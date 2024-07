Ključ do hitrega in varnega okrevanja

Kaj je postrehabilitacija?

Medtem ko rehabilitacija vključuje prve korake za zdravljenje poškodbe in ponovno vzpostavitev osnovnih funkcij, je postrehabilitacija osredotočena na popolno obnovitev moči, gibljivosti in funkcionalnosti. Gre za premostitev vrzeli med osnovno rehabilitacijo in vrnitvijo k vsakodnevnim dejavnostim ali športnim aktivnostim na visoki ravni.

Dobrobiti postrehabilitacije so bistvene tudi za posameznike in ne samo za športnike. Polni obseg gibanja sklepa je neverjetno pomembna lastnost sklepov, ki je v vsakdanjem življenju ne postavljamo na prednostno mesto, dokler ne izkusimo poškodbe ali bolezni.

Ko pa je izziv doseči kozarček s police nad našo glavo, ko je nemogoče iztegniti komolec brez bolečine, klečanje ali počep pa sta znanstvena fantastika – je treba poskrbeti za povrnitev kakovosti življenja.

Foto: Središče Vitalis

Ključni elementi postrehabilitacije Postrehabilitacija vključuje več ključnih elementov, ki so prilagojeni posamezniku glede na vrsto poškodbe in cilje okrevanja: Vaje za moč in gibljivost : Te vaje so namenjene obnovi in krepitvi mišic, ki so bile poškodovane ali oslabljene med rehabilitacijo. Pomembno je tudi izboljšanje gibljivosti sklepov, da se zagotovi popolna funkcionalnost.

: Te vaje so namenjene obnovi in krepitvi mišic, ki so bile poškodovane ali oslabljene med rehabilitacijo. Pomembno je tudi izboljšanje gibljivosti sklepov, da se zagotovi popolna funkcionalnost. Povečanje kardiovaskularne vzdržljivosti : Kardiovaskularne vaje, kot so tek, kolesarjenje ali plavanje, pomagajo izboljšati splošno telesno pripravljenost in vzdržljivost, kar je ključno za vrnitev k intenzivnim športnim aktivnostim.

: Kardiovaskularne vaje, kot so tek, kolesarjenje ali plavanje, pomagajo izboljšati splošno telesno pripravljenost in vzdržljivost, kar je ključno za vrnitev k intenzivnim športnim aktivnostim. Preprečevanje ponovnih poškodb : Posebna pozornost je namenjena tehnikam in vajam, ki zmanjšujejo tveganje za ponovne poškodbe. To lahko vključuje pravilno tehniko vadbe, uporabo opreme za zaščito in ozaveščanje o telesnih signalih za preobremenitev.

: Posebna pozornost je namenjena tehnikam in vajam, ki zmanjšujejo tveganje za ponovne poškodbe. To lahko vključuje pravilno tehniko vadbe, uporabo opreme za zaščito in ozaveščanje o telesnih signalih za preobremenitev. Psihološka podpora in motivacija: Okrevanje po poškodbi je lahko tudi psihološki izziv. Motivacija, podpora in pozitivno razmišljanje so ključnega pomena za uspešno vrnitev k aktivnostim. Športni psihologi in terapevti pogosto igrajo pomembno vlogo v tej fazi.

Zanesljivo do uspeha

Po poškodbi mišice kite in vezi pogosto oslabijo. Postrehabilitacija vključuje vaje za krepitev teh struktur ter povrnitev popolnega obsega gibanja v prizadetem sklepu ali delu telesa. V Središču Vitalis vam bodo s strokovnim in celostnim pristopom pomagali do zanesljivega uspeha.

To zajema merjenje na njihovih TMG-napravah, s katerimi se prepričajo, kakšno je stanje mišic, nato s strokovnjaki sestavijo ustrezen program treninga. Nudijo podporo in svetovanje pri postrehabilitacijskem kondicijskem treningu, po posvetu in preverjanju stanja pa lahko vključijo tudi športnega psihologa , saj po poškodbi nemalokrat ostane strah pred ponovno poškodbo. Tako je pacient znova pripravljen na nove izzive.

Središču Vitalis so prepričani, da se mora pacient, športnik po poškodbi vrniti še "močnejši" v vseh pogledih, saj se s tem preprečuje tudi nove poškodbe.

Foto: Središče Vitalis

Pomembnost postrehabilitacije v vsakdanjem življenju

Postrehabilitacija ni pomembna le za športnike, temveč tudi za splošno populacijo. Ljudje, ki so utrpeli poškodbe pri vsakodnevnih aktivnostih, lahko z ustreznimi postrehabilitacijskimi programi izboljšajo svoje zdravje in kakovost življenja. Dolgoročne koristi vključujejo zmanjšanje bolečin, povečanje mobilnosti in preprečevanje prihodnjih poškodb.

Ne glede na to, ali ste profesionalni športnik ali nekdo, ki si želi izboljšati svoje zdravje po poškodbi, je postrehabilitacija korak, ki ga ne smete preskočiti. V Središču Vitalis bodo s skrbno načrtovanim postrehabilitacijskim programom poskrbeli, da dosežete boljše rezultate in izboljšate svoje splošno počutje.