grabljevec, "če bi vedel, da je tako preprosto in učinkovito, bi se za operacijo dioptrije odločil že veliko prej."

Strokovnost in odnos do pacientov sta prepričala tudi številne druge zdravnike, da so se odločili svoje oči zaupati očesni kliniki Morela.

Zdravniki v očesnem centru Morela opravijo več kot 3.000 očesnih operacij letno.

Prof. dr. Matjaž Zwitter, dr. med., specialist radioterapije in onkologije

"Pred tremi leti so mi ugotovili zamotnitev leče na obeh očesih in tako veliko zmanjšanje vidne ostrine, da je bila operacija neizogibna. Za poseg v očesnem centru Morela sem se, priznam, odločil iz radovednosti. Zanimalo me je namreč, kako deluje nov zasebni center. Tako sem se dogovoril za pregled, in ker sem bil z obravnavo nadvse zadovoljen, sem se odločil, da me pri njih tudi operirajo."

Marjan Fabjan, dr. med., specialist plastične kirurgije

"Razumljivo je, da zdravnik v vlogi pacienta zaradi znanja o mogočih zapletih mnogo težje sprejme odločitev za poseg. Imeti mora zelo močne argumente, da se med tehtanjem tehtnica prevesi na stran pozitivne odločitve. Vse to sem ob odločanju doživljal tudi sam, vendar so me strokovnost, še bolj pa neverjetna človeška toplina in energija dr. Mikekove prepričale. Vesel sem, saj sem se odločil pravilno."

Urša Pečjak, dr. med., specialist oftalmologije

"Zdravniki smo najbrž najzahtevnejši pacienti, ker smo kritični in ničesar ne maramo prepustiti naključju. Sama sem dr. Kristini Mikek popolnoma zaupala in se, čeprav sem oftalmologinja, nisem vtikala v meritve in nastavitve, pač pa sem popolnoma sledila njenim navodilom. In odkar sem na lastni koži občutila, kar vsakodnevno občutijo pacienti pred posegom in po njem, se z njimi lahko še bolj odprto pogovorim tudi o tistih najdrobnejših skrbeh, na katere ne pomisliš, dokler sam nisi v vlogi pacienta."